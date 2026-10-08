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Το 81% των Ευρωπαίων καταναλωτών θεωρεί ότι τα προϊόντα με το οικολογικό σήμα της ΕΕ έχουν χαμηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο από αντίστοιχα προϊόντα στην αγορά, έναντι 75% το 2023, σύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου. Παράλληλα, αυξάνονται η αναγνωρισιμότητα του σήματος και οι αγορές προϊόντων που το φέρουν.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Οικολογικού Σήματος, δείχνει ότι το 46% αναγνωρίζει πλέον το λογότυπο με το «λουλούδι», ποσοστό αυξημένο κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2023.

Αντίστοιχα, το 46% δηλώνει ότι αγοράζει συχνά ή μερικές φορές προϊόντα με το οικολογικό σήμα της ΕΕ, επίσης κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από την προηγούμενη έρευνα. Συνολικά, το 66% των Ευρωπαίων αναφέρει ότι αγοράζει συχνά ή περιστασιακά προϊόντα με οποιοδήποτε οικολογικό σήμα.

Περισσότερα προϊόντα και τουριστικά καταλύματα

Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας συνοδεύεται από διεύρυνση των διαθέσιμων πιστοποιημένων προϊόντων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τον Σεπτέμβριο του 2026 καταγράφονταν 121.083 προϊόντα με το οικολογικό σήμα της ΕΕ, τα οποία καλύπτονταν από 3.665 άδειες.

Από τον Μάρτιο του 2026 προστέθηκαν περισσότερα από 4.000 πιστοποιημένα προϊόντα, ενώ πάνω από 1.000 τουριστικά καταλύματα έχουν πλέον λάβει το σήμα.

Οι πιστοποιήσεις καλύπτουν, μεταξύ άλλων, χαρτί, απορρυπαντικά, έπιπλα, υφάσματα και υπηρεσίες διαμονής. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 62% των κατόχων αδειών, έχοντας σημαντική παρουσία στον θεσμό.

Ζήτηση για περισσότερες πιστοποιημένες επιλογές

Παρά τη διεύρυνση της προσφοράς, οι καταναλωτές ζητούν περισσότερες επιλογές. Το 50% θα ήθελε να βρίσκει στην αγορά περισσότερα απορρυπαντικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ, το 36% περισσότερα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και το 35% περισσότερα καλλυντικά.

Παράλληλα, το 72% επιθυμεί επέκταση του σήματος σε πρόσθετες κατηγορίες προϊόντων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ζήτηση αυτή δημιουργεί ευκαιρίες για επιχειρήσεις και εμπόρους λιανικής να διευρύνουν την προσφορά πιστοποιημένων προϊόντων και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Προοπτικές διαμορφώνονται και στις δημόσιες συμβάσεις. Η πρόσφατη πρόταση της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις ενθαρρύνει τους αγοραστές του δημόσιου τομέα να χρησιμοποιούν περιβαλλοντικά σήματα, ιδίως το οικολογικό σήμα της ΕΕ, για την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών παραμέτρων στις διαδικασίες προμηθειών. Στόχος είναι να διευκολυνθεί ο εντοπισμός προϊόντων που πληρούν αξιόπιστες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Η ταυτότητα της έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 31 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2026 στα 27 κράτη μέλη, με τη συμμετοχή περίπου 25.566 ατόμων από διαφορετικές κοινωνικές και δημογραφικές ομάδες. Οι συνεντεύξεις έγιναν πρόσωπο με πρόσωπο, στην εθνική γλώσσα των συμμετεχόντων.

Η νέα έκδοση βασίζεται στις αντίστοιχες έρευνες του 2023 και του 2017, επιτρέποντας την παρακολούθηση των μεταβολών στις στάσεις των καταναλωτών.

Το Ευρωβαρόμετρο αποτελεί το εργαλείο δημοσκοπήσεων των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ για την καταγραφή της κοινής γνώμης σε ευρωπαϊκά, πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα.

Τι είναι το οικολογικό σήμα της ΕΕ

Το οικολογικό σήμα της ΕΕ λειτουργεί από το 1992 και απονέμεται σε αγαθά και υπηρεσίες που πληρούν κριτήρια μειωμένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο, εφόσον το προϊόν ή η υπηρεσία τους ανήκει σε κατηγορία για την οποία έχουν καθοριστεί κριτήρια πιστοποίησης, πληροί τις σχετικές απαιτήσεις και διατίθεται στην αγορά του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σε αυτόν περιλαμβάνονται η ΕΕ, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία και η Ισλανδία.

Οι αιτήσεις εξετάζονται από αρμόδιο φορέα, ο οποίος χορηγεί την άδεια χρήσης του λογότυπου εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις. Τα πιστοποιημένα προϊόντα καταχωρίζονται στον ευρωπαϊκό κατάλογο ECAT, ενώ τα τουριστικά καταλύματα στον αντίστοιχο ειδικό κατάλογο.