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Η Στέλλα Ν. Χρίστου μας έχει συνηθίσει σε έργα που σμίγουν την περφόρμανς, τα εικαστικά και τη σύνθεση, φωτίζοντας καίριες πτυχές της ζωής και της τέχνης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η «VOX NON INCERTA» (2023), μια επιτέλεση που περιστρέφεται γύρω από την αναζήτηση της εσωτερικής φωνής που διασώζει τα πρόσωπα από το χάος και τα ωθεί προς τη συνέχεια και την επιβίωση, ακόμα και όταν αυτή μοιάζει αδύνατη, ενεργοποιώντας γλωσσικές διαλέκτους, οπτικά σήματα και τελετουργικές παραδόσεις.

Συνεχίζοντας αυτή τη δημιουργική πορεία, παρουσίασε μεταξύ 11- 15 Νοεμβρίου την επιτελεστική εγκατάσταση και περφόρμανς «Post-truth is just another game I play against my mouth», εξερευνώντας τις λεπτές αποστάσεις ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα, το ιερό και το βέβηλο, τη μαγεία και το τετριμμένο, εστιάζοντας παράλληλα στις σχέσεις εξουσίας, ερμηνείας και ιδιοκτησίας που καθορίζουν τη σύνδεση αλλά και την απόσταση της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας από το κεφάλαιο και τους όρους οικονομικής της επιβίωσης.

Ο πυρήνας του έργου γεννήθηκε το 2022, στην έκθεση Ammophila Vol 3 «There was Land Here Before» (Αρχαιολογικό Μουσείο Νεάπολης και Βοιών, Λακωνία), που διερευνούσε τις κυρίαρχες αφηγήσεις πάνω στους τόπους. Εκεί, η Χρίστου με τους Άννα Παπαθανασίου, Κώστα Τζέκο και Τάσο Στάμο εστίασαν στη σχέση των ερειπίων με το παρόν, σημειώνοντας: «Πριν από 5000 χρόνια υπήρχε μια πόλη — εκεί, μπορούμε να βυθιστούμε στη δική της οπτική με αυτό που απομένει ως αληθινό. Τώρα οι υπάρξεις ζουν στον Κόσμο του Στόματος (δια-λεκτικός χώρος), αλλά οι πύλες αυτού που παραμένει είναι έξω από την όρασή τους».

Όπως μαρτυρά και ο τίτλος, η καλλιτέχνις εστιάζει στον δια-λεκτικό αυτό χώρο και τη σχέση του με το αληθινό. Ο όρος «μετά-αλήθεια» (post-truth) προϋποθέτει μια αρχική αλήθεια, πάνω στην οποία όμως στήνεται ένα παιχνίδι εντυπώσεων που θολώνει τα όρια με το ψεύτικο — όπως ορίζουν τα Oxford Dictionaries, αφορά «την πολιτική ρητορική ή πρακτική που παρακάμπτει την αλήθεια και βασίζεται σε μια υποκειμενική, ενίοτε εντελώς πλαστή, εκδοχή της πραγματικότητας». Δέκα χρόνια μετά την ανάδειξή της, η συνθήκη αυτή έχει πλέον παγιωθεί ως κανονικότητα.

Απέναντι σε αυτή τη συνθήκη, η Χρίστου συνομιλεί με τα ερείπια αναζητώντας μια είσοδο στο μη ορατό, σε χώρο όπου οι άνθρωποι, αν και αγνοούν τον όρο «μετά-αλήθεια», γνωρίζουν πως ο λόγος είναι πάντοτε επίπλαστος. Επανέρχεται, λοιπόν, με ένα ηλεκτροακουστικό λαμέντο έντεκα συντελεστών: Σαβίνα Γιαννάτου (Στόμα), Ανδρούλα Καφά (Εργάτης – Παρελθόν), Στέλλα Ν. Χρίστου (Εργάτης – Μέλλον), τους Arcades Bildakt —Άντρια Νικοδήμου (βιμπράφωνο, κρουστά), Τάσο Στάμου (μπουζούκι, αυτοσχέδιες ηχητικές πηγές, ηλεκτρονικά), Γιάννη Αναστασάκη (μουσικό πριόνι, αναλογικά ηλεκτρονικά), Σύμη Σουκιούρογλου (κλαρίνο), Yeti (GAI / who is who)— καθώς και τους Δημήτρη Σιαμμά (lighting performance), Εύη Ρουμάνη και Ελένη Μπαρτζίλα (βίντεο), και Χρήστο Χριστοδούλου (ήχος).

