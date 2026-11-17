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Η κυπριακή οικονομία εξακολουθεί να παρουσιάζει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Πίσω όμως από τους μακροοικονομικούς δείκτες διαμορφώνεται μια διαφορετική πραγματικότητα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι συσσωρευμένες ανατιμήσεις, το κόστος δανεισμού και η αβεβαιότητα περιορίζουν την αγοραστική δύναμη και επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις.

Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού δεν συνεπάγεται επιστροφή των τιμών στα προηγούμενα επίπεδα, ούτε η υποχώρηση των επιτοκίων οδηγεί αυτομάτως σε ανάλογη ελάφρυνση των δανειοληπτών. Το κρίσιμο ερώτημα είναι κατά πόσο η βελτίωση των οικονομικών δεικτών μετατρέπεται σε πραγματική οικονομική ευημερία.

Η νομισματική πολιτική και το δίλημμα των επιτοκίων

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καλείται να ισορροπήσει μεταξύ σταθερότητας των τιμών και στήριξης της οικονομικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα όταν οι πληθωριστικές πιέσεις προέρχονται από το ενεργειακό κόστος. Τα υψηλότερα επιτόκια περιορίζουν τη ζήτηση, χωρίς να αντιμετωπίζουν άμεσα την πηγή των ανατιμήσεων, επιβαρύνοντας την κατανάλωση και τις επενδύσεις.

Μια πρόωρη νομισματική χαλάρωση ενδέχεται να ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ η παρατεταμένη διατήρηση υψηλών επιτοκίων μπορεί να επιβραδύνει την οικονομική δραστηριότητα. Οι αποφάσεις της ΕΚΤ απαιτούν συνεκτίμηση του πληθωρισμού και των αναπτυξιακών προοπτικών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, το επιτόκιο νέων στεγαστικών δανείων διαμορφώθηκε στο 3,88% τον Σεπτέμβριο του 2026, έναντι 4,16% τον Αύγουστο. Η μείωση κατά 0,28 ποσοστιαίες μονάδες υποδηλώνει ευνοϊκότερες συνθήκες νέας χρηματοδότησης. Ωστόσο, η μεταβολή αυτή ενδέχεται να επηρεάζεται και από τη σύνθεση των νέων δανείων, χωρίς να συνεπάγεται απαραίτητα αντίστοιχη ελάφρυνση των υφιστάμενων δανειοληπτών.

Οι δανειολήπτες με κυμαινόμενο επιτόκιο ενδέχεται να επωφελούνται ταχύτερα από τις μειώσεις, ανάλογα με τον χρόνο αναπροσαρμογής, ενώ όσοι έχουν σταθερό επιτόκιο δεν επηρεάζονται άμεσα. Για τις επιχειρήσεις, το χαμηλότερο κόστος δανεισμού δεν εγγυάται περισσότερες επενδύσεις όταν η αβεβαιότητα περιορίζει τις αναμενόμενες αποδόσεις. Επομένως, η αποτελεσματικότητα της νομισματικής χαλάρωσης εξαρτάται και από την εμπιστοσύνη στην οικονομία.

Η ακρίβεια και η πραγματική αγοραστική δύναμη

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 4,4% τον Οκτώβριο του 2026, με τις τιμές των πετρελαιοειδών να αυξάνονται κατά 30,6% και την κατηγορία ηλεκτρισμού και νερού κατά 13,6% σε ετήσια βάση.

Οι διαφοροποιήσεις αυτές αναδεικνύουν την άνιση κατανομή των πληθωριστικών πιέσεων. Το ενεργειακό κόστος επηρεάζει την παραγωγή, τις μεταφορές και τις τελικές τιμές, ανάλογα με τον ανταγωνισμό και τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να απορροφήσουν τις αυξήσεις. Η εξάρτηση της Κύπρου από εισαγόμενα καύσιμα ενισχύει την έκθεση στις διεθνείς διακυμάνσεις, επιβαρύνοντας το κόστος παραγωγής και διαβίωσης.

Εάν, υποθετικά, οι ονομαστικές απολαβές αυξηθούν κατά 3% και οι τιμές κατά 4,4%, η πραγματική αγοραστική δύναμη μειώνεται περίπου κατά 1,3%. Συνεπώς, η αύξηση των μισθών δεν συνεπάγεται πάντοτε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

Οι επιπτώσεις είναι εντονότερες για τα χαμηλότερα εισοδήματα, καθώς οι βασικές ανάγκες απορροφούν μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού τους. Οι ενεργειακές ανατιμήσεις περιορίζουν την κατανάλωση και την αποταμίευση. Καθώς αυξάνεται το μερίδιο του εισοδήματος που διατίθεται για ανελαστικές δαπάνες, περιορίζεται η οικονομική ευελιξία των νοικοκυριών και ενδέχεται να υποχωρήσει η εγχώρια ζήτηση, επηρεάζοντας τις επιχειρήσεις. Η προστασία της αγοραστικής δύναμης αποτελεί ζήτημα κοινωνικής συνοχής και οικονομικής ανθεκτικότητας.

Δανειοδότηση και παραγωγικές επενδύσεις

Η πορεία των επιτοκίων επηρεάζει τις επιχειρηματικές αποφάσεις, καθώς η αύξηση του κόστους κεφαλαίου σε σχέση με την αναμενόμενη απόδοση μπορεί να οδηγήσει σε αναβολή επενδύσεων που προηγουμένως θεωρούνταν βιώσιμες.

