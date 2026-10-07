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Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην έρευνα, η χρηματοδότηση της καινοτομίας και η ανάπτυξη επιστημονικού ταλέντου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συμμετοχής του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) στο 23ο Science and Technology in Society Forum (STS Forum), που πραγματοποιήθηκε στην Ιαπωνία από τις 4 έως τις 6 Οκτωβρίου.

Την Κύπρο εκπροσώπησαν ο Επικεφαλής Επιστήμονας και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙδΕΚ, Δημήτρης Σκουρίδης, και ο γενικός διευθυντής του Ιδρύματος, Θεόδωρος Λουκαΐδης. Στο φόρουμ συμμετείχαν εκπρόσωποι κυβερνήσεων, χρηματοδοτικών οργανισμών, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, καθώς και διακεκριμένοι ερευνητές.

Οι δύο εκπρόσωποι συμμετείχαν σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης χρηματοδοτικών οργανισμών έρευνας και καινοτομίας, με αντικείμενο τη διαμόρφωση διαφορετικών μηχανισμών και διαδρομών για την έρευνα και τον αντίκτυπό της στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Μεταξύ των ζητημάτων που εξετάστηκαν ήταν η χρήση εργαλείων ΤΝ στη συγγραφή και στην αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων, η διασφάλιση της ποικιλομορφίας και της ευρύτερης συμμετοχής, καθώς και η ασφάλεια των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Στο περιθώριο του φόρουμ, η κυπριακή αντιπροσωπεία πραγματοποίησε σειρά επαφών με επικεφαλής ερευνητικών και χρηματοδοτικών οργανισμών. Συναντήθηκε με τον γενικό διευθυντή του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον πρόεδρο του Austrian Science Foundation, τον γενικό διευθυντή του ισπανικού CDTI, τον Επικεφαλής Επιστήμονα του Καναδά και τη διευθύντρια του χρηματοδοτικού οργανισμού της Σλοβενίας.

Πραγματοποιήθηκαν επίσης συναντήσεις με τον γενικό διευθυντή του Abu Dhabi Technology Research Council, τον πρέσβη της Ελβετίας στην Ιαπωνία, καθώς και με τους προέδρους των χρηματοδοτικών οργανισμών της Ινδονησίας και του A*STAR της Σιγκαπούρης, Arif Satria και Tan Chorh Chuan, αντίστοιχα.

Ξεχωριστές επαφές έγιναν με τους γενικούς διευθυντές των χρηματοδοτικών οργανισμών της Ταϊλάνδης και των Φιλιππίνων. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της έρευνας, την κινητικότητα ταλέντου και την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων.

Οι κ. Σκουρίδης και Λουκαΐδης συμμετείχαν ακόμη σε συζητήσεις για την ανάπτυξη ερευνητικού ταλέντου στην εποχή της ΤΝ και τον μετασχηματισμό των χρηματοδοτικών οργανισμών. Στη θεματολογία περιλαμβάνονταν επίσης η αναγεννητική ιατρική και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες.

Παράλληλα, παρακολούθησαν διάλεξη των βραβευμένων με Νόμπελ Χημείας 2025, Kitagawa και Yaghi, για το μέλλον της μοριακής αρχιτεκτονικής, καθώς και ομιλία του διευθυντή Πολιτικής για την Επιστήμη και την Τεχνολογία του Λευκού Οίκου, Michael Kratsios.