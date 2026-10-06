Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία με το τρίχρονο αγοράκι, αλλά και στις στιγμές που προηγήθηκαν και ακολούθησαν του τραγικού περιστατικού, αναφέρθηκε ο συνήγορος υπεράσπισης του 37χρονου Βρετανού, Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, σε δηλώσεις του μετά τη σημερινή δικαστική διαδικασία, σημειώνοντας ότι ο ίδιος ο πατέρας αναφέρει «ότι όλα έγιναν τόσο ξαφνικά, σε δευτερόλεπτα».

Ο κ. Αλεξάνδρου περιέγραψε μια στιγμή κατά την οποία, όπως υποστήριξε, ο πατέρας βρισκόταν σε μια κατάσταση χαράς και παιχνιδιού με το παιδί του, χωρίς να έχει την αντίληψη ότι ένα παράθυρο βρισκόταν δίπλα του. Στάθηκε ιδιαίτερα στη θέση ότι το τραγικό περιστατικό εξελίχθηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο και ότι δεν προηγήθηκε κάποια στρεσογόνα ή αρνητική κατάσταση που θα μπορούσε να εξηγήσει την απώλεια συγκέντρωσης.

Όπως ανέφερε ο συνήγορος, την ώρα που ο πατέρας έπαιζε με το παιδί του, «δεν είχε την έγνοια να δει αν συνεχιζόταν το παράθυρο το ένα φύλλο του οποίου ήταν κλειστό και αν είχε δεύτερο φύλλο. Πρόσεξε ότι ήταν ένα παράθυρο κλειστό αφού έπαιζε».

Ο κ. Αλεξάνδρου στάθηκε στη «χαρά της στιγμής», επιχειρώντας να εξηγήσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο, σύμφωνα με την υπεράσπιση, δεν υπήρξε η απαιτούμενη αντίληψη του χώρου και του συγκεκριμένου σημείου.

Ερωτηθείς σχετικά από τα ΜΜΕ, ο κ. Αλεξάνδρου αναφέρθηκε και στην παρουσία του πεθερού του 37χρονου κατά το τραγικό συμβάν. Όπως ανέφερε, παρών ήταν και ο πεθερός του και, σύμφωνα με τα όσα ο ίδιος αντιλήφθηκε, ούτε εκείνος είχε δώσει ιδιαίτερη σημασία στο συγκεκριμένο σημείο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο συνήγορος και στην περιγραφή του ίδιου του πατέρα για τις κρίσιμες στιγμές.

Όπως είπε, ο πατέρας περιγράφει την εξέλιξη των γεγονότων ως κάτι που συνέβη εξαιρετικά γρήγορα, χωρίς να υπάρχει ο χρόνος για συνειδητή αντίδραση ή για να αντιληφθεί τι ακριβώς συνέβαινε.

Ο ίδιος ο πατέρας, είπε ο συνήγορος υπεράσπισής του, αναφέρει «ότι όλα έγιναν τόσο ξαφνικά, σε δευτερόλεπτα». Πήρε το παιδί του το σήκωσε και αυτό βάζοντας τα πόδια του τα έσπρωξε γιατί ο πατέρας δεν το έριξε ο ίδιος, όπως εξηγεί ο 37χρονος και λέγοντας πως δεν υπάρχει ασφαλής απάντηση στο που ακριβώς το κρατούσε.

Σε ερώτηση για την κατανάλωση αλκοόλης, ο συνήγορος υπεράσπισης διαχώρισε την αναφορά που υπάρχει στο μαρτυρικό υλικό από το κατά πόσον αυτή είχε οποιαδήποτε επίδραση στη συμπεριφορά ή στην αντίληψη του κατηγορουμένου.

Όπως ανέφερε, το ζήτημα της «είναι ένα ζήτημα το οποίο απλά αναφέρθηκε ως γεγονός, ως μια κατάθεση που υπάρχει στο μαρτυρικό υλικό». Ο κ. Αλεξάνδρου είπε ότι δεν υπάρχει μαρτυρία που να τοποθετεί τον κατηγορούμενο σε κατάσταση κατά την οποία δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με το περιβάλλον του ή ότι ήταν αποσυγκεντρωμένος.

