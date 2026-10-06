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Μεγαλώνει σταδιακά ο ευρωπαϊκός «χάρτης» στον οποίο μπορούν να ταξιδεύουν μαζί με τους Κύπριους πολίτες βασικά στοιχεία του ιατρικού τους ιστορικού και οι ηλεκτρονικές συνταγές τους, με τη νέα διασύνδεση Κύπρου-Εσθονίας να αποτελεί το τελευταίο βήμα στην ανάπτυξη των Ηλεκτρονικών Διασυνοριακών Υπηρεσιών Υγείας.

Η εικόνα σήμερα είναι αισθητά διαφορετική από εκείνη με την οποία άρχισε η εφαρμογή του συστήματος το 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η επίσημη ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Σημείου Επαφής για την Ηλεκτρονική Υγεία, η Κύπρος διαθέτει πλέον τουλάχιστον μία ενεργή διασυνοριακή υπηρεσία με 13 χώρες.

Πρόκειται για Τσεχία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Λετονία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία και Πολωνία. Ωστόσο, οι διαθέσιμες δυνατότητες δεν είναι ίδιες σε όλες τις περιπτώσεις. Σε κάποιες χώρες λειτουργεί τόσο η ανταλλαγή Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας όσο και η ηλεκτρονική συνταγή και προς τις δύο κατευθύνσεις, ενώ σε άλλες έχει ενεργοποιηθεί μόνο μέρος των υπηρεσιών.

Το νέο βήμα με την Εσθονία

Η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας (ΕΑΗΥ) ανακοίνωσε σήμερα τη νέα διασύνδεση με την Εσθονία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού MyHealth@EU, διευρύνοντας τις δυνατότητες ψηφιακής εξυπηρέτησης πολιτών που μετακινούνται μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σύνδεση επιτρέπει, όπου οι αντίστοιχες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες, την εκτέλεση ηλεκτρονικών φαρμακευτικών συνταγών όταν ο πολίτης βρίσκεται στην άλλη χώρα. Παράλληλα, Κύπρος και Εσθονία μπορούν να ανταλλάσσουν Συνοπτικό Ιστορικό Υγείας (Patient Summary).

Στην πράξη, εάν Κύπριος χρειαστεί περίθαλψη στην Εσθονία ή Εσθονός πολίτης στην Κύπρο, ο επαγγελματίας υγείας μπορεί μέσω του συστήματος να αντλήσει σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του ασθενούς. Στο σύντομο ιατρικό ιστορικό μπορούν να περιλαμβάνονται φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες, διαγνώσεις και άλλα βασικά δεδομένα του ιατρικού ιστορικού.

Η επίσημη πλατφόρμα του NCPeH καταγράφει αυτή τη στιγμή για την Εσθονία ως ενεργές και τις τέσσερις βασικές λειτουργίες: αποστολή και λήψη Συνοπτικού Ιστορικού, καθώς και αποστολή και λήψη ηλεκτρονικής συνταγής.

Πέντε χώρες με πλήρη λειτουργία

Με την Εσθονία, πέντε χώρες εμφανίζονται σήμερα να έχουν πλήρη αμφίδρομη διασύνδεση με την Κύπρο και για τις δύο βασικές υπηρεσίες.

Πρόκειται για Τσεχία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία και Κροατία. Στις πέντε αυτές περιπτώσεις είναι ήδη σε λειτουργία η αποστολή και λήψη ιατρικού ιστορικού καθώς και η αποστολή και λήψη ηλεκτρονικής συνταγής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η Ελλάδα, λόγω του μεγάλου αριθμού πολιτών που μετακινούνται μεταξύ των δύο χωρών. Η διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας τέθηκε σε λειτουργία το φθινόπωρο του 2025, επιτρέποντας σε γιατρούς και φαρμακοποιούς να αξιοποιούν τις αντίστοιχες διασυνοριακές υπηρεσίες.

Άλλες οκτώ χώρες με επιμέρους υπηρεσίες

Πέραν των πέντε πλήρως διασυνδεδεμένων χωρών, υπάρχουν ακόμη οκτώ στις οποίες λειτουργεί τουλάχιστον μία από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Στο Λουξεμβούργο λειτουργεί αμφίδρομα η ανταλλαγή Συνοπτικού Ιστορικού, όχι όμως η ηλεκτρονική συνταγή. Στην Ιρλανδία και την Ολλανδία εμφανίζεται ενεργή η αποστολή ιατρικού ιστορικού από την Κύπρο.

Διαφορετική είναι η εικόνα σε Λιθουανία, Λετονία και Πολωνία, όπου είναι ενεργή και προς τις δύο κατευθύνσεις η υπηρεσία ηλεκτρονικής συνταγής, όχι όμως η ανταλλαγή Συνοπτικού Ιστορικού.

Στην Πορτογαλία είναι ενεργές η αποστολή και λήψη ιατρικού ιστορικού, καθώς και η λήψη ηλεκτρονικής συνταγής από την Κύπρο, ενώ στη Νορβηγία καταγράφεται ως ενεργή η λήψη ηλεκτρονικής συνταγής.

Αντίθετα, στην ίδια πλατφόρμα η Φινλανδία, η Γαλλία και η Μάλτα εμφανίζονται επί του παρόντος χωρίς ενεργή υπηρεσία στις τέσσερις συγκεκριμένες κατηγορίες.