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Σε συμφωνία για την εξαγορά του 65% της βουλγαρικής First Investment Bank (Fibank), έναντι περίπου €650 εκατ., προχώρησε η Eurobank, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η συναλλαγή, που αποτιμά το σύνολο της Fibank σε περίπου €1 δισ., προβλέπει τη μετέπειτα υποβολή δημόσιας πρότασης για την απόκτηση των υπόλοιπων μετοχών και ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία της μεγαλύτερης τράπεζας στη Βουλγαρία, μέσω της συνένωσης της Fibank με την Postbank.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Eurobank, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2026, η συμφωνία συνοδεύεται από σχέδιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους €750 εκατ., ενώ η ολοκλήρωση της αρχικής εξαγοράς αναμένεται κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων.

Η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική του τραπεζικού ομίλου για ενίσχυση της θέσης του στις τρεις βασικές αγορές δραστηριοποίησής του, την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία.

Οι όροι της συμφωνίας και η δημόσια πρόταση

Η Eurobank υπέγραψε σύμβαση αγοράς μετοχών με τους Ιβάιλο Μουτάφτσιεφ (Ivailo Mutafchiev) και Τσέκο Μίνεφ (Tzeko Minev), ιδρυτές και βασικούς μετόχους της Fibank, για την απόκτηση συνολικού ποσοστού 65%.

Το τίμημα, το οποίο θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά, αντιστοιχεί σε €6,731 ανά μετοχή και σε συνολική αποτίμηση περίπου €1 δισ. για το 100% της τράπεζας.

Η συμφωνία περιλαμβάνει μηχανισμό προκαθορισμένου τιμήματος (locked-box), με προβλεπόμενες προσαρμογές που αφορούν την πάροδο του χρόνου από τις 30 Ιουνίου 2027 έως την ολοκλήρωση της συναλλαγής, καθώς και ενδεχόμενα κέρδη από μελλοντική πώληση δύο επενδυτικών ακινήτων.

Μετά την απόκτηση του 65%, η Eurobank θα υποβάλει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τις υπόλοιπες μετοχές της Fibank, σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία.

Η διαδικασία θα αφορά το περίπου 18% που κατέχει η Bulgarian Development Bank (BDB) και το υπόλοιπο περίπου 17% της ελεύθερης διασποράς.

Η BDB έχει ήδη αναλάβει ανέκκλητη δέσμευση να προσφέρει το μετοχικό της ποσοστό στη δημόσια πρόταση.

Δημιουργείται η μεγαλύτερη τράπεζα της Βουλγαρίας

Κεντρικός στόχος της εξαγοράς είναι η συνένωση της Fibank με τη Eurobank Bulgaria (Postbank), η οποία αποτελεί ήδη την τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα στη βουλγαρική αγορά.

Η Fibank κατατάσσεται σήμερα στην πέμπτη θέση, με βάση το συνολικό ενεργητικό της κατά τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το νέο τραπεζικό σχήμα αναμένεται να καταστεί η μεγαλύτερη τράπεζα στη Βουλγαρία, με μερίδιο αγοράς περίπου 20%, τόσο ως προς το συνολικό ενεργητικό όσο και ως προς τις καταθέσεις.

Η συνένωση αναμένεται επίσης να ενισχύσει την παρουσία της Eurobank στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διευρύνοντας τη δυνατότητα παροχής χρηματοδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Η Βουλγαρία απέκτησε το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2026 και, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που επικαλείται η Eurobank, η οικονομία της αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2,6% φέτος, έναντι 1,4% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ετήσιες συνέργειες άνω των €70 εκατ.

Η διοίκηση της Eurobank εκτιμά ότι η εξαγορά θα δημιουργήσει σημαντικά οικονομικά οφέλη από τη συνένωση των δύο τραπεζών.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται ετήσιες συνέργειες κόστους άνω των €70 εκατ., μετά από φόρους, με πλήρη υλοποίησή τους έως το 2029.

