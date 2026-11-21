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Ο πρώην διοικητικός παράγοντας της Manchester United και ιδιοκτήτης της Carlisle United, Michael Knighton, επισκέπτεται αυτή την εβδομάδα τα κατεχόμενα. Θέλει να στηρίξει, όπως υποστηρίζει, μια εκστρατεία για την ισότιμη πρόσβαση των Τουρκοκύπριων παιδιών σε διεθνείς διοργανώσεις. Την επίσκεψη οργάνωσε η πλατφόρμα «οι Τ/κύπριοι υπάρχουν» («TCE»).

Υπενθυμίζεται ότι η «TCE» ξεκίνησε την εκστρατεία της «Let Turkish Cypriot Children Play», μετά την ακύρωση του προπονητικού καμπ ποδοσφαίρου της Ακαδημίας της Μπαρτσελόνα. Πρόκειται για προπαγάνδα επιχορηγούμενη από το κατοχικό καθεστώς.

Κ.ΒΕΝ.