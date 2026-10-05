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Τις πρώτες 60.000 δόσεις εμβολίων κατά της γρίπης έχει ήδη παραλάβει το υπουργείο Υγείας, με την αποδέσμευσή τους να αναμένεται εντός των επόμενων ημερών και την εμβολιαστική διαδικασία να αρχίζει με προτεραιότητα στα άτομα άνω των 60 ετών και στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Την ίδια ώρα, διαθέσιμα στα εμβολιαστικά κέντρα του υπουργείου Υγείας είναι και τα εμβόλια κατά της COVID-19, με τους πολίτες που το επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τα δύο εμβόλια ταυτόχρονα.

Μιλώντας για την έναρξη της νέας εμβολιαστικής περιόδου, η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του υπουργείου Υγείας, Ελισάβετ Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι οι πρώτες 60.000 δόσεις αντιγριπικών εμβολίων προορίζονται για τα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών.

Όπως εξήγησε, η αποδέσμευση των εμβολίων θα γίνει εντός των επόμενων ημερών, ενώ έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι απαραίτητες προετοιμασίες από το υπουργείο Υγείας, τον ΟΑΥ και τον ΟΚΥπΥ.

«Στον σχεδιασμό συμμετέχουν και οι προσωπικοί γιατροί ενηλίκων και παιδιών. Σε αρκετές περιπτώσεις οι προσωπικοί γιατροί επικοινωνούν οι ίδιοι με τους δικαιούχους τους για τη διευθέτηση του εμβολιασμού. Όπου αυτό δεν γίνεται, οι πολίτες θα πρέπει να επικοινωνούν οι ίδιοι με τον προσωπικό τους γιατρό για να προγραμματίσουν το ραντεβού τους».

Πρώτοι στη σειρά για εμβολιασμό είναι οι πολίτες άνω των 60 ετών και οι ευπαθείς ομάδες ενηλίκων, ενώ ο εμβολιασμός των παιδιών δεν έχει ακόμη αρχίσει.

Καλύτερα μέσα Οκτωβρίου και Νοέμβριο

Σε ό,τι αφορά τον χρόνο κατά τον οποίο συστήνεται να γίνεται ο αντιγριπικός εμβολιασμός, η κ. Κωνσταντίνου υπέδειξε ότι τα μέσα Οκτωβρίου και ο Νοέμβριος αποτελούν την καλύτερη περίοδο.

Όπως εξήγησε, με τον εμβολιασμό κατά το συγκεκριμένο διάστημα επιδιώκεται η προστασία να καλύπτει τους πολίτες μέχρι και τον Μάρτιο, όταν η γρίπη εξακολουθεί να κυκλοφορεί.

Μόλις 4.000 εμβόλια για COVID πέρσι

Σημαντικά χαμηλότερο παραμένει το ενδιαφέρον των πολιτών για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19.

Σύμφωνα με την αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του υπουργείου Υγείας, η προσέλευση κατά την περσινή περίοδο ήταν πάρα πολύ χαμηλή, καθώς χορηγήθηκαν συνολικά μόλις περίπου 4.000 εμβόλια.

Τα εμβόλια κατά της COVID-19 είναι ήδη διαθέσιμα στα εμβολιαστικά κέντρα του υπουργείου Υγείας και όσοι πολίτες το επιθυμούν μπορούν να λάβουν την ίδια ημέρα τόσο το εμβόλιο κατά της γρίπης όσο και εκείνο κατά της COVID-19.

Το Υπουργείο συστήνει τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 κυρίως στα άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Παράλληλα, σύσταση για εμβολιασμό απευθύνεται στους επαγγελματίες υγείας, αλλά και σε άτομα που φροντίζουν πολύ μικρά παιδιά ή πολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.