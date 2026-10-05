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Η πρόσβαση στον λογαριασμό X της Βρετανίδας ανταποκρίτριας του Sky News στην Τουρκία, Άλεξ Κρόφορντ αποκλείστηκε σήμερα, Δευτέρα (5/10) επιβεβαίωσε η ίδια στο Γαλλικό Πρακτορείο, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας την οποία οργάνωση υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιγράφει ως «κύμα λογοκρισίας που έχει γίνει τσουνάμι».

Η Κρόφορντ τόνισε ότι έλαβε δύο ειδοποιήσεις, η μία σήμερα, πριν ο λογαριασμός της καταστεί μη προσβάσιμος. Το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο «θα αμφισβητήσει (την απόφαση), κατ’ αρχήν», δήλωσε.

Την καταστολή της ελευθερίας στα ΜΜΕ και το γεγονός ότι ο λογαριασμός της στην Τουρκία έχει αποκλειστεί στηλίτευσε η Άλεξ Κρόφορντ με ανάρτησή της στο Χ, σημειώνοντας ότι πάνω από 1.000 λογαριασμοί στο Χ αποκλειστήκαν μόνο τον Σεπτέμβριο.

«Υπάρχουν ενδείξεις ότι η καταστολή της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης από την τουρκική κυβέρνηση επεκτείνεται και πιθανόν να προχωρήσει ακόμη περισσότερο. Φαίνεται ότι είμαι η μόνη αλλοδαπή δημοσιογράφος (μέχρι στιγμής) που έχει πληγεί από το πρόσφατο κύμα διαδικτυακής λογοκρισίας. Πρόκειται για μια ευρεία εκστρατεία που στοχεύει λογαριασμούς Τούρκων δημοσιογράφων, ακαδημαϊκών, οργανώσεων για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στο Χ, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, με την αιτιολογία της “αισχρότητας”. Πάνω από 1.000 λογαριασμοί X αποκλείστηκαν στην Τουρκία τον Σεπτέμβριο – περισσότεροι από ό,τι σε ολόκληρο το 2025. Δεν μου δόθηκε καμία εξήγηση για αυτή την ενέργεια», ανέφερε αρχικά η Κρόφορντ.

«Έλαβα αρκετές ειδοποιήσεις από το X, στις οποίες αναφερόταν ότι ο αποκλεισμός βασίζεται σε απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 8/Α του νόμου αριθ. 5651 και διαβιβάστηκε στο X από την προεδρία Κυβερνοασφάλειας (“SGB»”). Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες. Η Ένωση για την Ελευθερία της Έκφρασης, η οποία παρακολουθεί τη λογοκρισία στο διαδίκτυο στην Τουρκία από το 2008, έχει και η ίδια αποκλειστεί. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ελευθερία του Τύπου και των Μέσων Ενημέρωσης ανέφρρε: “Η Τουρκία βιώνει τη σφοδρότερη καταστολή της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας από το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016”. Οι πρόσφατες ενέργειες παρουσιάζονται ως μέρος της έρευνας του Προέδρου με τίτλο “Η οικογένειά μου είναι ασφαλής”, μίας εκστρατείας καταστολής που επεκτείνεται και η οποία ξεκίνησε με στόχο τις ομάδες ΛΟΑΤΚΙ+. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι στόχος της είναι η προστασία των παιδιών και των οικογενειακών αξιών, αλλά έχει δεχτεί έντονη κριτική από οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση», προσέθεσε.

Indication the Turkish Govt’s clampdown on media freedom is extending and likely to go further. I appear to be the only foreign journalist (so far) affected by a recent wave of online censorship. It’s a broad spectrum targeting X accounts of Turkish journalists, academics, media… pic.twitter.com/zwnM11tbjx — Alex Crawford (@AlexCrawfordSky) October 5, 2026

Ο λογαριασμός της Βρετανίδας δημοσιογράφου ήταν μεταξύ εκείνων που έγιναν στόχος τον Σεπτέμβριο από τη Δικαιοσύνη σε έρευνα «για προσβολή δημόσιας αιδούς», σύμφωνα με την οργάνωση IFÖD (Ένωση για την Ελευθερία της Έκφρασης).

