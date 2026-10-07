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Προγραμματισμένες πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) για σκοπούς επιθεώρησης του ηλεκτρικού δικτύου διανομής, ανακοίνωσε η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Σε ανακοίνωση, η ΑΗΚ αναφέρει ότι οι πτήσεις drones θα γίνονται στις ακόλουθες περιοχές:

8 Οκτωβρίου 2026, μεταξύ 09:00–11:00: Ομόνοια και Χαλκούτσα.

8–21 Οκτωβρίου 2026: Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα, Άλασσα, Μονάγρι, Δωρός, Τριμίκλινη, Σαϊτάς, Κάτω Αμίαντος, Πλατάνια, Κακοπετριά, Γαλατά, Σινά Όρος και Τεμπριά.

Σύμφωνα με την ΑΗΚ, οι πτήσεις θα είναι σύντομης διάρκειας και θα περιορίζονται στις περιοχές όπου απαιτείται η επιθεώρηση του ηλεκτρικού δικτύου και του σχετικού εξοπλισμού.

Προσθέτει ότι οι πτήσεις θα διενεργούνται σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAS) και αποκλειστικά για τους πιο πάνω υπηρεσιακούς σκοπούς.