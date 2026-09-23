Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η Καθολική Εκκλησία του Παναμά έχει δεχθεί και καταγράψει δεκάδες καταγγελίες για σεξουαλική βία με θύματα ανήλικους και ευάλωτους ανθρώπους από μέλη του κλήρου, σε διάστημα άνω των 20 ετών, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποιήθηκε χθες, Τρίτη.

Η έρευνα για το ζήτημα εκπονήθηκε από δύο καθολικά πανεπιστήμια, κατόπιν αιτήματος της ίδιας της Εκκλησίας. Σύμφωνα με την έκθεση, καταγράφηκαν 37 καταγγελίες για σεξουαλική βία με θύτες μέλη του κλήρου στον Παναμά, από το 2001 έως το 2025.

Σκοπός της έκθεσης ήταν να εξεταστεί ο τρόπος που η εκκλησία διαχειρίστηκε «την πραγματικότητα της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων», εξήγησε ο αρχιεπίσκοπος του Παναμά Χοσέ Ντομίνγκο Ουγιόα παρουσιάζοντας το έγγραφο.

Ζήτησε για μια ακόμη φορά συγχώρεση από τα θύματα –η εκκλησία ζήτησε συγγνώμη το 2023 για πρώτη φορά– και τόνισε ότι πέντε μέλη του κλήρου αποσχηματίστηκαν εξαιτίας των κατηγοριών σε βάρος τους.

Η έκθεση αναφέρει ότι δεν διαπιστώθηκε εσκεμμένη πολιτική απόκρυψης των υποθέσεων αυτών από πλευράς εκκλησίας, ωστόσο επισημαίνει προβλήματα στον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν οι καταγγελίες.

Συντάχθηκε από κοινού από τα πανεπιστήμια Βιγιανουέβα (Ισπανία) και Νοτρ Νταμ (ΗΠΑ).

Οι καταγγελίες που καταγράφονται στην έκθεση ωστόσο «δεν αντιπροσωπεύουν απαραιτήτως όλες τις υποθέσεις των επιζησάντων», υπογράμμισε η Μαρία Χοσέ Βαλέρο, εκ των συγγραφέων του κειμένου.

Τα τελευταία χρόνια, η καθολική εκκλησία έχει δει την εικόνα της να σπιλώνεται εξαιτίας σειράς πολύκροτων αποκαλύψεων για υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης, ιδίως ανηλίκων.

Στη Γαλλία, ο πάπας Λέων Ιδ΄ αναμένεται να τοποθετηθεί για το ζήτημα με αφορμή τις υποθέσεις του αβά Πιερ, που κατηγορήθηκε μεταθανάτια για πολλαπλές επιθέσεις αυτής της φύσης, και του Νοτρ-Νταμ ντε Μπεταράμ, καθολικού εκπαιδευτικού θεσμού στην καρδιά αποκαλύψεων για σωρεία υποθέσεων σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης από το 2024.

Ο προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας αναμένεται να συναντηθεί με επτά από τα θύματα στη Λούρδη, στα Πυρηναία, την Κυριακή.

protothema.gr