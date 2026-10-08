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Σοβαρά ζητήματα εγείρονται γύρω από τον πρώην κινηματογράφο «Οθέλλο» στην Έγκωμη, με το κτήριο να χαρακτηρίζεται εκ πρώτης όψεως επικίνδυνο. Ωστόσο, την ίδια στιγμή λειτουργούν επιχειρήσεις στο ισόγειο, πραγματοποιείται εμπορική δραστηριότητα και περνούν καθημερινά εκατοντάδες πεζοί από κάτω. Παράλληλα, τίθεται και σοβαρό πρόβλημα οχληρίας, με το κτήριο να χαρακτηρίζεται υγειονομική βόμβα.

Τα εν λόγω ζητήματα τέθηκαν στην κοινοβουλευτική επιτροπή Ελέγχου με τις υπηρεσίες του κράτους να αποποιούνται τις όποιες ευθύνες και επιπλέον να παρουσιάζονται διαφορετικές εκθέσεις από τους ιδιοκτήτες για το κατά πόσο το κτήριο χρήζει επισκευής ή κατεδάφισης.

Το θέμα – το οποίο έφερε στο φως της δημοσιότητας το philenews- θα επανεγγραφεί για εξέταση, με την Επιτροπή να ζητά από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας όπως πραγματοποιήσει μελέτη για την κατάσταση του κτηρίου, ώστε να ληφθούν και τα κατάλληλα μέτρα.

Ως ζήτημα ασφάλειας αλλά και θέμα που χρονίζει, το χαρακτήρισε ο δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος. «Είμαι κάτοικος Έγκωμης από το 1984 και το πρόβλημα υπάρχει εδώ και δύο δεκαετίες», είπε. Πρόσθεσε πως ενάμιση μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, στις 19/8/24, έστειλε προσωπικό για επιθεώρηση, το οποίο βρήκε μια αλγεινή κατάσταση εντός του κτηρίου.

Η αναφορά περί αδράνειας δεν βρίσκει κανένα έρεισμα από πλευράς Δήμου Λευκωσίας, είπε ο δήμαρχος. Παράλληλα, ανέφερε πως πρέπει να διευκρινιστεί αν τα ζητήματα στατικότητας θα τα αναλάβει ο ΕΟΑ, την οχληρία ο Δήμος Λευκωσίας και τα υγειονομικά το Υπουργείο Υγείας.

«Από τη στιγμή που το κτήριο κηρύχθηκε επικίνδυνο δεν μπορούν να εισέλθουν υγειονομικοί λειτουργοί για να το καθαρίσουν, αν δεν αρθεί η επικινδυνότητα. Γι’ αυτό και δεν μπήκε προσωπικό για την οχληρία. Όποιος εισέλθει διαπράττει ποινικό αδίκημα. Ο συγκεκριμένος χώρος έπρεπε να κλείσει», είπε και εξέφρασε προβληματισμούς κατά πόσο η υγειονομική του κατάσταση επιτρέπει να λειτουργούν καταστήματα και μάλιστα εστίασης στο εν λόγω κτήριο.

«Είναι μερικώς επικίνδυνο ή συνολικά; Αν είναι συνολικά απορώ πώς λειτουργούν καταστήματα εκεί», είπε ακόμη ο κ. Προύντζος και κατέληξε πως ακόμη και αν καθαριστεί τώρα, θεωρεί ότι δεν θα λυθεί το πρόβλημα της οχληρίας οριστικά.

Από πλευράς ΕΟΑ, ο υπεύθυνος για τις επικίνδυνες οικοδομές Αγαθοκλής Αγαθοκλέους, ανέφερε πως έγινε επιθεώρηση με οπτικό έλεγχο και κηρύχθηκε η οικοδομή επικίνδυνη. Περιφράχτηκε σημείο για να μην υπάρχει πρόσβαση από πολίτες. Ο ΕΟΑ, είπε, έχει στείλει επιστολή για διοικητικό πρόστιμο.

«Παρακολουθούμε την κατάσταση του κτηρίου για τυχόν ανάγκη υποστυλωμάτων. Υπάρχουν θέματα στατικότητας, είναι επικίνδυνο το κτήριο για όσους είναι μέσα ή έξω», υπογράμμισε.

Ο κ. Αγαθοκλέους αντέκρουσε τις όποιες κατηγορίες για κωλυσιεργία από πλευράς ΕΟΑ και πρόσθεσε, ανάμεσα σε άλλα, ότι διαχειρίζονται 1.400 οικοδομές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, εκ των οποίων 800 με περισσότερους από 20 ιδιοκτήτες.

