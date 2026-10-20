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Στη σύλληψη 30χρονου προχώρησε η Αστυνομία σε σχέση με την υπόθεση απαγωγής και τραυματισμού 24χρονου Τουρκοκύπριου στη Λεμεσό.

Από τις αστυνομικές εξετάσεις που έγιναν προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 30χρονου, στη βάση των οποίων εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης του. Αυτός εντοπίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυκτα σήμερα και συνελήφθη από μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο 24χρονος, τρεις άνδρες φέρονται να τον άρπαξαν από πάρκο στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου στη Λεμεσό, να τον έβαλαν διά της βίας σε όχημα και να τον μετέφεραν σε απομονωμένη αγροτική περιοχή, όπου φέρονται να τον ξυλοκόπησαν και να τον τραυμάτισαν με μαχαίρι.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά υπόθεση απαγωγής και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης.

Όπως είχε αναφέρει ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, οι φερόμενοι ως δράστες θεωρούσαν τον 24χρονο ύποπτο για πρόσφατες κλοπές κυνηγετικών σκύλων.

Οι ανακριτές είχαν προχωρήσει στη λήψη καταθέσεων και στην αξιολόγηση στοιχείων, με στόχο την εξασφάλιση μαρτυρίας που θα δικαιολογούσε την έκδοση δικαστικών ενταλμάτων.

Η Αστυνομία είχε ενημερωθεί για το περιστατικό το πρωί της Δευτέρας. Σύμφωνα με τον κ. Κυριάκου, ο 24χρονος φέρεται να είχε προβάλει διαφορετικό ισχυρισμό όταν μετέβη στο νοσοκομείο, με τις περιστάσεις γύρω από την αρχική αναφορά του να διερευνώνται από τις Αρχές.