Τουλάχιστον 1.275 λογαριασμοί στην πλατφόρμα X κατέστησαν μη προσβάσιμοι τον Σεπτέμβριο

Από τα μέσα Σεπτεμβρίου, η ισλαμιστική-συντηρητική κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διεξάγει μια ευρεία εκστρατεία καταστολής κατά συλλόγων, οργανώσεων και ενώσεων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, με την ονομασία: «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής».

Σύμφωνα με την IFÖD, τουλάχιστον 1.275 λογαριασμοί στην πλατφόρμα X κατέστησαν μη προσβάσιμοι τον Σεπτέμβριο. «Ο αριθμός των λογαριασμών που μπλοκαρίστηκαν σε έναν μόνο μήνα έχει ξεπεράσει το σύνολο ολόκληρου του προηγούμενου έτους», τόνισε η IFÖD στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, καταγγέλλοντας μια «ψηφιακή απομόνωση».

Συνολικά 995 λογαριασμοί στο Χ είχαν ήδη αποκλειστεί το 2025, μια χρονιά που σημαδεύτηκε από τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, που πυροδότησε τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που είχε βιώσει η Τουρκία εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Πολλοί άλλοι δήμαρχοι της αντιπολίτευσης έχουν συλληφθεί από το 2024, συμπεριλαμβανομένου του δημάρχου της Μερσίνης για φερόμενη ως διαφθορά την περασμένη εβδομάδα.

Η τρέχουσα εκστρατεία καταστολής των Αρχών εκτείνεται πέρα και από την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

«Ο αποκλεισμός έχει εξαπλωθεί σε ένα πολύ ευρύ φάσμα φορέων» – σε δημοσιογράφους και ποικίλα μέσα ενημέρωσης, υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γυναικείες οργανώσεις, ακαδημαϊκούς, οικονομολόγους και πολιτικούς και θρησκευτικούς κύκλους – πρόσθεσε η IFÖD. «Το κύμα λογοκρισίας έχει γίνει τσουνάμι», ανέφερε.

Η Ένωση τονίζει ότι και άλλοι λογαριασμοί έχουν λογοκριθεί για φερόμενη ως «παραπληροφόρηση», «υπονόμευση της εθνικής ασφάλειας», «χειραγώγηση» ή φιλοϊσραηλινή προπαγάνδα.

Οι τουρκικές Αρχές έκλεισαν τον ανεξάρτητο ιστότοπο Τ24

Την περασμένη Τετάρτη, οι τουρκικές Αρχές ανακοίνωσαν το κλείσιμο του ανεξάρτητου ειδησεογραφικού ιστότοπου T24, κατηγορώντας τον ότι δημοσίευσε 118 άρθρα «προπαγάνδας ΛΟΑΤΚΙ+» μέσα σε ένα χρόνο.

Η Μπουσέ Σογκουτλού, συντάκτρια στο τμήμα διεθνών ειδήσεων του T24, χαρακτήρισε στο Γαλλικό Πρακτορείο το κλείσιμο «επίθεση στην ίδια τη δημοσιογραφική δραστηριότητα».

Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να συνεχίσει την αντι-ΛΟΑΤΚΙ+ εκστρατεία της, παρά τις διαμαρτυρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλών διεθνών ΜΚΟ.

«Ένα κράτος δεν μπορεί να κυβερνάται με αυτόν τον τρόπο», διαμαρτυρήθηκε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Οζέλ. «Ποτέ δεν υποταχθήκαμε σε αυτή την καταστολή, σε αυτή την αυταρχική νοοτροπία και ποτέ δεν θα υποταχθούμε ποτέ», είπε.

ertnews.gr