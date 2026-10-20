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Σε παρακείμενο χωράφι κατέληξε Όχημα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ), τύπου VAB της Εθνικής Φρουράς, μετά από βλάβη που προκλήθηκε, ενώ κινείτο στον δρόμο Αυγόρου – Φρενάρους, λίγο μετά το μεσημέρι της Τρίτης.

Στο όχημα επέβαιναν ο οδηγός και ο συνοδηγός, οι οποίοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, οι δύο ΣΥΟΠ έτυχαν των πρώτων βοηθειών και έλαβαν εξιτήριο. Από το τροχαίο προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Οι οικείοι των Συμβασιούχων Οπλιτών έχουν ενημερωθεί για το περιστατικό.

Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται.