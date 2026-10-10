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Πραγματοποιείται σήμερα στον Αστρομερίτη η 46η αντικατοχική πορεία Μόρφου, στο πλαίσιο της οποίας θα απευθύνει χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Η εκδήλωση αρχίζει στις πέντε και μισή το απόγευμα, στην παρουσία και του Υπουργού Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Ιωάννου, με μνημόσυνο πεσόντων στο Μνημείο Πεσόντων Μόρφου, στο οδόφραγμα του Αστρομερίτη και δέηση για διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων και επιστροφή των προσφύγων.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα ακολουθήσουν κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων Μόρφου και Προσκλητήριο Πεσόντων καθώς και επίδοση ψηφίσματος στα Ηνωμένα Έθνη. Ο κ. Ιωάννου θα καταθέσει στεφάνι, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Στις 7:00 το βράδυ πραγματοποιείται εκδήλωση στο γήπεδο του Δημοτικού Αστρομερίτη στην οποία θα απευθύνει χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και άλλοι επίσημοι.

ΚΥΠΕ