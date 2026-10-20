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Ένα φοβερό και σπάνιο στιγμιότυπο από την άγρια φύση κατέγραψε πολίτης στην κατεχόμενη Καρπασία, όταν κατά τη διάρκεια βόλτας με τα σκυλιά του εντόπισε μια φίνα να καταβροχθίζει ένα μικρό λαγό.

Ο πολίτης, μόλις αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, έβγαλε το κινητό του τηλέφωνο και κατέγραψε τη σκηνή, αποτυπώνοντας τη στιγμή που το φίδι τρώει τη λεία του.

Στη συνέχεια, δημοσίευσε το βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντάς το με την προειδοποίηση: «Ας είμαστε πολύ προσεκτικοί αυτή την εποχή».

Πηγή Βίντεο: Κωνσταντίνος Σάββα / ΚΥΝΗΓΙ-HUNTING