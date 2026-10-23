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Σε 22 από τα 290 πρατήρια καυσίμων που εξέτασε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή δεν αποτυπώθηκε πλήρως στις λιανικές τιμές η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, η οποία τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, καταγράφηκαν αυξήσεις τιμών.

Η φορολογική ελάφρυνση αντιστοιχεί σε 6,39 σεντ ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 30 Απριλίου 2027, με στόχο τη μείωση του κόστους θέρμανσης για τους καταναλωτές κατά τη χειμερινή περίοδο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπηρεσίας, η εξέταση των τιμών ολοκληρώθηκε στις 12:00 το μεσημέρι της 23ης Οκτωβρίου 2026. Από την ανάλυση προέκυψε ότι:

Σε 268 πρατήρια, ποσοστό 92,4% , η λιανική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μειώθηκε κατά τουλάχιστον 6,39 σεντ ανά λίτρο.

, η λιανική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μειώθηκε κατά τουλάχιστον 6,39 σεντ ανά λίτρο. Στα υπόλοιπα 22 πρατήρια, ποσοστό 7,6%, η μείωση ήταν μικρότερη, η τιμή παρέμεινε αμετάβλητη ή καταγράφηκε αύξηση.

Για σκοπούς διαφάνειας και ενημέρωσης του κοινού, η Υπηρεσία παραπέμπει σε σχετικό πίνακα με τα πρατήρια στα οποία οι τιμές παρέμειναν αμετάβλητες ή αυξήθηκαν σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την εφαρμογή της φορολογικής μείωσης.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αναφέρει ότι θα συνεχίσει τη συστηματική παρακολούθηση των τιμών των πετρελαιοειδών. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές να συμβουλεύονται το Παρατηρητήριο Λιανικών Τιμών Καυσίμων και να συγκρίνουν τις διαθέσιμες τιμές πριν αγοράσουν πετρέλαιο θέρμανσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