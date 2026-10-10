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Ενώπιον ενός ανυπέρβλητου διλήμματος βρίσκονται οι «27» της ΕΕ, οι οποίοι έπειτα από ένα μαραθώνιο συζητήσεων σε Eurogroup και Ecofin επιζητούν λύσεις προστασίας των οικονομιών τους από την ακριβή ενέργεια, χωρίς δημοσιονομικές επιβαρύνσεις.

Οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών δεν κατέληξαν σε συμφωνία για κοινά ευρωπαϊκά μέτρα απέναντι στην ακρίβεια, με το ζήτημα να παραπέμπεται πλέον στη Σύνοδο Κορυφής της ερχόμενης Πέμπτης. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται συνεπώς να δώσουν κατευθύνσεις στην Κομισιόν για προσωρινά στοχευμένα μέτρα ανακούφισης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, παρά τη σθεναρή της αντίδραση σε νέες δημοσιονομικές χαλαρώσεις.

Στον πάγο

Στον πάγο παραμένουν τα αιτήματα Μελόνι και Μητσοτάκη για επιστροφή των πρόσθετων κρατικών φορολογικών εσόδων στην οικονομία. Αν και το ξέκοψε προχθές στο Eurogroup ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Οικονομία, Βάλντις Ντομπρόβσκι, λέγοντας πως «δεν μπορεί να παραχωρείται συνεχώς ευελιξία για να διαφυλαχθεί η αξιοπιστία του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ», εντούτοις χθες ανέφερε ότι θα τύχουν περαιτέρω εξέτασης.

«Άστραψε» ο Κεραυνός

Στο πλευρό των χωρών μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες τάχθηκε και η Κύπρος, με τον Μάκη Κεραυνό να διεκδικεί μεγαλύτερα περιθώρια κρατικών δαπανών για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Κατά την παρέμβασή του στο Eurogroup, ο υπουργός Οικονομικών υπέδειξε ότι οι κυβερνήσεις χρειάζονται ευελιξία τόσο για την άμεση στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων όσο και για επενδύσεις στην ενεργειακή αυτονομία, χωρίς ωστόσο να τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.

Ο κ. Κεραυνός έκρουσε παράλληλα τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας κατά την προσέλευσή του στο Ecofin ότι η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων και η ενεργειακή κρίση απειλούν πλέον ακόμη και τη δημοκρατία. Κάλεσε δε την Κομισιόν να ανταποκριθεί στις ανάγκες των κρατών, τονίζοντας ότι οι δημοσιονομικοί κανόνες δεν μπορούν να αγνοούν τις αυξημένες δαπάνες που προκαλεί ο πληθωρισμός.

«Πράσινο φως για Ελλάδα»

Σημαντική δημοσιονομική ανάσα εξασφάλισε στο μεταξύ η Ελλάδα από το Ecofin, το οποίο ενέκρινε την επέκταση της ευελιξίας που ήδη διαθέτει για τις αμυντικές δαπάνες, ώστε να καλύπτει και επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας, ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ έως το 2028. Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για πρόσθετες δαπάνες, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας, χωρίς να παραβιάζονται τα συμφωνημένα δημοσιονομικά όρια, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πρόκειται, ωστόσο, για διαφορετικό αίτημα από εκείνο που υπέβαλε πρόσφατα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζητώντας μεγαλύτερα περιθώρια άμεσης στήριξης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια.

Το γαλλικό ζήτημα

Στο παρασκήνιο των συνεδριάσεων του Λουξεμβούργου βρέθηκε και η επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης στη Γαλλία. Το Eurogroup αν και δεν το ομολογεί δημόσια φαίνεται ανησυχεί για το ξέσπασμα μιας νέας κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη, εξαιτίας των γαλλικών δεδομένων.

Οι Υπουργοί της Ευρωζώνης, αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επίτειναν τις πιέσεις προς το Παρίσι ζητώντας επιτακτικά δημοσιονομική σταθερότητα και έγκριση ενός πειθαρχημένου προϋπολογισμού για το 2027. Η εκτόξευση της απόδοσης των γαλλικών ομολόγων πυροδοτεί ανησυχίες για μετάδοση του προβλήματος και σε άλλες επιρρεπείς οικονομίες της Ευρωζώνης.