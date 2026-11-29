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Ο φιλόλογος, εκπαιδευτικός, συγγραφέας και εκδότης που συνέδεσε το όνομά του με την ιστορία του ελληνικού βιβλίου – Από τα σχολικά βοηθήματα του 1974 στο μεγάλο εγχείρημα του Λεξικού της Νεοελληνικής Γλώσσας.

Σε ηλικία 87 ετών πέθανε ο Στέφανος Πατάκης, μία από τις εμβληματικές μορφές των ελληνικών γραμμάτων, με αδιάλειπτη προσφορά ως φιλόλογος, συγγραφέας, μεταφραστής και εκδότης. Ως ιδρυτής των Εκδόσεων Πατάκη έγραψε το δικό του, ξεχωριστό, κεφάλαιο στο χώρο του βιβλίου, και πάντοτε παρέμενε δραστήριος και προσηνής.

Την είδηση του θανάτου του, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, γνωστοποίησαν τα παιδιά του, Άννα, Έλενα και Αλέξανδρος, με ανάρτησή τους στη σελίδα του εκδοτικού οίκου. Ο Πατάκης επέστρεψε το απόγευμα από το γραφείο του και, ανεβαίνοντας τη σκάλα του σπιτιού του, παραπάτησε. Η οικογένειά του τον αποχαιρέτησε με μια φράση που συμπυκνώνει με συγκινητικό τρόπο τη σχέση του με το έργο μιας ζωής: «Το λεξικό του πενθεί, όπως εμείς και η μητέρα μας και τα εγγόνια του».

Η ανάρτησή της οικογένειάς του

«Σάββατο απόγευμα, μετά τις 7μμ, ο πατέρας μας επέστρεψε από το γραφείο στο σπίτι.

»Όπως πάντα, ανέβαινε τη σκάλα με τα πόδια. Παρ´ όλο που το καλοκαίρι πέρασε μια γερή δοκιμασία η υγεία του, την αντιμετώπισε παλικαρίσια και συνήλθε γρήγορα.

»Σήμερα παραπάτησε κι αυτό ήταν.

»Το λεξικό του πενθεί, όπως εμείς και η μητέρα μας και τα εγγόνια του. Και όλοι οι συνεργάτες και συνοδοιπόροι τόσων χρόνων.

»Είμαστε πολλοί και είμαστε συντετριμμένοι.

»Καλή ανάπαυση στο φως, μπαμπά.

»Άννα, Έλενα, Αλέξανδρος».

Στεφανος Α. Πατακης

Γεννημένος στην Καλλιθέα Αττικής τον Ιούλιο του 1939, με πατέρα ουγγρικής καταγωγής και μητέρα από το Αίγιο, μεγάλωσε μέσα στις δύσκολες συνθήκες της Κατοχής και των μεταπολεμικών χρόνων. Σε αυτοβιογραφική συνέντευξή του στη LiFO, το 2020, θυμόταν τα παιδικά του χρόνια με αναφορές στη φτώχεια και τις στερήσεις, αλλά και στις αλάνες της γειτονιάς, στον κήπο του πατρικού σπιτιού και στις διαδρομές με τα πόδια μέχρι το Τροκαντερό για μπάνιο. Ήταν ο μικρότερος από τα πέντε παιδιά της οικογένειας.

Η σχέση του με το βιβλίο εκδηλώθηκε από νωρίς. Μαθητής ακόμη, εξέδωσε ένα χειρόγραφο περιοδικό σε λίγα αντίτυπα, μιμούμενος, όπως είχε αφηγηθεί, τον Γρηγόριο Ξενόπουλο. Στη δεύτερη σελίδα του είχε ήδη φροντίσει να αναγράφεται: «Εκδότης: Στέφανος Πατάκης».

Το 1957 εισήχθη στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ σπούδασε και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το 1962. Ακολούθησε η εργασία του ως φιλόλογος στην ιδιωτική μέση εκπαίδευση, σε σχολεία όπως το Λεόντειο Λύκειο και το Κολλέγιο Αθηνών, αλλά και σε φροντιστήρια, ενώ υπήρξε ιδιοκτήτης και διευθυντής φροντιστηρίου.

Η καθημερινή επαφή με τους μαθητές και τις ανάγκες της εκπαίδευσης ήταν εκείνη που τον οδήγησε στη συγγραφή σχολικών και φροντιστηριακών βοηθημάτων. Η διαπίστωση ότι υπήρχε ανάγκη για τέτοιου είδους βιβλία αποτέλεσε και την αφετηρία της εκδοτικής του πορείας. Όπως είχε πει στην ίδια συνέντευξη, όταν ήρθε ο διορισμός του στη δημόσια εκπαίδευση, δεν τον αποδέχθηκε. Είχε πλέον αποφασίσει να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο.

Το 1974 ίδρυσε μαζί με τη σύζυγό του, Μελπομένη Βασιλείου Πατάκη, τις Εκδόσεις Πατάκη. Ο εκδοτικός οίκος ξεκίνησε με εκπαιδευτικά βιβλία και βοηθήματα, ανταποκρινόμενος σε μια συγκεκριμένη ανάγκη της εποχής. Σταδιακά, όμως, διεύρυνε το πεδίο δραστηριότητάς του, περνώντας στη λογοτεχνία, στο παιδικό και νεανικό βιβλίο, στις επιστήμες, στα λεξικά και σε ένα ευρύ φάσμα εκδόσεων. Εξελίχθηκε έτσι σε έναν από τους μεγαλύτερους και πλέον αναγνωρίσιμους εκδοτικούς οίκους της χώρας, με σημαντική παρουσία τόσο στην ελληνική όσο και στην ξένη λογοτεχνία.

