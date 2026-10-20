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Διαφωνεί με την εισήγηση του Νίκου Αναστασιάδη σχετικά με εκ των προτέρων συμφωνία ΔΗΣΥ – Χριστοδουλίδη για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών ο Γιάννης Καρούσος. Ο αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ δήλωσε πως όχι μόνο διαφωνεί αλλά ο ίδιος θεωρεί πως ούτε καν πρέπει να ανοίγεται ή να συζητείται τέτοιο θέμα.

Μιλώντας στην εκπομπή Alpha Καλημέρα, ο κ. Καρούσος χαρακτήρισε την κίνηση που προτείνει ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως «μήνυμα ηττοπάθειας». Πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι «από τώρα δεν πρέπει να στέλνουμε τέτοια μηνύματα, διότι είναι σαν να στέλνουμε ένα μήνυμα ήττας».

Έντονος για σενάρια μη σεβασμού των διαδικασιών

«Όποιος έχει σκοπό να μην υποστηρίξει τον υποψήφιο που θα επιλεγεί από τη διαδικασία, η πόρτα του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι εκεί και να βγει έξω», είπε ο επιπρόσθετα ο Γιάννης Καρούσος απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Όπως είπε, η πρόκληση για την ηγεσία του κόμματος είναι να διασφαλίσει ότι όλοι θα συστρατευθούν πίσω από το πρόσωπο που θα επιλεγεί από τα μέλη.

Όσον αφορά τη δική του προτίμηση ανάμεσα σε Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργο Παμπορίδη, γνωστοποίησε την απόφασή του να μην την ανακοινώσει. Η θέση του είναι πως όλοι πρέπει να κρατήσουν χαμηλούς τόνους και να αποφευχθεί νεα εσωκομματική αντιπαράθεση. Εξέφρασε επιπρόσθετα την αντίθεση του με ενδεχόμενη πραγματοποίηση debate ανάμεσα στους υποψήφιους για το χρίσμα.

Πώς σχολιάζει τη βόμβα Αβέρωφ

Ο αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ σχολίασε επίσης την πρόταση του Αβέρωφ Νεοφύτου για επανεξέταση από την ΕΕ την πολιτική ενεργειακών κυρώσεων απέναντι στη Ρωσία.

Συγκεκριμένα, εξέφρασε την άποψη πως η δήλωση του την περασμένη Παρασκευή παρερμηνεύτηκε, αφού το μήνυμα που ήθελε να στείλει είναι πως οι κυρώσεις έχουν επίπτωση στο ύψος της τιμής των καυσίμων και είναι αναγκαίο το θέμα να τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ξεκαθάρισε ακόμα μια φορά ότι η εισήγηση του Αβέρωφ Νεοφύτου δεν είναι θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού.