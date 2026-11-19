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Πάλι στο κάδρο η Κύπρος. Και πάλι για τους λάθος λόγους. Αυτήν τη φορά, μέσα από τη διαρροή 15 εκατομμυρίων ηλεκτρονικών μηνυμάτων και εγγράφων της Deutsche Bank. Μια διεθνής δημοσιογραφική έρευνα που αναδεικνύει ύποπτες συναλλαγές, προβληματικούς πελάτες και εσωτερικές προειδοποιήσεις που, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, δεν εισακούστηκαν.

Και κάπου ανάμεσα σε ολιγάρχες, εκατομμύρια και τραπεζικά μυστικά, ξεπροβάλλει το δικό η νήσος των… Αγίων μας. Το ZDF αναφέρει ότι Ρώσοι πελάτες χρησιμοποιούσαν την Κύπρο ως «πίσω πόρτα» προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πίσω πόρτα! Την ώρα που εμείς προσπαθούμε να πείσουμε ότι αφήσαμε οριστικά πίσω μας τις εποχές του εύκολου χρήματος και των αμφιλεγόμενων διασυνδέσεων.

Βεβαίως, η αναφορά, δεν συνιστά απόδειξη ενοχής, ούτε κάθε ύποπτη συναλλαγή είναι αποδεδειγμένο έγκλημα. Αλλά εδώ γεννιέται ένα ερώτημα. Οι αρμόδιες κυπριακές Αρχές θα αναζητήσουν τι ακριβώς κρύβεται πίσω από αυτήν την αναφορά ή θα αρκεστούμε πάλι στο γνωστό «δεν είδαμε, δεν ακούσαμε, δεν ξέρουμε»;

Διότι τις πόρτες μπορείς να τις κλείσεις. Τη ρετσινιά, όμως, δύσκολα την ξεφορτώνεσαι. Και τούτη κοστίζει σε όλους μας.

Πετρ-Α