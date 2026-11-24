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Σε τροχιά νέων αυξήσεων των επιτοκίων εκτιμούν οι αγορές ότι εισέρχονται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), καθώς η επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων ενισχύει τις προσδοκίες για αυστηρότερη νομισματική πολιτική. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, η ΕΚΤ ενδέχεται να προχωρήσει σε τρεις αυξήσεις επιτοκίων, συνολικού ύψους 0,75 ποσοστιαίων μονάδων, ανεβάζοντας το επιτόκιο καταθέσεων από το σημερινό 2,50% στο 3,25% έως το τέλος του 2027.

Η πρώτη κίνηση τοποθετείται στη συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου 2026, ενώ οι δύο επόμενες αναμένονται εντός του 2027. Ωστόσο, οι πιθανότητες υλοποίησης του συγκεκριμένου σεναρίου μειώνονται όσο απομακρύνεται ο χρονικός ορίζοντας.

Πότε αναμένονται οι αυξήσεις της ΕΚΤ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG από την αγορά του Λονδίνου, η πιθανότητα αύξησης κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες τον Δεκέμβριο διαμορφωνόταν στο 80,2%, οδηγώντας το επιτόκιο στο 2,75%.

Για τη δεύτερη αύξηση, η αγορά έδινε πιθανότητα 55,7% στις 4 Φεβρουαρίου 2027 και 60,7% στις 18 Μαρτίου.

Η τρίτη αύξηση μετατίθεται για τον Σεπτέμβριο, με πιθανότητα 54,8%, ενώ αντίστοιχες εκτιμήσεις καταγράφονται για τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο του 2027.

Πιο πρόσφατα στοιχεία του ECB Watch Tool εμφανίζουν ακόμη ισχυρότερες προσδοκίες για τον Δεκέμβριο, με την πιθανότητα αύξησης στο 94%. Αντίθετα, η δεύτερη αύξηση, τον Μάρτιο, συγκεντρώνει πιθανότητες 53,2%.

Ο πληθωρισμός αλλάζει τις προβλέψεις

Καθοριστικό ρόλο στην αναθεώρηση των εκτιμήσεων διαδραματίζει η άνοδος των τιμών στην Ευρωζώνη.

Τον Οκτώβριο, ο πληθωρισμός έφτασε στο 4%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2023, ενώ οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 20,8%.

Οι εξελίξεις επηρέασαν και την αγορά ομολόγων. Στις 16 Νοεμβρίου, η απόδοση του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου άγγιξε το 3,399%, ενώ του διετούς ανήλθε στο 3,14%.

Παράλληλα, οι προβλέψεις της Consensus Forecasts αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω, τοποθετώντας τον πληθωρισμό στο 3,1% για το 2026 και στο 2,9% για το 2027.

Fed: Τέσσερις αυξήσεις έως τον Σεπτέμβριο του 2027

Ακόμη πιο επιθετικό εμφανίζεται το σενάριο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι αγορές προεξοφλούν τέσσερις αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed, συνολικού ύψους 1,25 ποσοστιαίων μονάδων.

Για τη συνεδρίαση της 9ης Δεκεμβρίου 2026, η LSEG κατέγραφε πιθανότητα αύξησης 100%, ενώ για τις 27 Ιανουαρίου 2027 το ποσοστό διαμορφωνόταν στο 76,7%.

Το επικρατέστερο σενάριο περιλαμβάνει ακόμη και αύξηση κατά 0,50 ποσοστιαίες μονάδες τον Ιανουάριο, ενώ νέα παρέμβαση αναμένεται τον Μάρτιο, με πιθανότητα 58,7%.

Στις εκτιμήσεις για διαδοχικές αυξήσεις προστέθηκε και η J.P. Morgan, προβλέποντας τρεις κινήσεις των 0,25 μονάδων έως τον Μάρτιο. Αντίστοιχες προβλέψεις διατυπώνουν η BofA Global Research και η Deutsche Bank.

Οι προσδοκίες ενισχύθηκαν μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, όπου οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,4% τον Οκτώβριο, περισσότερο από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Παρά την ενίσχυση των πιθανοτήτων, οι τελικές αποφάσεις των δύο κεντρικών τραπεζών θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη του πληθωρισμού και των οικονομικών δεδομένων.

Capital.gr