Το λαμέντο αφορά ένα μουσικό είδος βαθιά φορτισμένο, που αντλεί την ονομασία του από την ιταλική λέξη για τον «θρήνο» και γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση την περίοδο του Μπαρόκ ως έκφραση πένθους, απώλειας και υπαρξιακού πόνου.

Μέσα σ’ ένα τοπίο όπου η αλήθεια διαβρώνεται από τη ρητορική της μετά-αλήθειας, η Χρίστου μετατρέπει τον θρήνο σε ένα σύγχρονο τελετουργικό, υφαίνοντάς τον μέσα από όλες τις προσωπικές και συλλογικές αναφορές που τη συγκινούν: τον λυγμό του κλαρίνου, το λαϊκό άσμα και το μπουζούκι, σε διαρκή διάλογο με αβάν γκαρντ τεχνικές και αυτοσχεδιαστικά στοιχεία.

Στο κέντρο αυτής της ηχητικής και εικαστικής σύνθεσης τοποθετείται ένα γλυπτό που δημιουργήθηκε πέρσι στην αρχαία Μεσσήνη και αποτελεί μια αρχιτεκτονική μεταγραφή του Ιερού του Απόλλωνα Υλάτη.

Tο έργο μεταμορφώνεται εδώ από αντικείμενο θέασης σε ζωντανή επιφάνεια βεβήλωσης, πάνω στην οποία εγγράφονται με σπρέι νέα, απρόβλεπτα ίχνη, φέρνοντας στην επιφάνεια τη διαρκή σύγκρουση ανάμεσα στο ιερό και το βέβηλο, το μνημειακό παρελθόν και το ρευστό παρόν. Σε συνέντευξή της στον Φιλελεύθερο το 2023, η Χρίστου φωτίζει το εννοιολογικό υπόβαθρο αυτής της μετάβασης, θέτοντας με σαφήνεια τους όρους του ψυχικού «περάσματος» που την απασχολεί διαχρονικά:

«Το αναπόφευκτο ψυχικό πέρασμα από το στάδιο της Μέλαινας (επηρεασμένο από τον μύθο της Μέλαινας Δήμητρας) από το οποίο φαίνεται να περνούμε μέχρι τις μέρες μας κάθε φύλο ή μη φύλο, ύπαρξη ζώσα που βρίσκεται σε κοινωνική θέση «αδυναμίας» από τη μια, και από την άλλη το τραύμα που δύναται να γίνει ισχύς — εξού και ο μαθηματικός διπλασιασμός του αρνητικού στοιχείου Μέλαινα (μαύρη, σκοτεινή), πράγμα που αλλάζει το πρόσημό του από αρνητικό σε θετικό. Μέλαινά ειμι και καλή (Άσμα Ασμάτων). Μέλαινα Μέλαινα!».

Στον αρχαίο μύθο, ο θρήνος της Μέλαινας Δήμητρας για την αρπαγή της κόρης της σήμαινε την απόσυρσή της από τον κόσμο, μια απουσία κατά την οποία η γη έπαψε να καρποφορεί και η ανθρωπότητα απειλήθηκε με αφανισμό.

Μέσα στον σύγχρονο «μαρασμό» της αλήθειας και τις ανισότητες που καλλιεργεί ο δια-λεκτικός χώρος, η Χρίστου ανασύρει νέες Μέλαινες: σύγχρονες ιέρειες του ήχου και της επιτέλεσης που επιχειρούν να μας μυήσουν σε αυτό το ψυχικό πέρασμα προτού η μνήμη χαθεί οριστικά.

Το γήινο, λαϊκό ηχόχρωμα της Καφά, το κλαρίνο του Σουκιούρογλου και το μπουζούκι του Στάμου ανακινούν διαδοχικά στρώματα συλλογικής μνήμης, την ώρα που η ερμηνεία της Γιαννάτου – αφηγούμενη σε μια γλώσσα ακατανόητη στον νου, αλλά απόλυτα διαυγή στο συναίσθημα – συμπυκνώνει με συγκλονιστική δεξιοτεχνία όλη την απόγνωση και, ταυτόχρονα, τη δύναμη του κόσμου.

