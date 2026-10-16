Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Την ανάγκη για πιο στοχευμένη και αποτελεσματική αστυνόμευση, με έμφαση στην πρόληψη των οδικών συγκρούσεων και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, υπογράμμισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κ. Κώστας Φυτιρής, κατά τον χαιρετισμό του στη δημοσιογραφική διάσκεψη για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 16 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο της διαχρονικής συνεργασίας της Αστυνομίας Κύπρου με την ERB Ασφαλιστική.

Ο Υπουργός τόνισε ότι η μείωση των οδικών συγκρούσεων και ιδιαίτερα των θανατηφόρων αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της Κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί συνεχή προσπάθεια, συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και αξιολόγηση των μέτρων που εφαρμόζονται.

Αναφερόμενος στον ρόλο της Αστυνομίας, υπογράμμισε ότι ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού και των διαθέσιμων μέσων, ώστε η παρουσία της Τροχαίας να είναι ουσιαστική και να επικεντρώνεται στα σημεία αυξημένου κινδύνου και στις επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές.

«Οι έλεγχοι και οι καταγγελίες είναι απαραίτητοι. Δεν είναι όμως αυτοσκοπός. Η αποτελεσματικότητα της αστυνόμευσης πρέπει να μετριέται κυρίως από το κατά πόσο καταφέρνουμε να περιορίζουμε τις επικίνδυνες συμπεριφορές και να προλαμβάνουμε τις οδικές συγκρούσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Φυτιρής σημείωσε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως εργάζεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών και τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες για καλύτερο συντονισμό, αξιολόγηση των παρεμβάσεων και αντιμετώπιση των αδυναμιών που εντοπίζονται, στη βάση και του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας 2021–2030.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αποτελεσματικότητα των μέτρων εξαρτάται και από τη στάση των ίδιων των πολιτών, καθώς η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας πρέπει να αποτελεί καθημερινή συνειδητή επιλογή και όχι αποτέλεσμα του φόβου μιας καταγγελίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης, κυρίως των νέων ανθρώπων.

Ο Υπουργός συνεχάρη την Αστυνομία Κύπρου και την ERB Ασφαλιστική για τη διαχρονική συνεργασία τους στον τομέα της οδικής ασφάλειας, καθώς και τα μέλη της Τροχαίας για το έργο που επιτελούν καθημερινά στους δρόμους.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι η πραγματική επιτυχία των προσπαθειών για την οδική ασφάλεια δεν κρίνεται από τον αριθμό των ελέγχων ή των εκστρατειών, αλλά από τις ανθρώπινες ζωές που καταφέρνουμε να προστατεύσουμε.