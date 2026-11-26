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Τα διημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία ανά επαρχία για την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2026.
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
- Κουράτου Γιώργος: Λεωφόρος Αθαλάσσας 51Α. Απέναντι από το Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λευκωσίας, Στρόβολος. Τηλ. 22336699.
- Μαρνέρου Άννα: Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 209. Δίπλα από «Shoebox» και «Pizza Hut», Πάνω Λακατάμια. Τηλ. 22721727.
- Δημητρίου Αναστασία: Κωνσταντινουπόλεως 76Α, 500 μ. από τα φώτα τροχαίας οικίας Γάλλου πρέσβη, απέναντι από το Γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως, Στρόβολος. Τηλ. 22250085, 22261656.
- Κοκκίνου Ελένη: Κυριάκου Μάτση 5Γ&Δ, Παλλουριώτισσα. Τηλ. 22522242.
- Αλ Χαταχτά Αμίνα: Αχαιών 5. Στον παράδρομο δίπλα από το «Hilton Park», Έγκωμη. Τηλ. 22420303.
- Κίκας Μιχάλης: Λεωφ. Χαλκάνωρος 13Α, κατ. 5. Δίπλα από το «Mikel Coffee», Δάλι. Τηλ. 22521991, 22523104.
ΛΕΜΕΣΟΣ
- Τορναρίτη Καρμέλια: Δημητσάνης 5. Από τον κυκλικό κόμβο «Ανδρέας Χαραλάμπους» προς Πολεμίδια, δεύτερο στρίψιμο αριστερά, Κάτω Πολεμίδια. Τηλ. 25954525, 99946295.
- Χριστοφόρου Νέαρχος: Λεωφ. Μακαρίου 112. Μεταξύ φώτων τροχαίας «ERA Apollon» και φώτων τροχαίας Πολεμιδιών, δίπλα από κατάστημα παιδικών «OKAIDI» και «Nike», Λεμεσός. Τηλ. 25822838, 99200860.
- Νικολαΐδης Ανδρέας: Αγίας Φυλάξεως 236. 200 μ. νότια από τον κυκλικό κόμβο Αγίας Φύλας, απέναντι από αρτοποιείο «Ζορπάς», Λεμεσός. Τηλ. 25252757, 99078161.
- Κολοκοτρώνη Δέσποινα: Ομήρου 63. Δίπλα από κατάστημα «SHOEBOX», Χαλκούτσα, Άγιος Νικόλαος. Τηλ. 25313123.
- Κιννή Άντρη: Αγίας Παρασκευής 1. 250 μ. από τον κυκλικό κόμβο προς το χωριό της Γερμασόγειας, Γερμασόγεια. Τηλ. 25324030, 25329797.
ΛΑΡΝΑΚΑ
- Παπαγεωργίου Παναγιώτα: Σταδίου 114, κατ. 2+3. Απέναντι από το παλαιό ΓΣΖ, Λάρνακα. Τηλ. 24631616, 99665928.
- Νικολάου Νάσια: Κασταλίας & Λαρίσης 23-25, Εμπορικό Κέντρο «Παυλήμπεη». Δίπλα από αρτοποιείο «Ζορπάς», Καμάρες, Λάρνακα. Τηλ. 24322811, 99082025.
- Μαυρή Λουΐζα: Στρατηγού Τιμάγια 9, Συντεχνιακό Φαρμακείο ΠΕΟ. Πλησίον αρτοποιείου «Ζορπάς», Λάρνακα. Τηλ. 24655312, 96720773.
ΠΑΦΟΣ
- Ευθυμίου Κλεονίκη: Ανθυπολοχαγού Γεωργίου Σάββα 43, κατ. 2, Συντεχνιακό Φαρμακείο ΠΕΟ. Δίπλα από την ταβέρνα «7 Άη Γιώργηδες», Γεροσκήπου. Τηλ. 26934224.
- Κοκκίνου Δωροθέα: Γρίβα Διγενή 51, Πόλις Χρυσοχούς. Τηλ. 26322220, 97680660.
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
- Κιαγιάς Γιώργος: Σωτήρας 6Α. Πλησίον κλινικής «Λητώ», Παραλίμνι. Τηλ. 23827020, 23744353.
- Λεοντίου Αντωνία: Ελευθερίας 71. Δρόμος αρτοποιείου «Θημωνιά», Δερύνεια. Τηλ. 23821380.