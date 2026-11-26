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Σε ηλικία 65 ετών πέθανε ο Άντι Τέιλορ, κιθαρίστας των Duran Duran, ενός από τα πλέον εμβληματικά συγκροτήματα της ποπ μουσικής της δεκαετίας του 1980, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο του προστάτη.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησαν τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος, αναφέροντας σε ανακοίνωσή τους ότι ο μουσικός έδωσε «μια μακρά και γενναία μάχη με τον καρκίνο του προστάτη» και «έφυγε ήρεμα από τη ζωή στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου».

Andy Taylor, the founding guitarist in Duran Duran who co-wrote several of the group’s most beloved songs, died Monday after a long battle with stage 4 metastatic prostate cancer. He was 65.



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Ο Τέιλορ είχε συνυπογράψει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Duran Duran, μεταξύ των οποίων τα «Save a Prayer», «Rio» και «Girls on Film», ενώ στη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με σημαντικούς καλλιτέχνες, όπως ο Ρόμπερτ Πάλμερ, ο Ροντ Στιούαρτ και η Μπελίντα Καρλάιλ.

Η σύζυγός του, Τρέισι, δήλωσε ότι ο μουσικός «ήταν ο βράχος της οικογένειάς μας», προσθέτοντας: «Θα μας λείπει κάθε μέρα».

Από γιος ψαρά στη διεθνή μουσική σκηνή

Γεννημένος στο Τάινμαουθ της βορειοανατολικής Αγγλίας, ο Τέιλορ ήταν γιος ψαρά. Έμαθε μόνος του να παίζει κιθάρα, μπάσο και ντραμς, ενώ άρχισε να ασχολείται επαγγελματικά με τη μουσική σε ηλικία μόλις 13 ετών.

Έπαιξε σε διάφορα συγκροτήματα στη Βρετανία, προτού απαντήσει σε αγγελία μουσικού εντύπου που αναζητούσε έναν «δυναμικό κιθαρίστα», η οποία τον οδήγησε στην οντισιόν για τους Duran Duran.

Το συγκρότημα απέκτησε παγκόσμια φήμη μέσα από το μουσικό και αισθητικό κίνημα των Νέων Ρομαντικών (New Romantics), το οποίο συνδύαζε τη μελωδική synth-pop με εντυπωσιακά βιντεοκλίπ, τη λάμψη και την προσεγμένη εμφάνιση των καλλιτεχνών.

Ο ιδιαίτερος ήχος της κιθάρας του Τέιλορ, με τα κρυστάλλινα και δυναμικά ριφ, αποτέλεσε χαρακτηριστικό στοιχείο πολλών τραγουδιών των Duran Duran, από τη χαρακτηριστική, κοφτή εισαγωγή του «Girls on Film» μέχρι τον τραχύ, αισθησιακό ήχο του «Hungry Like the Wolf».

Το συγκινητικό αντίο των Duran Duran

Οι Σάιμον Λε Μπον, Νικ Ρόουντς, Τζον Τέιλορ και Ρότζερ Τέιλορ, σε κοινή ανακοίνωσή τους, αποχαιρέτησαν τον επί χρόνια συνεργάτη τους, υπογραμμίζοντας την καθοριστική συμβολή του στη μουσική ταυτότητα και τη διεθνή επιτυχία του συγκροτήματος.

«Ο Άντι ήταν εκεί από την αρχή της ιστορίας μας», ανέφεραν τα μέλη των Duran Duran.

«Από τη στιγμή που έφτασε στο Μπέρμιγχαμ από τη βορειοανατολική Αγγλία, με μια κιθάρα και μια ακλόνητη πίστη σε αυτό που μπορούσαμε να γίνουμε, έφερε στη μουσική μας μια ανεξίτηλη φλόγα και δυναμισμό.

Το παίξιμό του έδωσε ώθηση στα τραγούδια που μας ταξίδεψαν σε ολόκληρο τον κόσμο και, με το ιδιαίτερο, καυστικό χιούμορ του, που συναγωνιζόταν μόνο η υπέροχα ασυναισθηματική και πρακτική του στάση απέναντι στη ζωή, μας κράτησε προσγειωμένους και χάρισε στο συγκρότημα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του όλα εκείνα τα ξεχωριστά χρόνια που ακολούθησαν.

Οι σκέψεις μας είναι με τη σύζυγό του, Τρέισι, τα παιδιά του, Τζορτζίνα, Ιζαμπέλα, Μπέθανι και Άντριου, και τον εγγονό του, Άλμπι. Όλοι τον αγαπούσαν βαθιά και ζητάμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή».

Duran Duran pay tribute to their late bandmate Andy Taylor:



"From the moment he arrived in Birmingham from the North East with a guitar and an unshakeable belief in what we could become, he brought an indelible fire and swagger to our music. His playing drove the songs that took… https://t.co/uPUrEjwb8i pic.twitter.com/np8QgTdF9F — CONSEQUENCE (@consequence) November 25, 2026

Ο Άντι Τέιλορ δεν είχε συγγενική σχέση με τον Τζον και τον Ρότζερ Τέιλορ, παρά το γεγονός ότι οι τρεις μουσικοί του συγκροτήματος είχαν το ίδιο επώνυμο.

protothema.gr