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Οπαδοί βγήκαν στους δρόμους της Αργεντινής (και όχι μόνο) για να τιμήσουν τον αρχηγό της «Αλμπισελέστε», Λιονέλ Μέσι, ο οποίος τα ξημερώματα της Τετάρτης (7/10) έγραψε το τελευταίο κεφάλαιο της διεθνούς καριέρας του. Η πόλη Ροζάριο, η γενέτειρα του σταρ, έγινε μάρτυρας μιας εντυπωσιακής σκηνής με μια γιγάντια φανέλα με τον αριθμό 10 του Μέσι να πετάει στον ουρανό με ελικόπτερο, στο πλαίσιο των πιο σημαντικών εορτασμών προς τιμήν του θρύλου πριν από την αναμενόμενη εμφάνισή του με την εθνική ομάδα.

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