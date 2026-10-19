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Στο 1,5% μειώθηκε ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) του κυπριακού τραπεζικού τομέα στο τέλος Ιουλίου 2026, από 1,6% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Ο δείκτης υπολογίζεται βάσει της μεθοδολογίας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για τον Πίνακα Κινδύνων, η οποία συμπεριλαμβάνει τα δάνεια και τις προκαταβολές προς κεντρικές τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα.

Παράλληλα, ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις επισφάλειας υποχώρησε στο 64,5%, έναντι 64,9% τον Ιούνιο του 2026.

Στα €0,7 δισ. οι αναδιαρθρωμένες χορηγήσεις

Οι συνολικές χορηγήσεις που είχαν τύχει αναδιάρθρωσης ανήλθαν στο τέλος Ιουλίου σε €0,7 δισ.

Από αυτές, χορηγήσεις ύψους €0,3 δισ. εξακολουθούσαν να περιλαμβάνονται στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου