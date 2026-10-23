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Αγώνες της Basket League, αναμετρήσεις μικρότερων εθνικών κατηγοριών, αλλά και παιχνίδια παιδικών, εφηβικών και σχολικών πρωταθλημάτων περιλαμβάνονται σύμφωνα με πληροφορίες στη λίστα που απέστειλε ο ανακριτής του Πρωτοδικείου Αθηνών στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση φερόμενης χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ανακριτής ζητά να πληροφορηθεί αν οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις, που καλύπτουν τη δεκαετία 2016–2026, προσφέρονταν για στοιχηματισμό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

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