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Με αφορμή την 12η Οκτωβρίου –Παγκόσμια Ημέρα Ρευματικών και Μυοσκελετικών Παθήσεων, ο Σύνδεσμος Ρευματοπαθών Κύπρου (ΣύΡεΚ) προσκαλεί το κοινό να συμμετάσχει στην καθιερωμένη συμβολική πορεία «Περπατώ με τους Ρευματοπαθείς», το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026, στις 4:00 μ.μ., στις Φοινικούδες Λάρνακας, με αφετηρία την Πλατεία Ευρώπης.

Μέσα από την πορεία, ο ΣύΡεΚ καλεί όλους να ενώσουν τα βήματά τους με τους ανθρώπους με ρευματικές παθήσεις, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα στήριξης, αλληλεγγύης, αποδοχής και κατανόησης της καθημερινότητάς τους.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ρευματοπαθειών, που τιμάται κάθε χρόνο στις 12 Οκτωβρίου, αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με ρευματικές παθήσεις, αλλά και για την ανάδειξη της ανάγκης για καλύτερη ποιότητα ζωής, ισότιμη συμμετοχή και ουσιαστική στήριξη.

«Φόρεσέ με. Πάντα με περηφάνια.»

Παράλληλα με την πορεία, από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου, συνεχίζεται η εκστρατεία του ΣύΡεΚ «Φόρεσέ με. Πάντα με περηφάνια.», η οποία φέτος αποκτά νέο «όχημα»: το bucket hat του Συνδέσμου.

Με τη νέα δημιουργική κατεύθυνση «Το φοράω για…», ο ΣύΡεΚ καλεί τον καθένα να δώσει τον δικό του λόγο στη συμμετοχή και τη στήριξή του:

Το φοράω για μένα.

Το φοράω για έναν δικό μου άνθρωπο.

Το φοράω για όσους συνεχίζουν.

Το φοράω για να κάνουμε τη στήριξη ορατή.

Το κοινό και οι εταιρείες μπορούν να στηρίξουν το έργο του Συνδέσμου αποκτώντας το bucket hat στην τιμή των €10, να το φορέσουν, να φωτογραφηθούν και να μοιραστούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «για ποιον το φοράνε», κάνοντας tag τον ΣύΡεΚ.

Το bucket hat γίνεται έτσι ένα ορατό σύμβολο στήριξης, που κορυφώνεται στην πορεία της 17ης Οκτωβρίου, όταν όλοι μαζί το φοράμε και περπατάμε πλάι στους ανθρώπους με ρευματικές παθήσεις.

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Ρευματοπαθών Κύπρου, κ. Άντρη Φωκά, αναφέρει:

«Η πορεία “Περπατώ με τους Ρευματοπαθείς” είναι για εμάς ένα δυνατό μήνυμα συμπόρευσης και ενότητας. Κάθε βήμα που κάνουμε μαζί δείχνει στους ανθρώπους με ρευματικές παθήσεις ότι δεν είναι μόνοι. Φέτος, μέσα από το “Το φοράω για…”, καλούμε τον καθένα να δώσει τον δικό του λόγο στη στήριξή του. Να φορέσει το bucket hat με περηφάνια και στις 17 Οκτωβρίου να ενώσει τα βήματά του με τα δικά μας. Γιατί όταν φοράμε τη στήριξή μας και περπατάμε μαζί, το μήνυμα γίνεται ακόμη πιο δυνατό.»

Για παραγγελίες του bucket hat και περισσότερες πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τα γραφεία του Συνδέσμου στα τηλέφωνα 22 428285 | 24 361085 | 25 344432 ή μέσω email στο cyplar@cytanet.com.cy.

Φόρεσέ με. Πάντα με περηφάνια.

Το φοράμε. Περπατάμε. Μαζί.

ΦΟΡΕΣΕ ΜΕ – ΧΟΡΗΓΟΙ

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ :UNIVERSAL LIFE

ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ :Allwyn

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: My coffee cup

ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ : Mundipharma

ΧΟΡΗΓΟΙ: New Code Events & Modeling Ltd ,Υπεραγορά Αθηαινίτης, Coffee Island, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΔΕΟΚ, Foody,J.Eleftheriades offset printers Ltd, KPMG CYPRUS, Γευσικλέους, Βουλή των Αντιπροσώπων, Andreas Jacovides Trading LTD,ACPELIA, Δήμος Λατσιών – Γερίου, University of Nicosia, Laiko-Cosmos Trading Ltd, ΚΥ.Σ.Ο.Α, VIENNA, Δήμος Λεμεσού, Mindy Boutique, MSJ Group Lifepharm, ΤΕΠΑΚ, K.Treppides & Co Ltd, Δήμος Νότιας Λευκωσίας-Ιδαλίου, ΠΕΟ, Πανεπιστήμιο Κύπρου, The Breast Center of Cyprus , Iacovou Swimming Center.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:Ο Φιλελεύθερος,Sfera 96,8

ΠΕΡΠΑΤΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΕΙΣ – ΧΟΡΗΓΟΙ

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: UNIVERSAL LIFE

ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: Allwyn

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ:Phil Andreou Digital Printing Services

ΑΣΗΜΕΝΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: Novartis, Mundipharma

ΧΟΡΗΓΟΙ: New Code Events & Modeling Ltd, Genesis pharma, Pfizer, JV IS Recycle & Germantec Ltd, Proton Medical, Marathon Distributors, George Petrou LTD, Roche

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: ΚΥ.Σ.Ο.Α., ΠΕΟ, OEB, Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου

ΠΣΣΕ, ΟΣΑΚ, Επιστημονική Ρευματολογική Εταιρεία Κύπρου, ΔΕΟΚ, Σύνδεσμος Φυσιοθεραπευτών Κύπρου, Παγκύπριος Σύλλογος Εγγεγραμμένων Ποδολόγων

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:Ο Φιλελεύθερος, Sfera 96,8

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