Η εξέλιξη αυτή δεν ήταν έργο ενός ανθρώπου. Η συμβολή της οικογένειάς του υπήρξε καθοριστική, με τα παιδιά του να αναλαμβάνουν σταδιακά σημαντικές ευθύνες και να διευρύνουν το εκδοτικό αποτύπωμα του οίκου. Ο ίδιος, ωστόσο, παρέμεινε ενεργός και προσηλωμένος στη δουλειά του. Σε παλαιότερο αφιέρωμά του, ο «Αναγνώστης» τον περιέγραφε ως άνθρωπο που προτιμούσε να εργάζεται αθόρυβα στο παρασκήνιο, με προσήλωση στη λεπτομέρεια και στην ποιότητα της εκδοτικής παραγωγής.

Τα σπουδαιότερα από τα βιβλία που έγραψε είναι τα εξής:

Μετάφραση των «Βίων» του Κορνηλίου Νέπωτα

Μετάφραση του De Bello Gallico του Γ.Ι.Καίσαρα

Λεξικό Κορνηλίου Νέπωτα

Λεξικό Γ. Ι. Καίσαρα

Σε συνεργασία με τον Νικόλαο Τζιράκη «Λεξικό ρημάτων Αρχαίας Ελληνικής, ομαλών και ανωμάλων» .

Έχει συνεργαστεί με τους Αριστοτέλη Κάντα και Σπύρο Κάντα στη συγγραφή του βιβλίου «Ασκήσεις και συμπληρωματικοί κανόνες Νεοελληνικής Γραμματικής».

Έχει γράψει το βιβλίο «Θουκυδίδη Επιτάφιος, Μετάφραση – Σχόλια».

Έχει γράψει το βιβλίο «Σοφοκλή Αντιγόνη για τη Β’ Λυκείου», το οποίο επανεκδόθηκε σε συνεργασία με τον Κ. Ν. Πετρόπουλο και πρόσφατα σε συνεργασία με τον Μ. Σαρρή. Τέλος, έχει συνεργαστεί με πολλούς φιλολόγους στη συγγραφή βιβλίων και στη σειρά μεταφράσεων αρχαίων ελληνικών κειμένων στη σειρά «Ερμηνευτικές αναλύσεις κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» και ακόμα στη σειρά «Αναλύσεις αρχαίων ελληνικών κειμένων για το Γυμνάσιο».

Το μεγάλο στοίχημα της γλώσσας

Ιδιαίτερη θέση στην προσωπική του διαδρομή κατέλαβε το Μεγάλο Ηλεκτρονικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας (ΜΗΛΝΕΓ), ένα φιλόδοξο και πολυετές εγχείρημα, στο οποίο αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ενέργειάς του. Δεν επρόκειτο απλώς για μια ακόμη εκδοτική παραγωγή, αλλά για μια συστηματική προσπάθεια καταγραφής του πλούτου της νεοελληνικής γλώσσας, σε διαφορετικές ιστορικές φάσεις και εκφάνσεις της. Στο έργο συμμετείχαν περισσότεροι από 100 συντάκτες και επιμελητές, από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, ενώ ο ίδιος είχε αναλάβει τον γενικό σχεδιασμό, τον συντονισμό και την επιμέλεια, ασχολούμενος προσωπικά και με δύσκολα λήμματα.

Σε συνέντευξή του το 2020 είχε αναφέρει ότι η ομάδα εργαζόταν ήδη επί 21 χρόνια πάνω στο λεξικό. Η έκταση και η φιλοδοξία του εγχειρήματος φανερώνουν και μια άλλη πλευρά του εκδότη: την πεποίθηση ότι η γλώσσα δεν είναι ένα στατικό σύστημα κανόνων, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός, που χρειάζεται διαρκή παρατήρηση, έρευνα και τεκμηρίωση.

Παράλληλα, ο Πατάκης είχε συγγράψει εκπαιδευτικά και φιλολογικά βιβλία, ενώ ασχολήθηκε με μεταφράσεις και λεξικογραφικές εργασίες. Ανάμεσα στα έργα που συνδέθηκαν με την εκπαιδευτική του δραστηριότητα ήταν εκδόσεις αρχαίων κειμένων, όπως η «Αντιγόνη» του Σοφοκλή και ο «Επιτάφιος» του Θουκυδίδη.

Η παρουσία του στον εκδοτικό χώρο δεν περιορίστηκε στην επιχείρησή του. Συμμετείχε ενεργά στις συλλογικές διεκδικήσεις του κλάδου και είχε ιδιαίτερη συμβολή στην προσπάθεια για την καθιέρωση της ενιαίας τιμής του βιβλίου, ενός θεσμού που συνδέθηκε με τη διατήρηση της πολυφωνίας στην αγορά και την προστασία του βιβλιοπωλείου. Η συμμετοχή του στις σχετικές πρωτοβουλίες αναγνωρίστηκε από ανθρώπους του εκδοτικού χώρου, όπως καταγράφεται και σε παλαιότερο αφιέρωμα του «Αναγνώστη».

Με τον θάνατό του κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο της σύγχρονης ελληνικής εκδοτικής ιστορίας. Το όνομά του, ωστόσο, θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στα εξώφυλλα χιλιάδων βιβλίων, αλλά και πίσω από έναν εκδοτικό οργανισμό που διαμόρφωσε επί δεκαετίες τη σχέση πολλών γενεών αναγνωστών με το βιβλίο.

Ήταν ιδρυτικό μέλος του νέου συλλόγου εκδοτών, Ένωση Ελληνικού Βιβλίου (ΕΝΕΛΒΙ). Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το θέμα της ενιαίας τιμής του βιβλίου, των πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και με θέματα στρατηγικής οργάνωσης των εκδοτικών οίκων.