Το αποτύπωμα αυτής της σύμπραξης εγγράφεται βαθιά στον θεατή, ο οποίος δεν παρακολουθεί απλώς ένα θέαμα, αλλά καθίσταται μέτοχος ενός αρχέγονου τελετουργικού που διεκδικεί το άνοιγμα της αντίληψης σε νέα μήκη κύματος.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο χώρος του Τσαούση, πρόσφατα κλειστός και μετέωρος εν αναμονή νέας χρήσης, αναδεικνύεται στο ιδανικό δοχείο για την επιτέλεση αυτού του θρήνου και την τελετουργία της μέθεξης. Λειτουργεί ως ένα σύγχρονο ερείπιο, απομεινάρι μιας παγκοσμιοποιημένης κυπριακότητας που κάποτε αναζήτησε αποκούμπι στον καταναλωτισμό και σήμερα, απογυμνωμένη, «μετράει τα ρέστα» για να δει αν βγαίνει, συνομιλώντας ευθέως με τις σχέσεις εξουσίας, ιδιοκτησίας και χρήματος που διαπερνούν το έργο. Αυτό ακριβώς το μέτρημα, τόσο κυριολεκτικό όσο και υπαρξιακό, συνιστά τον πυρήνα της περφόρμανς, η οποία λειτουργεί, όπως εύστοχα την ορίζει η δημιουργική ομάδα, ως ένα «Εργαλείο μέτρησης αποστάσεων».

Είναι, ωστόσο, κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό εργαλείο μέτρησης. Μέσα στον μετά-πλατωνικό παροξυσμό της —εκεί όπου το επίπλαστο και το αληθινό, το αντίγραφο και η ουσία συγκρούονται διαρκώς— η περφόρμανς καταφέρνει να διανοίξει, έστω και φευγαλέα, μια ρωγμή προς το ανεξήγητο και το βαθύ, διεκδικώντας ταυτόχρονα έναν νέο, κοινό χώρο συνάντησης. Αυτή η ικανότητα της Χρίστου να οδηγεί τον θεατή στο βάθος της εμπειρίας εδράζεται ακριβώς στη δύναμή της να παραμένει ριζικά αληθινή: να προτάσσει το πολυεπίπεδο του βιώματος, να αγκαλιάζει τις αντιφάσεις της μνήμης και να αμφισβητεί ευθέως τις καλλιτεχνικές ιεραρχίες και τους καθωσπρεπισμούς.

Η ανατροπή αυτή κορυφώνεται τη στιγμή ακριβώς που όλα μοιάζουν να έχουν ολοκληρωθεί. Μετά το θερμό χειροκρότημα και την πρώτη υπόκλιση, εκεί όπου το τελετουργικό δείχνει να κλείνει και ο θεατής επιστρέφει στην ασφάλεια της σύμβασης, η απρόσμενη εμφάνιση της Ναταλί Γιαξή να ερμηνεύει ακαπέλα στίχους του Νίκου Καρβέλα έρχεται να ανατρέψει εκ νέου τα δεδομένα.

Η αδιαμεσολάβητη φωνή της λειτουργεί σαν μια λυτρωτική υπενθύμιση πως είμαστε όντα πολλών παρελθόντων και πολλών παρόντων, φτιαγμένα από ετερόκλητα πολιτισμικά στρώματα που συνυπάρχουν μέσα μας αδιαίρετα. Επιστρέφοντάς μας έτσι στην παιδική αφέλεια και την αθώα εικονολατρία, η πράξη αυτή απογυμνώνει το ποπ βίωμα από κάθε ειρωνεία, αποκαλύπτοντας την υπαρξιακή του φόρτιση.

Σ’ αυτό το σημείο συνάντησης του ιερού με του πεζού, το σώμα, το αίμα, και το βίωμα επανέρχονται στο προσκήνιο μέσα από στίχους που ξαφνικά αποκτούν μια νέα, σχεδόν τελετουργική βαρύτητα: «Τρύπησα το δάχτυλό μου / με μια τόση δα καρφίτσα / κι έβαψα το όνειρό μου / μ’ ένα χρώμα κόκκινο / Στρίμωξα τα δάκρυά μου / μες στην πράσινη βαλίτσα / μάζεψα και τον ιδρώτα / με στυπόχαρτο».

Εκεί, ανάμεσα στον θρήνο της Δήμητρας και τη μελωδία ενός λαϊκού ποπ ρεφρέν, η αλήθεια παύει να είναι έννοια προς απόδειξη και γίνεται ξανά κάτι που αιμορραγεί, μοχθεί και βιώνεται.

Ελεύθερα, 22.11.2026