Παράλληλα, αναμένονται πρόσθετες δυνατότητες αύξησης των εσόδων μέσα από τη διάθεση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών στην ενοποιημένη πελατειακή βάση.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurobank, η Fibank θα μπορούσε να συνεισφέρει περίπου €190 εκατ. ετησίως στα καθαρά κέρδη του Ομίλου, με βάση τις προβλέψεις για το 2027 και την πλήρη ενσωμάτωση των συνεργειών.

Η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα επιφέρει αύξηση των κερδών μετά από φόρους κατά περίπου 12%, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να ενισχυθούν κατά 7%, λαμβανομένης υπόψη και της προτεινόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Η απόδοση επί των χρησιμοποιούμενων κεφαλαίων υπολογίζεται σε περίπου 21%.

Οι συγκεκριμένες προβλέψεις βασίζονται στο σενάριο απόκτησης του 100% της Fibank, στην επίτευξη των αναμενόμενων συνεργειών και στην προτεινόμενη χρηματοδοτική δομή.

Αύξηση κεφαλαίου €750 εκατ. – Στις 9 Δεκεμβρίου η συνέλευση

Για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς, η Eurobank σχεδιάζει να αξιοποιήσει μέρος των υφιστάμενων πλεοναζόντων κεφαλαίων της, σε συνδυασμό με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €750 εκατ.

Η αύξηση αντιστοιχεί σε περίπου 4% της χρηματιστηριακής αξίας της Eurobank στις 17 Νοεμβρίου 2026 και προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μέσω επιταχυνόμενης διαδικασίας βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding).

Η διαδικασία θα αφορά ιδιωτική τοποθέτηση αποκλειστικά σε ειδικούς επενδυτές, με δυνατότητα κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Για τον σκοπό αυτό προγραμματίζεται Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 9 Δεκεμβρίου 2026, η οποία θα κληθεί να εγκρίνει τη σχετική πρόταση.

Η υλοποίηση της αύξησης κεφαλαίου θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις των αρμόδιων εταιρικών οργάνων και τις συνθήκες της αγοράς, χωρίς ωστόσο να αποτελεί αναβλητική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της εξαγοράς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET1 της Eurobank αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 14% μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η απόκτηση του συνόλου της Fibank εκτιμάται ότι θα έχει επίπτωση περίπου 160 μονάδων βάσης στον δείκτη CET1 του Ομίλου.

Παρά την εξαγορά, η Eurobank διατηρεί τον στόχο διανομής κερδών στο 55%.

Η Fairfax Financial Holdings, μεγαλύτερος μέτοχος της Eurobank με περίπου 32,9% των δικαιωμάτων ψήφου, έχει εκφράσει τη στήριξή της στη συναλλαγή και προτίθεται να υπερψηφίσει τις σχετικές αποφάσεις στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της συμφωνίας

Η Eurobank έχει παρουσιάσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα στάδια της συναλλαγής.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση προγραμματίζεται για τις 9 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η αρχική εξαγορά του 65% της Fibank αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027, μετά τη λήψη των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων.

Η υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τις υπόλοιπες μετοχές τοποθετείται χρονικά στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2027.

Η νομική συγχώνευση της Postbank με τη Fibank προγραμματίζεται για το τέταρτο τρίμηνο του 2027.

Ενισχύεται η παρουσία της Eurobank εκτός Ελλάδας

Η εξαγορά αναμένεται να διαφοροποιήσει περαιτέρω τη γεωγραφική κατανομή των δραστηριοτήτων του Ομίλου Eurobank.

Με βάση τα στοιχεία του εννεαμήνου του 2026 και τις προβλέψεις μετά τη συναλλαγή, η συμμετοχή της Βουλγαρίας στα καθαρά δάνεια του Ομίλου εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από περίπου 17% σε 24%.

Αντίστοιχα, το μερίδιο της βουλγαρικής αγοράς στις καταθέσεις προβλέπεται να αυξηθεί από 13% σε 21%.