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, τα καθαρά νέα δάνεια ανήλθαν στα €596,2 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2026, έναντι €251,4 εκατ. τον Αύγουστο. Η αύξηση κατά €344,8 εκατ., περίπου 137%, καταδεικνύει ενίσχυση της μηνιαίας δανειοδοτικής δραστηριότητας, όχι όμως απαραίτητα διατηρήσιμη πιστωτική επέκταση.

Η αύξηση της δανειοδότησης δεν συνεπάγεται αντίστοιχη ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων, καθώς τα κεφάλαια ενδέχεται να κατευθύνονται στην κάλυψη λειτουργικών αναγκών ή σε δραστηριότητες που δεν αυξάνουν την παραγωγική ικανότητα. Επομένως, καθοριστική σημασία έχει όχι μόνο το ύψος των δανείων, αλλά και ο σκοπός χρηματοδότησής τους.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που εξαρτώνται περισσότερο από τις τράπεζες, προτεραιότητα αποτελεί η διοχέτευση κεφαλαίων σε παραγωγικές επενδύσεις. Η χρηματοδότηση εξοπλισμού, τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και καινοτομίας μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.

Ανάπτυξη και διαρθρωτικές προκλήσεις

Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας εκτιμάται στο 2,3% για το 2026 και στο 2,7% για το 2027.

Η προβλεπόμενη επιτάχυνση κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες υποδηλώνει θετικές προοπτικές. Ωστόσο, η αύξηση του ΑΕΠ δεν συνεπάγεται αυτομάτως βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, ιδιαίτερα όταν οι ανατιμήσεις περιορίζουν την αγοραστική δύναμη.

Καθοριστική σημασία έχει η σύνθεση της ανάπτυξης και η διάχυση των ωφελειών στην πραγματική οικονομία. Εάν η μεγέθυνση στηρίζεται κυρίως στην κατανάλωση ή σε δραστηριότητες περιορισμένης προστιθέμενης αξίας, η συμβολή της στη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα ενδέχεται να είναι μικρότερη. Αντίθετα, οι παραγωγικές επενδύσεις, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση της παραγωγικότητας δημιουργούν προϋποθέσεις διατηρήσιμης αύξησης των πραγματικών εισοδημάτων.

Για την Κύπρο, η ενεργειακή εξάρτηση αυξάνει την έκθεση στις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών, ενώ τομείς όπως ο τουρισμός επηρεάζονται από τις εξωτερικές οικονομικές συνθήκες και τη διεθνή ζήτηση. Οι παράγοντες αυτοί περιορίζουν την ανθεκτικότητα της οικονομίας απέναντι σε νέες διαταραχές.

Επομένως, η διαφοροποίηση του παραγωγικού μοντέλου και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας αποτελούν προϋποθέσεις ώστε η οικονομική μεγέθυνση να μετατρέπεται σε διατηρήσιμη ευημερία.

Προτάσεις για τον περιορισμό των οικονομικών πιέσεων

Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και του κόστους δανεισμού απαιτεί στοχευμένες παρεμβάσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας.

Στον ενεργειακό τομέα, προτεραιότητα αποτελούν οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συστήματα αποθήκευσης και αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου. Η αποτελεσματικότητά τους προϋποθέτει συντονισμένο σχεδιασμό και πρέπει να αξιολογείται με βάση την πραγματική μείωση του κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Παράλληλα, απαιτείται προσωρινή, εισοδηματικά στοχευμένη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών, λαμβάνοντας υπόψη το διαθέσιμο εισόδημα και τις βασικές δαπάνες διαβίωσης. Σε αντίθεση με τις οριζόντιες επιδοτήσεις, η στοχευμένη στήριξη μπορεί να περιορίσει το δημοσιονομικό κόστος και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και τα προγράμματα εγγυοδοσίας μπορούν να στηρίξουν επενδύσεις σε τεχνολογία, ενεργειακή αποδοτικότητα και παραγωγικό εξοπλισμό. Η χρηματοδότηση πρέπει να συνδέεται με βιώσιμα επενδυτικά σχέδια και μετρήσιμους στόχους παραγωγικότητας, ώστε να δημιουργείται πραγματική προστιθέμενη αξία.

Το πραγματικό κόστος της παρατεταμένης αβεβαιότητας

Η αβεβαιότητα δεν περιορίζεται στις οικονομικές προβλέψεις. Επηρεάζει τις αποφάσεις κατανάλωσης, αποταμίευσης και επένδυσης, καθώς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αναβάλλουν δαπάνες και επενδυτικά σχέδια, επιβραδύνοντας την οικονομική δραστηριότητα.

Η μεγαλύτερη πρόκληση για την Κύπρο δεν είναι απλώς η διατήρηση θετικών ρυθμών ανάπτυξης, αλλά η μετατροπή της οικονομικής μεγέθυνσης σε μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια, ενίσχυση των πραγματικών εισοδημάτων και ουσιαστική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

Διαφορετικά, το κόστος της παρατεταμένης αβεβαιότητας δεν θα περιοριστεί στις σημερινές οικονομικές πιέσεις, αλλά ενδέχεται να υπονομεύσει και τις μελλοντικές αναπτυξιακές δυνατότητες της κυπριακής οικονομίας.

Senior Auditor | Economic Analyst