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Της Ελευθερίας Πιπεροπούλου

Κάθε φορά που ένα τραγούδι ακούγεται σε ένα εστιατόριο, ένα εμπορικό κατάστημα, έναν ραδιοφωνικό σταθμό ή μια συναυλία, ενεργοποιείται ένας ολόκληρος μηχανισμός οικονομικών συναλλαγών. Πίσω από τη μουσική που συνοδεύει την καθημερινότητα των καταναλωτών βρίσκεται μια αγορά δικαιωμάτων, στην οποία συμμετέχουν δημιουργοί, ερμηνευτές, μουσικοί, παραγωγοί και οργανισμοί που αναλαμβάνουν τη διαχείριση και την είσπραξη των αντίστοιχων αμοιβών.

Στην Ελλάδα, βασικοί φορείς στη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών μουσικών έργων είναι η Αυτοδιαχείριση (AUTODIA) και η Ένωση Δικαιούχων Έργων Μουσικής (ΕΔΕΜ). Οι δύο οργανισμοί εκπροσωπούν συνθέτες και στιχουργούς, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους και την είσπραξη αμοιβών από τη χρήση των έργων τους.

Στο διαφορετικό πεδίο των συγγενικών δικαιωμάτων δραστηριοποιείται η GEA, η οποία αποτελεί τον ενιαίο οργανισμό των GRAMMO, ΕΡΑΤΩ και ΑΠΟΛΛΩΝ, εκπροσωπώντας παραγωγούς ηχογραφημάτων, τραγουδιστές και μουσικούς εκτελεστές αντίστοιχα. Η διάκριση έχει σημασία, καθώς τα πνευματικά δικαιώματα αφορούν τους δημιουργούς ενός μουσικού έργου, δηλαδή τους συνθέτες και τους στιχουργούς, ενώ τα συγγενικά δικαιώματα αφορούν όσους συμμετέχουν στην ηχογράφηση και την εκτέλεσή του. Έτσι, η δημόσια χρήση μουσικής μπορεί να δημιουργεί διαφορετικές υποχρεώσεις αμοιβής προς περισσότερους από έναν οργανισμούς.

Τα έσοδα από δικαιώματα 2025

Το μέγεθος της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, στα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιεύουν οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον χώρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της AUTODIA, έχοντας συνυπολογίσει και τα δικαιώματα από την εύλογη αμοιβή και άλλα έσοδα, τα συνολικά της έσοδα ανήλθαν το 2025 σε 37,5 εκατ. ευρώ, έναντι 30,4 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 23,5%.

Από την πλευρά της, η ΕΔΕΜ εμφάνισε έσοδα από δικαιώματα ύψους 9,74 εκατ. ευρώ, έναντι 9,17 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση περίπου 6,2%.

Στο πεδίο των συγγενικών δικαιωμάτων, η GEA εμφάνισε κύκλο εργασιών 14,77 εκατ. ευρώ το 2025, αυξημένο κατά 11,1% σε σχέση με τα 13,29 εκατ. ευρώ του 2024.

Οι πηγές των εσόδων

Η οικονομική δραστηριότητα των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) συνδέεται με διαφορετικές μορφές αξιοποίησης της μουσικής. Στην περίπτωση της AUTODIA, περίπου το 48% των συνολικών εσόδων προέρχεται από τη δημόσια εκτέλεση και τις ζωντανές εκδηλώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συναυλίες και η χρήση μουσικής σε επιχειρήσεις και εμπορικούς χώρους. Περίπου το 40% προέρχεται από ραδιοτηλεοπτικά και online δικαιώματα, ενώ το υπόλοιπο 12% αφορά άλλες κατηγορίες, όπως τα δικαιώματα από εύλογη αμοιβή, μηχανικά και δικαιώματα κινηματογραφικής προβολής, τα δικαιώματα από το εξωτερικό, καθώς και τα δικαιώματα που αφορούν οπτικοακουστικά έργα και διαφημιστικές παραγωγές.

Αντίστοιχη εικόνα, με επιμέρους διαφοροποιήσεις, προκύπτει από την Έκθεση Διαφάνειας της ΕΔΕΜ για το 2025. Η δημόσια εκτέλεση αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων, με τις εισπράξεις να διαμορφώνονται σε περίπου 4,43 εκατ. ευρώ, έναντι 3,66 εκατ. ευρώ το 2024. Ενισχυμένες ήταν και οι εισπράξεις από συναυλίες, οι οποίες ανήλθαν σε περίπου 807.000 ευρώ από 706.000 ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Στον αντίποδα, τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα υποχώρησαν από περίπου 2,19 εκατ. ευρώ σε 1,64 εκατ. ευρώ, ενώ τα online δικαιώματα ενισχύθηκαν από 1,05 εκατ. ευρώ σε 1,21 εκατ. ευρώ. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει τις διαφορετικές τάσεις που διαμορφώνονται ανάλογα με το κανάλι αξιοποίησης της μουσικής, με την ψηφιακή χρήση να αποτελεί πλέον σημαντική πηγή εσόδων για τους δημιουργούς.

Για τη GEA, τα έσοδα προέρχονται από δύο βασικές κατηγορίες χρήσης ηχογραφημένης μουσικής. Το 2025, τα έσοδα από τη δημόσια εκτέλεση ανήλθαν σε 10,21 εκατ. ευρώ, ενώ από τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση διαμορφώθηκαν σε 4,56 εκατ. ευρώ.