Τόσο το υπουργείο Εσωτερικών όσο και οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, ξεκαθάρισαν πως δεν έχουν αρμοδιότητα για το θέμα.

Διχογνωμία και αγανάκτηση από πλευράς ιδιοκτητών και επιχειρηματιών

Αγανάκτηση αλλά αντίθετες απόψεις, εξέφρασαν οι ιδιοκτήτες του κτηρίου καθώς και των επιχειρήσεων.

Από πλευράς του, ο Μιχάλης Παντελή ανέφερε πως είναι ιδιοκτήτης επιχείρησης και των τριών καταστημάτων “Παραδοσιακό”. «Δεν ζητάμε ειδική μεταχείριση αλλά να εξεταστεί ολόκληρο το «Οθέλλος». Είμαι εκεί από το 1990 και το γνωρίζω πολύ καλά, καθώς εργαζόμουν και στο σινεμά».

Ως ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, είπε, δεν τις εγκατέλειψαν ποτέ. «Επενδύσαμε εκατοντάδες χιλιάδες χρήματα και το 2021 προχωρήσαμε σε αναστηλώσεις, με επένδυση €700.000 ως μια δέσμευση μας προς το νέο επενδυτή».

«Πού ήταν οι Αρχές τόσα χρόνια και επέτρεπαν να είναι εστία μόλυνσης; Από πού προήλθε αυτή η κατάσταση;», διερωτήθηκε.

Ως ιδιοκτήτες, είπε, έκαναν έρευνα επικινδυνότητας και έλαβαν εκτιμήσεις από εμπειρογνώμονες του ΕΤΕΚ. Το μπετόν είναι σε άριστη κατάσταση, το σκυρόδεμα δεν είναι διαβρωμένο, υπογράμμισε και πρόσθεσε πως η αρχική μελέτη του κτηρίου προέβλεπε εφτά ορόφους και χτίστηκε μόνο ένας για φιλοξενία χιλιάδων ατόμων, γι’ αυτό και δεν πρόκειται να προκύψει ζήτημα στατικότητας.

Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης, Μιχάλης Τούμπας ανέφερε πως οι ίδιοι καθάρισαν τον κοινόχρηστο χώρο καθώς και φρεάτιο. Όμως, είπε, εντός το «Οθέλλου» δεν δικαιούνται να παρέμβουν, ενώ κατήγγειλε ότι εκεί πάνε ναρκομανείς.

Ο Ανδρέας Χατζηγεωργίου, ιδιοκτήτης επιχείρησης στο κτήριο, ανέφερε πως από το 2015 ζητήσαν από τον Δήμο να ληφθούν μέτρα, χωρίς να γίνει τίποτα. «Τελικά, κρέμασαν πινακίδες ότι είναι επικίνδυνο και έπεσε η δουλειά μας κατά κόρον». Επιπλέον, ο Βασίλης Χατζηγεωργίου, από την ίδια επιχείρηση, ανέφερε ότι το 2025 ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά, η οποία διεφάνη πως ήταν ενέργεια εμπρησμού.

Στην αντίπερα όχθη στάθηκε ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, μιλώντας εκ μέρους τόσο του ίδιου όσο και των δύο ξεχωριστών μετόχων, ενος Ελληνοεβραίου και ενός Ελληνοκύπριου που διαθέτουν το 50%.

«Καθαρίζει από την περασμένη Δευτέρα συνεργείο», είπε σε σχέση με την οχληρία και πρόσθεσε πως υπάρχει σημείο που είναι επικίνδυνο και δεν μπορούν να πάνε λειτουργοί.

«Ο Ελληνοεβραίος επενδυτής έφερε μηχανικούς για αυτοψία με υπογεγραμμένη συμφωνία για αντιπαροχή και υπογεγραμμένη επιστολή από τους άλλους ιδιοκτήτες πως δεν θα φέρουν ένσταση για κατεδάφιση. Η μελέτη μάς λέει ότι πρέπει να κατεδαφιστεί το κτήριο και ζητάμε να πάμε στο ΕΤΕΚ όλοι μαζί. Πρέπει κάποιος εμπειρογνώμονας να μας πει αν θα το επισκευάσουμε ή αν θα το κατεδαφίσουμε. Τρεις φορές σφραγίστηκε, αλλά και πάλι μπαίνουν μέσα».