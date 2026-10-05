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Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) το προτεινόμενο χαρτοφυλάκιο χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την περίοδο 2028-2034, καλώντας ερευνητές, επιχειρήσεις, φορείς και πολίτες να καταθέσουν απόψεις και εισηγήσεις έως τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026.

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται μέσω του σχετικού ηλεκτρονικού εργαλείου, με πληροφορίες διαθέσιμες στη σελίδα της δημόσιας διαβούλευσης του ΙδΕΚ.

Το χαρτοφυλάκιο αποτελεί τη βάση για την επόμενη γενιά επενδύσεων της Κύπρου στην έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη. Σύμφωνα με το ΙδΕΚ, στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό πλαίσιο στήριξης, ώστε το ανθρώπινο δυναμικό, η γνώση, οι τεχνολογίες και οι καινοτόμες ιδέες να μετατρέπονται σε μετρήσιμα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.

Ποιους τομείς καλύπτει το προτεινόμενο πλαίσιο

Το χαρτοφυλάκιο καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα της έρευνας και της καινοτομίας, από την ανάπτυξη ταλέντου και την ερευνητική αριστεία έως τις ερευνητικές υποδομές και τη μεταφορά και αξιοποίηση της γνώσης.

Περιλαμβάνει επίσης την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, την ενίσχυση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις, την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων και την ενδυνάμωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Κύπρου.

Το ΙδΕΚ καλεί τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν συνολικά το πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες ολόκληρου του οικοσυστήματος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, πέρα από επιμέρους δράσεις ή προγράμματα.

Ξεχωριστές διαβουλεύσεις για τα επιμέρους προγράμματα

Η παρούσα διαδικασία επικεντρώνεται στον συνολικό σχεδιασμό και στη λογική των προτεινόμενων παρεμβάσεων. Ο λεπτομερής σχεδιασμός των χρηματοδοτικών προγραμμάτων θα ακολουθήσει, ενώ τα προγράμματα που θα προκύψουν θα τεθούν σε ξεχωριστές δημόσιες διαβουλεύσεις σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οι απόψεις και οι εισηγήσεις που θα υποβληθούν θα αξιοποιηθούν για τη βελτίωση του πλαισίου και την εξειδίκευση των επιμέρους χρηματοδοτικών παρεμβάσεων. Θα συμβάλουν επίσης στον καθορισμό των αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων για την υλοποίησή του κατά την περίοδο 2028-2034.

Όπως αναφέρει το ΙδΕΚ, η συμμετοχή της ερευνητικής κοινότητας, των επιχειρήσεων, των φορέων και των πολιτών είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων της νέας προγραμματικής περιόδου. Επιδίωξη είναι το πλαίσιο να στηρίζει όλους τους φορείς που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας και να ενισχύει τη μετάβαση της Κύπρου σε μια οικονομία γνώσης και υψηλής προστιθέμενης αξίας.