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Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Νέα Υόρκη η υπόθεση βιασμού και δολοφονίας της 62χρονης Τζιν Γιου, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της, στην περιοχή Τσάιναταουν. Για το έγκλημα κατηγορείται ο 25χρονος Άλεξ Αλέντερ Φλορεντίνο Μαλντονάδο, με καταγωγή από την Ονδούρα.

Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται το γεγονός ότι ο 25χρονος, ο οποίος φέρεται να διαμένει παράνομα στις ΗΠΑ, είχε συλληφθεί 38 φορές από το 2025, αλλά εξακολουθούσε να κυκλοφορεί ελεύθερος. Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, οι περιορισμοί που ισχύουν στη Νέα Υόρκη για τη συνεργασία των τοπικών Αρχών με την ομοσπονδιακή υπηρεσία μετανάστευσης (ICE) είχαν ως αποτέλεσμα να μην εκτελεστούν επανειλημμένα αιτήματα κράτησής του.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές ο 25χρονος από την Ονδούρα στραγγάλισε το θύμα του χρησιμοποιώντας ένα μαύρο καλώδιο, ενώ την άφησε χωρίς παντελόνι και μπρούμυτα μέσα σε μια λίμνη αίματος. Στη συνέχεια, ο έσπασε ένα μπουκάλι μπίρας στο κεφάλι του 66χρονου συγκατοίκου της 62χρονης, σε μια επίθεση που φαίνεται πως ξεκίνησε ως απόπειρα διάρρηξης.

O 25χρονοw Άλεξ Αλέντερ Φλορεντίνο Μαλντονάδο

Ο Μαλντονάδο πέρασε παράνομα στις ΗΠΑ από το Μεξικό στις 11 Μαρτίου 2022 και συνελήφθη αμέσως από πράκτορες της Συνοριοφυλακής στη Γιούμα της Αριζόνα, πριν απελαθεί. Ωστόσο, κατάφερε με κάποιον τρόπο να εισέλθει ξανά στη χώρα, για να συνεχίσει την εγκληματική του δράση, σύμφωνα δημοσίευμα της New York Post.

Ο φάκελος του άνοιξε στις αρχές του περασμένου έτους, με τη σύλληψή του στη Νότια Καρολίνα για πλημμέλημα μικροκλοπής. Στη συνέχεια μετέβη στη Νέα Υόρκη όπου συνελήφθη συνολικά 38 φορές από τον Φεβρουάριο του 2025 έως την περασμένη Παρασκευή.

Μια ημέρα, μάλιστα, πριν τη δολοφονία της 62χρονης, ο 25χρονος αφέθηκε ελεύθερος από το δικαστήριο στο οποίο οδηγήθηκε για μια από τις υποθέσεις κλοπής για την οποία ήταν κατηγορούμενος καθώς η δικαστής Τζούλιετ Χάουαρντ αγνόησε το αίτημα των εισαγγελέων να διατάξει την κράτηση του Μαλντονάδο, με χρηματική εγγύηση μόλις 3.000 δολαρίων ή εγγυοδοσία 9.000 δολαρίων.

Σύμφωνα με πηγές από τις διωκτικές αρχές, ο 25χρονος είχε προηγουμένως παραλείψει να εμφανιστεί σε δικαστικές ακροάσεις στο Μανχάταν τουλάχιστον δώδεκα φορές μέσα στον τελευταίο χρόνο, χωρίς ποτέ να οδηγηθεί στη φυλακή.

Στη σειρά των φερόμενων εγκληματικών πράξεών του περιλαμβάνονται διαρρήξεις, κατοχή ναρκωτικών, κλοπές, καθώς και πολλές παραβάσεις που σχετίζονται με την αποφυγή πληρωμής εισιτηρίου στα μέσα μαζικής μεταφοράς και άλλες παραβάσεις του συγκοινωνιακού δικτύου, για τις οποίες δεχόταν απλώς επιπλήξεις από τα δικαστήρια.

Στις 20 Αυγούστου, η υπηρεσία Επιβολής της Μεταναστευτικής Νομοθεσίας και Απομακρύνσεων (ERO), που υπάγεται στην ICE, ενημερώθηκε για τις επανειλημμένες συλλήψεις του Φλορεντίνο και παρέπεμψε την υπόθεσή του για περαιτέρω διερεύνηση, σύμφωνα με τις πηγές.

Στη συνέχεια, οι ομοσπονδιακές αρχές εξέδωσαν τουλάχιστον τέσσερις εντολές κράτησης σε βάρος του, από τις 18 Μαρτίου έως και την περασμένη Παρασκευή, ωστόσο οι πολιτικές της πολιτείας της Νέας Υόρκης περί «πόλεων-καταφυγίων», οι οποίες απαγορεύουν στις τοπικές αστυνομικές αρχές να συνεργάζονται με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες μετανάστευσης, του επέτρεψαν να παραμείνει ελεύθερος, ανέφεραν οι πηγές της New York Post.

protothema.gr