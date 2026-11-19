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Τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος συνολικού ύψους €214 εκατ. προς τους μετόχους της ανακοίνωσε η Eurobank, καθορίζοντας τις ημερομηνίες αποκοπής, καταγραφής δικαιούχων και έναρξης των πληρωμών. Η καταβολή του μερίσματος σε μετρητά θα αρχίσει την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, ενώ η διαδικασία αφορά μετοχές που διαπραγματεύονται τόσο στο Euronext Athens όσο και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε στις 21 Οκτωβρίου 2026 τη διανομή προαιρετικών αποθεματικών, με το αρχικό μεικτό μέρισμα να ανέρχεται σε €0,05928 ανά μετοχή.

Μετά την παρακράτηση φόρου μερισμάτων 5%, το αντίστοιχο αρχικό καθαρό ποσό διαμορφώνεται σε €0,056316 ανά μετοχή, με την επιφύλαξη τυχόν φορολογικών εξαιρέσεων ή διαφορετικών συντελεστών που ισχύουν για συγκεκριμένες κατηγορίες μετόχων.

Πότε θα ανακοινωθεί το οριστικό μέρισμα

Τα τελικά ποσά που θα λάβουν οι μέτοχοι θα προσδιοριστούν με βάση τις ίδιες μετοχές που κατέχει η Eurobank στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μετοχών που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Καθώς οι ίδιες μετοχές δεν δικαιούνται μέρισμα, το τελικό ποσό ανά δικαιούχο μετοχή θα προσαυξηθεί αναλόγως.

Η τράπεζα θα γνωστοποιήσει το οριστικό μεικτό και καθαρό μέρισμα την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, μέσω συμπληρωματικής ανακοίνωσης, πριν από την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος.

Η διανομή θα χρηματοδοτηθεί από τον λογαριασμό «Αποθεματικό Μερισμάτων», ο οποίος περιλαμβάνεται στα ειδικά αποθεματικά των οικονομικών καταστάσεων της Eurobank.

Οι τρεις κρίσιμες ημερομηνίες για τους μετόχους

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε η Eurobank, η διαδικασία καταβολής του ενδιάμεσου μερίσματος περιλαμβάνει τρεις βασικές ημερομηνίες.

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 – Αποκοπή δικαιώματος: Από την ημερομηνία αυτή, οι μετοχές της Eurobank θα διαπραγματεύονται στο Euronext Athens και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του συγκεκριμένου μερίσματος.

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 – Καταγραφή δικαιούχων: Δικαιούχοι θα είναι οι μέτοχοι που θα εμφανίζονται εγγεγραμμένοι στα αρχεία της τράπεζας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026 – Έναρξη πληρωμών: Θα ξεκινήσει η καταβολή του ενδιάμεσου μερίσματος σε μετρητά στους δικαιούχους.

Πώς θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές

Η καταβολή θα γίνει μέσω της Eurobank, η οποία έχει οριστεί ως πληρώτρια τράπεζα.

Οι μέτοχοι θα εισπράξουν το μέρισμα μέσω των τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών που διαχειρίζονται τους λογαριασμούς αξιών τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της Euronext Securities Athens.

Για περιπτώσεις νόμιμων κληρονόμων αποβιωσάντων μετόχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό, η πληρωμή θα πραγματοποιείται μέσω του δικτύου καταστημάτων της Eurobank, μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας νομιμοποίησης.

Η τράπεζα διευκρινίζει ότι μερίσματα που δεν εισπράττονται εντός πέντε ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.