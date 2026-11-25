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Δείτε ποια φαρμακεία διανυκτερεύουν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας.
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
- Καγκελλάρη Χριστίνα, Καντάρας 152, κατ. Β, Στρόβολος, τηλ. 22315795.
- Κραμβής Σ. Κλεάνθης, Καλλιπόλεως 12Γ-Δ. Δίπλα από Ταχυδρομείο Λυκαβηττού, Λευκωσία, τηλ. 22761699, 22516577.
- Οικονομίδου – Κεφάλα Μάρλεν, Ιθάκης 84Γ-Δ. Έναντι νοσοκομείου «Απολλώνειο», Έγκωμη, τηλ. 22352933, 99664343.
- Λαζάρου Λίζα, Λεωφ. Αγ. Γεωργίου 106. Κοντά στα «McDonald’s», Λακατάμια, τηλ. 22381581, 22383120.
- Περίσσιου Βασιλική, Λεωφ. Κένεντι 72. Απέναντι από την «Pizza Hut», Λευκωσία, τηλ. 22250888.
- Χριστοφόρου Στέλιος, Ηνωμένων Εθνών 18Α, περιοχή Καλλιθέα, Δάλι, τηλ. 22573035.
ΛΕΜΕΣΟΣ
- Παπαφυλακτού – Τερίδη Ελένη, Λεωφ. Ομονοίας 37. Δίπλα από ζαχαροπλαστείο «Ερμής», Λεμεσός, τηλ. 25567526, 25714469.
- Αγαμέμνονος Χαρούλα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 131. Πλησίον Τσιρείου Σταδίου, Λεμεσός, τηλ. 25870748, 25560442.
- Γρηγορίου Γρηγόρης, Κωστή Παλαμά 37Β. Άγιος Νεκτάριος, βορείως Λανιτείου, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25754111, 99518413.
- Καρδιακίδου Μαριάννα, Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 353. Παραλιακή, δίπλα από «ONE Seafront Tower», Λεμεσός, τηλ. 25337050.
- Λεφτερίδη Μαρίνα, Χαράλαμπου Ευαγόρου 37. Δρόμος προς Σφαλαγγιώτισσα, πριν από το κοιμητήριο, Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25001895, 96550299.
ΛΑΡΝΑΚΑ
- Στρούθου Ιωάννης, Άρτας 14, «Panelsons Court», κατ. 10. Δρόμος Λεμεσού, μετά τα φώτα τροχαίας Πυροσβεστικής, δίπλα από «IPANEMA», Λάρνακα, τηλ. 24251494, 94045427.
- Αντωνίου – Λαδά Ελένη, Αγίας Σοφίας 3. Πλησίον κυκλικού κόμβου μετά την Eurobank, Αραδίππου, τηλ. 24813250, 24530321.
- Δημητρίου Ανδρέας, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 44. Δίπλα από AstroBank, έναντι «SAMSONITE», Λάρνακα, τηλ. 24822422, 24812188.
ΠΑΦΟΣ
- Καρατσαουσίδου Χρυσοστόμου Έλενα, γωνία Λεωφ. Αποστόλου Παύλου 26 και Γεωργίου Χριστοφόρου, κατ. 1&2. 100 μ. πιο κάτω από πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ, Πάφος, τηλ. 26911915, 26221624.
- Ηλιάδης Ηλίας, Ανεξαρτησίας 11 & Επτανήσου 1. Δίπλα από Τεχνική Σχολή, Πάφος, τηλ. 26941100, 26944544.
- Ερωτοκρίτου Άννα, Βασιλέως Στασίκου, κατ. 3, Προδρόμι, τηλ. 26652110, 97678977.
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
- Παντελίδου Μαρία, Μαρίας Συγκλητικής 2. Απέναντι από Σωματείο «ΠΕΚ», Παραλίμνι, τηλ. 23730111, 23744313.
- Σταυρή Αντιγόνη, Πλατεία Ηρώων 6Β. Απέναντι από Τράπεζα Κύπρου, Σωτήρα, τηλ. 23825511.