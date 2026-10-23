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Ο Χρίστος Σκορδέλλης, εκπρόσωπος των υπεραγορών METRO, αναλαμβάνει καθήκοντα αντιπροέδρου του Παγκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορών (ΠΑΣΥΠΕ), μετά την παραίτηση του Λουκά Ζουρίδη από τη θέση.

Παράλληλα, στο Διοικητικό Συμβούλιο εντάσσονται η Σοφία Μιλτιάδου, από τις MAS Supermarkets, και ο Χρίστος Πιττάς, από την POP LIFE. Τόσο η ανάληψη της αντιπροεδρίας όσο και η ένταξη των δύο νέων μελών αποφασίστηκαν ομόφωνα από το Συμβούλιο.

Οι αλλαγές ακολουθούν την παραίτηση του Λουκά Ζουρίδη και την αποχώρηση του Μάριου Τσιάρτα από τη θέση του μέλους. Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος ευχαριστεί τους δύο για την πολυετή προσφορά τους και καλωσορίζει τα νέα μέλη, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η εμπειρία τους θα ενισχύσει το έργο του.

Στην προεδρία του ΠΑΣΥΠΕ παραμένει ο Μιχάλης Παναγίδης, από τη ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Κύπρου.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος: Μιχάλης Παναγίδης – ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Κύπρου.

Αντιπρόεδρος: Χρίστος Σκορδέλλης – METRO.

Ταμίας: Ιωσήφ Σολωμού – Υπεραγορά ΑΛΕΤΡΙ (MAS).

Γραμματέας: Πανίκκος Κκολιάς – Υπεραγορά ΚΚΟΛΙΑΣ.

Μέλος: Σοφία Μιλτιάδου – MAS Supermarkets.

Μέλος: Αχιλλέας Ππιριντζιής – SYPAL.

Μέλος: Στέλιος Ιωαννίδης – Υπεραγορά ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ.

Μέλος: Γιώργος Λυσιώτης – Υπεραγορά LYSIOTIS.

Μέλος: Άννα Καρσερά – Υπεραγορά ΚΑΡΣΕΡΑ.

Μέλος: Χρίστος Πιττάς – POP LIFE.

Εκτελεστικός γραμματέας είναι ο Αντρέας Χ’ Αδάμου.

Ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι στις προτεραιότητές του παραμένουν η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού, καθώς και η προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου, προς όφελος των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.