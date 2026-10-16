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Τον πενταπλασιασμό της χρηματοδοτικής της δράσης στον τομέα των κρίσιμων ορυκτών μέσα σε πέντε χρόνια επιδιώκει η Παγκόσμια Τράπεζα, σύμφωνα με τον πρόεδρό της, Ατζάι Μπάνγκα. Η τράπεζα έχει ήδη προσδιορίσει 20 χώρες με τις οποίες μπορεί να συνεργαστεί για σημαντικά προγράμματα ανάπτυξης κρίσιμων ορυκτών υλών.

Ο Μπάνγκα παρουσίασε τον στόχο κατά τις ετήσιες συνόδους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Μπανγκόκ. «Στα κρίσιμα ορυκτά, σχεδιάζουμε να πενταπλασιάσουμε την χρηματοδοτική δράση μας μέσα σε πέντε χρόνια», δήλωσε.

Όπως ανέφερε, αυτή την εβδομάδα ενεργοποιήθηκαν τα πρώτα σχέδια δράσης και οι σχετικές δεσμεύσεις με τις συνεργαζόμενες πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης (MDB). Στόχος είναι η οργάνωση τοπικών βιομηχανιών, καθώς και η διατήρηση θέσεων εργασίας και της παραγόμενης αξίας στις χώρες αυτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