Ακόμη μεγαλύτερη μεταβολή αναμένεται στη συνεισφορά στα καθαρά κέρδη, από 15% σε 26%, με πλήρη ενσωμάτωση των συνεργειών.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει τη διεθνή παρουσία του τραπεζικού ομίλου, ο οποίος διατηρεί σημαντικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Ποια είναι η Fibank

Η First Investment Bank ιδρύθηκε στη Σόφια στις 8 Οκτωβρίου 1993 από τους Ιβάιλο Μουτάφτσιεφ και Τσέκο Μίνεφ.

Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών της Βουλγαρίας από το 2007 και αποτελεί σήμερα την πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας.

Διαθέτει 115 καταστήματα στη Βουλγαρία, τραπεζική θυγατρική στην Αλβανία και υποκατάστημα στην Κύπρο, ενώ στο τέλος του 2025 απασχολούσε περισσότερους από 2.700 εργαζομένους.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2026, η Fibank διέθετε συνολικό ενεργητικό €10,6 δισ., μικτά δάνεια €5,6 δισ. και καταθέσεις πελατών €8,2 δισ.

Η ενσώματη λογιστική της αξία ανερχόταν σε €1,05 δισ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026 διαμορφώθηκαν στα €97 εκατ.

Η Postbank, μέσω της οποίας δραστηριοποιείται η Eurobank στη Βουλγαρία από το 2002, διέθετε στις 30 Σεπτεμβρίου ενεργητικό €14,8 δισ., καθαρά δάνεια €9,9 δισ. και καταθέσεις €11,7 δισ.

Το δίκτυό της περιλαμβάνει 181 καταστήματα λιανικής τραπεζικής και 11 κέντρα επιχειρηματικής τραπεζικής και εξυπηρέτησης πελατών υψηλής οικονομικής επιφάνειας, με 3.143 εργαζομένους.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της στη Βουλγαρία ανήλθαν σε €182 εκατ. το πρώτο εννεάμηνο του 2026.

Καραβίας: Σημαντικό ορόσημο για τη Eurobank

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, χαρακτήρισε τη συμφωνία σημαντικό ορόσημο για τον Όμιλο και τον τραπεζικό τομέα της Βουλγαρίας.

«Μέσω της συνένωσης της Fibank και της Postbank, φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε το κορυφαίο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στη Βουλγαρία», δήλωσε.

Ο κ. Καραβίας αναφέρθηκε επίσης στην πορεία ανάπτυξης της Fibank, η οποία εξελίχθηκε από μικρό τραπεζικό ίδρυμα στην πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, με σημαντική παρουσία στην εξυπηρέτηση νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνένωση των δύο οργανισμών αναμένεται να δημιουργήσει δυνατότητες διεύρυνσης των υπηρεσιών και ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Από την πλευρά τους, οι ιδρυτές και μέτοχοι της Fibank, Τσέκο Μίνεφ και Ιβάιλο Μουτάφτσιεφ, εξέφρασαν την εκτίμηση ότι η Eurobank αποτελεί κατάλληλο μακροπρόθεσμο συνεργάτη για την επόμενη περίοδο ανάπτυξης της τράπεζας.

Όπως ανέφεραν, η συνένωση με την Postbank θα προσφέρει μεγαλύτερη επιχειρησιακή κλίμακα, τεχνογνωσία και δυνατότητες υποστήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων στη Βουλγαρία.

Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Eurobank για τη συναλλαγή είναι οι J.P. Morgan SE και UBS Europe SE, οι οποίες θα ενεργήσουν επίσης ως συντονιστές της προτεινόμενης αύξησης κεφαλαίου.

Στη συναλλαγή συμμετέχουν ακόμη ως σύμβουλοι η Grant Thornton Business Solutions και τα δικηγορικά γραφεία Milbank, Boyanov & Co. και Potamitis Vekris.

Η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική περαιτέρω επέκτασης της Eurobank στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με την ολοκλήρωση της εξαγοράς και της συγχώνευσης να εξαρτάται από τις προβλεπόμενες εποπτικές και εταιρικές διαδικασίες.