Ο συνήγορος στάθηκε ιδιαίτερα και στη συμπεριφορά του 37χρονου μετά το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι είχε επαφή με μεγάλο αριθμό ανθρώπων, μεταξύ των οποίων επαγγελματίες που, όπως είπε, είναι σε θέση να αξιολογήσουν την ψυχολογική και νοητική του κατάσταση.

Ο κατηγορούμενος, είπε ο κ. Αλεξάνδρου, «αλληλεπίδρασε με δεκάδες άτομα μετά το συμβάν μάλιστα και με άτομα τα οποία είναι τα καθήλην άτομα να κρίνουν στο state of mind γιατροί νοσοκόμοι και αστυνομικοί».

Η υπεράσπιση, μέσα από αυτή την αναφορά, θέτει είπε ο κ. Αλεξάνδρου υπό αμφισβήτηση το κατά πόσον η αναφορά στην κατανάλωση αλκοόλης μπορεί από μόνη της να οδηγήσει σε ασφαλές συμπέρασμα για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο κατηγορούμενος.

Ερωτηθείς ειδικότερα για ποσότητα αλκοόλης που διαφαίνεται ύστερα από ειδική εξέταση, ο συνήγορος υπεράσπισης ανέφερε «πως αυτό το πράγμα δεν συνάδει με βεβαιότητα και λυπάμαι που το αναφέρετε με αυτόν τον τρόπο».

Όπως εξήγησε, πρόκειται, σύμφωνα με τη θέση της υπεράσπισης, για μια εκτίμηση που βασίζεται σε συγκεκριμένη μεθοδολογία. «Είναι μια εικασία, μια μαθηματική εξίσωση η οποία ανάγεται στην βιβλιογραφία του κ. Κουτσελίνη».

Ο κ. Αλεξάνδρου ανέφερε ότι, σε περίπτωση που το συγκεκριμένο εύρημα αμφισβητείτο και αποτελούσε αντικείμενο ξεχωριστής κατηγορίας σε μια δίκη, τότε θα έπρεπε να εξεταστούν και άλλοι παράγοντες.

Όπως είπε ο δικηγόρος, «αν στην δίκη αυτό αποτελούσε κατηγορία ότι ήταν υπό κατάσταση μέθης και υπήρχε και δεύτερη κατηγορία θα μπαίναμε σε πιο βαθειά επιχειρήματα όπως το ύψος, η ανοχή στο αλκοόλ, πότε ήταν, ήταν σε στιγμή απορρόφησης του οργανισμού που έφευγε το αλκοόλ τι είδος ποτό ήπιε και τα λοιπά».

Επομένως, συνέχισε, «όλα αυτά τα κριτήρια σαφώς δεν συμβάλλουν από μόνα τους».

Καταλήγοντας επί του συγκεκριμένου ζητήματος, ανέφερε: «Είναι μια αναφορά και πρέπει να το θέσουμε ως έτσι».

Ο συνήγορος υπεράσπισης αναφέρθηκε και στις πιθανές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει για τον 37χρονο μια καταδικαστική απόφαση και ειδικότερα μια ποινή φυλάκισης.

Όπως ανέφερε, υπάρχει κίνδυνος ο πελάτης του να χάσει την επαγγελματική του ιδιότητα σε περίπτωση επιβολής ποινής φυλάκισης. Μια ποινή φυλάκισης, είτε υπό μορφή αναστολής, θα επιφέρει, όπως είπε, δυνητικά τη διαγραφή του από τον Σύνδεσμο Ορκωτών Ελεγκτών.

Κλείνοντας, ο κ. Αλεξάνδρου αναφέρθηκε και στη βαρύτητα της τραγωδίας, τονίζοντας ότι, ανεξάρτητα από την ποινή που ενδεχομένως θα επιβληθεί, οι συνέπειες για τον 37χρονο θα τον ακολουθούν για το υπόλοιπο της ζωής του.

ΚΥΠΕ