Η διεθνής διάσταση των δικαιωμάτων

Ένα ακόμη στοιχείο που αποκτά αυξανόμενη σημασία είναι η είσπραξη δικαιωμάτων από τη χρήση ελληνικών μουσικών έργων στο εξωτερικό, αλλά και η διαχείριση δικαιωμάτων ξένων δημιουργών στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με στοιχεία της AUTODIA, το 26% των συνολικών εσόδων της το 2025 προήλθε από το εξωτερικό, έναντι 10% το 2024. Η μεταβολή αυτή αποτυπώνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των διεθνών εισπράξεων στη συνολική οικονομική δραστηριότητα του οργανισμού.

Αντίστοιχα, η ΕΔΕΜ καταγράφει για το 2025 έσοδα περίπου 518.000 ευρώ από δικαιώματα εξωτερικού, ενώ στην έκθεσή της επισημαίνει ότι πραγματοποίησε για πρώτη φορά διανομή δικαιωμάτων από το εξωτερικό από την έναρξη της λειτουργίας της.

Από τις εισπράξεις στις πληρωμές

Η είσπραξη των δικαιωμάτων δεν συνεπάγεται αυτομάτως και την άμεση καταβολή τους στους δικαιούχους. Για να πραγματοποιηθεί η διανομή, πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί και επεξεργαστεί τα απαραίτητα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη χρήση των μουσικών έργων, όπως playlists και δεδομένα από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ή άλλες πηγές χρήσης.

Τόσο η AUTODIA όσο και η ΕΔΕΜ πραγματοποιούν τακτικές διανομές δύο φορές τον χρόνο, τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Διανομής τους και την εφαρμοστέα Νομοθεσία.

Παράλληλα, η νομοθεσία προβλέπει ότι η διανομή πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός εννέα μηνών από τη λήξη του φορολογικού έτους κατά το οποίο εισπράχθηκαν τα σχετικά έσοδα, εκτός εάν συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι που εμποδίζουν την τήρηση της προθεσμίας.

Για τη χρήση 2025, το συνολικό μικτό ποσό δικαιωμάτων που διανεμήθηκε από την AUTODIA στους δικαιούχους ανήλθε σε 26,7 εκατ. ευρώ, έναντι 22,65 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 17,87%. Μετά την αφαίρεση των διαχειριστικών εξόδων, τα καθαρά διανεμηθέντα ποσά διαμορφώθηκαν σε 21,48 εκατ. ευρώ, από 18,19 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 18%.

Στην περίπτωση της ΕΔΕΜ, οι πραγματικές καταβολές δικαιωμάτων προς τους δικαιούχους ανήλθαν το 2025 σε περίπου 6,96 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, στις 31 Δεκεμβρίου 2025, τα τιμολογημένα δικαιώματα που παρέμεναν προς διανομή, μετά τις σχετικές κρατήσεις, ανέρχονταν σε 3,54 εκατ. ευρώ.

Στη GEA, η οποία διαχειρίζεται συγγενικά δικαιώματα για λογαριασμό των τριών οργανώσεων-μελών της, οι διανομές πραγματοποιούνται προς τις GRAMMO, ΕΡΑΤΩ και ΑΠΟΛΛΩΝ, οι οποίες εκπροσωπούν αντίστοιχα παραγωγούς ηχογραφημάτων, τραγουδιστές και μουσικούς εκτελεστές. Η κατανομή προβλέπει ποσοστά 50% για τη GRAMMO και 25% για καθεμία από τις άλλες δύο οργανώσεις. Σύμφωνα με την έκθεση διαφάνειας, μέσα στο 2025 η GEA κατέβαλε συνολικά 10,4 εκατ. ευρώ στις τρεις οργανώσεις.

Το κόστος διαχείρισης

Η λειτουργία των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης συνεπάγεται ένα σημαντικό κόστος, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μισθοδοσία, τεχνολογικές υποδομές, νομικές υπηρεσίες, παρακολούθηση της χρήσης των έργων και διαδικασίες είσπραξης και διανομής.

Στην AUTODIA, το συνολικό λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε το 2025 σε 9,32 εκατ. ευρώ, έναντι 7,41 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ το μεσοσταθμικό ποσοστό παρακράτησης για την κάλυψη των διαχειριστικών και λειτουργικών εξόδων διατηρήθηκε και στις δύο χρήσεις σε επίπεδα περίπου 20% επί των συνολικών εσόδων, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία.

Για την ΕΔΕΜ, οι λειτουργικές δαπάνες ανήλθαν σε περίπου 2,39 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ, στην περίπτωση της GEA, τα έξοδα ανήλθαν το 2025 σε 3,43 εκατ. ευρώ, έναντι 2,97 εκατ. ευρώ το 2024.

Η διεύρυνση της βάσης των δημιουργών

Παράλληλα με την αύξηση των οικονομικών μεγεθών, οι οργανισμοί επιδιώκουν να διευρύνουν τη βάση των δημιουργών που εκπροσωπούν, αλλά και το ρεπερτόριο που διαχειρίζονται.

Η AUTODIA αριθμούσε στις 18 Νοεμβρίου 2026 συνολικά 2.515 απευθείας μέλη, εκτιμώντας ότι έως το τέλος της χρονιάς ο αριθμός τους θα ξεπεράσει τα 2.600.

Η ΕΔΕΜ, στις 31/12/2025 αριθμούσε 4.156 μέλη και δικαιούχους, κατά 267 περισσότερα σε σχέση με τα 3.889 μέλη στις 31/12/2024.

Σε κάθε περίπτωση, πέρα από τον αριθμό των μελών, σημαντικό ρόλο στη συλλογική διαχείριση, διαδραματίζουν επίσης ο όγκος και η χρήση του ρεπερτορίου.

Forbes