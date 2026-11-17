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Τον τερματισμό της επιτήρησης της Κύπρου για τη συμμόρφωσή της με δύο καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) αποφάσισε η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, κατά την τελευταία συνεδρία της τον Οκτώβριο του 2026.

Πρόκειται για τις υποθέσεις Vassiliou and Others v. Cyprus και Zavridou v. Cyprus, στις οποίες είχε διαπιστωθεί παραβίαση του δικαιώματος σεβασμού της οικογενειακής ζωής. Η Επιτροπή υιοθέτησε τελικά ψηφίσματα, κρίνοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έλαβε τα απαραίτητα μέτρα συμμόρφωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, το «κλείσιμο της επιτήρησης συμμόρφωσης» είναι σημαντική απόφαση (ψήφισμα) για την ενδιαφερόμενη χώρα και σημαίνει ότι η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ως το Σώμα που παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΔΑ και τη συμμόρφωση του κράτους-μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης με τις διεθνείς του υποχρεώσεις, έχει κρίνει πως το κράτος αυτό έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα προς συμμόρφωση και, συνεπώς, ολοκληρώνει την εποπτεία της υπόθεσης. Η συμμόρφωση αποτελεί διεθνή υποχρέωση που πηγάζει από το Άρθρο 46 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και θεωρείται αναπόσπαστο στοιχείο του κράτους δικαίου.

Στις προκείμενες δύο περιπτώσεις:

Η πρώτη υπόθεση, αφορά σε Ελληνοκύπριο αγνοούμενο στρατιώτη της Τουρκικής εισβολής του 1974, του οποίου τα λείψανα ταυτοποιήθηκαν και παραδόθηκαν στην οικογένεια το 2000. Το ΕΔΔΑ προέβη σε εύρημα παραβίασης του δικαιώματος σεβασμού της οικογενειακής ζωής, λόγω παράλειψης της Υπηρεσίας Αγνοουμένων να ενημερώσει τους συγγενείς του για την πρόοδο στη διερεύνηση της εξαφάνισής του, τον πιθανό θάνατό του και την τοποθεσία ταφής του.

Η δεύτερη υπόθεση, αφορά σε γονική αποξένωση ανηλίκων από τη μητέρα τους. Το ΕΔΔΑ προέβη σε εύρημα παραβίασης του δικαιώματος σεβασμού της οικογενειακής ζωής, λόγω παράλειψης των αρμόδιων Αρχών να λάβουν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα προς υποβοήθηση εφαρμογής των διαταγμάτων επιμέλειας και φροντίδας που είχε εκδώσει υπέρ της μητέρας το Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας.

Η επιτήρηση της διαδικασίας συμμόρφωσης έκλεισε αφού, και στις δύο περιπτώσεις, η Επιτροπή Υπουργών ικανοποιήθηκε, στη βάση πολλαπλών Σχεδίων Έκθεσης που υποβλήθηκαν από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ότι η Δημοκρατία έχει λάβει τα απαραίτητα «ατομικά και γενικά μέτρα συμμόρφωσης». Τα ατομικά μέτρα αποσκοπούν στην αποκατάσταση των αιτητών και την επαναφορά τους στην προτέρα κατάσταση στο μέτρο του δυνατού, ενώ τα γενικά μέτρα αποσκοπούν στην αποτροπή παρόμοιων μελλοντικών παραβιάσεων από το κράτος και, εν προκειμένω, συμπεριλαμβάνουν υιοθέτηση στοχευμένων μέτρων και αλλαγή πρακτικής τόσο σε διοικητικής όσο και νομοθετικής φύσεως επίπεδο.

Τα Ψηφίσματα και τα Σχέδια Έκθεσης για τις εν λόγω υποθέσεις βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, στους συνδέσμους CM/ResDH(2026)296 και CM/ResDH(2026)297 αντίστοιχα.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τις υποθέσεις ενώπιον της Επιτροπής Υπουργών, χειρίστηκε η Δικηγόρος της Δημοκρατίας κα Θέλμα Προδρομίτου.