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Νέα επίθεση με στόχο μία από τις πλέον κρίσιμες αεροπορικές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν οι Χούθι της Υεμένης. Όπως υποστήριξαν την Τετάρτη (07/10), εξαπέλυσαν βαλλιστικό πύραυλο εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου «Βασιλιάς Χαλίντ» στο Ριάντ, σε ακόμη ένα περιστατικό που προστίθεται στη σειρά επιθέσεων κατά της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας μόλις έπληξαν το αεροδρόμιο “Βασιλιάς Χαλίντ” στο Ριάντ με βαλλιστικό πύραυλο. Το πλήγμα ήταν ακριβές, με τη χάρη του Θεού, και προκάλεσε διαταραχή στην εναέρια κυκλοφορία του αεροδρομίου», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Σε μια δεύτερη ανακοίνωση, οι Χούθι ανέφεραν ότι έπληξαν επίσης μια περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο του Άντεν, όπου εδρεύει η μεταβατική κυβέρνηση.

ertnews.gr