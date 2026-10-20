Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Προβλήματα πρόσβασης στους λογαριασμούς τους αντιμετωπίζουν χρήστες της Revolut, καθώς παρουσιάζονται δυσλειτουργίες στην εφαρμογή, οι οποίες δεν τους επιτρέπουν να συνδεθούν και να διαχειριστούν τα χρήματά τους, σύμφωνα με σχετικές αναφορές.

Κατά την προσπάθεια σύνδεσης στην εφαρμογή, εμφανίζεται το μήνυμα «Something went wrong» («Κάτι πήγε στραβά»), με την προτροπή να δοκιμάσουν ξανά αργότερα.

Η δυσλειτουργία έχει προκαλέσει αναστάτωση, καθώς οι χρήστες δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα διαθέσιμα κεφάλαιά τους μέσω της εφαρμογής, χωρίς αρχικά να παρέχονται περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια του προβλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Revolut συνδέονται με τη δυσλειτουργία των υπηρεσιών του Google Cloud.

Τι απαντά η Revolut

Όπως προκύπτει από τη σελίδα ενημέρωσης για την κατάσταση των υπηρεσιών της Revolut, οι περισσότερες ήταν είτε εκτός λειτουργίας είτε λειτουργούσαν μερικώς. Μεταξύ των υπηρεσιών που επηρεάστηκαν περιλαμβάνονται οι πληρωμές με κάρτες και οι αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ.

Σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα X, η Revolut επιβεβαίωσε το πρόβλημα, επιχειρώντας παράλληλα να καθησυχάσει τους πελάτες της. «Αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή διακοπή λειτουργίας που επηρεάζει πολλαπλές υπηρεσίες. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι όλα τα χρήματα και τα δεδομένα των πελατών μας είναι ασφαλή», ανέφερε η εταιρεία.

Από την πλευρά της, η Google ανακοίνωσε ότι η ομάδα μηχανικών της διερευνά το τεχνικό πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει το κέντρο δεδομένων europe-west2, που βρίσκεται στο Λονδίνο.

Την ίδια ώρα, προβλήματα καταγράφηκαν και στη Γερμανία, με την ING Germany να ανακοινώνει ότι οι πελάτες της αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη σύνδεση με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής και την εφαρμογή της τράπεζας για κινητά τηλέφωνα. Σύμφωνα με την ING, τα προβλήματα οφείλονται σε τεχνική δυσλειτουργία, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν συνδέονται με τη διακοπή των υπηρεσιών του Google Cloud.

Σύμφωνα με το Sky News, στη Βρετανία έχουν επηρεαστεί επίσης υπηρεσίες του βρετανικού συστήματος υγείας (NHS England) αλλά και πλατφόρμες ενοικίασης ποδηλάτων και ζωντανές μεταδόσεις δικαστικών διαδικασιών.

Προβλήματα σε επιμέρους διαδικτυακές υπηρεσίες αναγνώρισε και η Lloyds Bank, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η βασική τραπεζική εφαρμογή της παραμένει διαθέσιμη. «Η εφαρμογή μας λειτουργεί και οι πελάτες μπορούν να συνδεθούν κανονικά, αν και γνωρίζουμε ότι ορισμένοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με συγκεκριμένες διαδικτυακές υπηρεσίες σήμερα το πρωί», ανέφερε η τράπεζα.

Η Lloyds πρόσθεσε ότι έχει ενημερωθεί για αντίστοιχες δυσλειτουργίες και σε άλλους οργανισμούς, τονίζοντας ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

Lloyds Bank's online banking is reportedly down for some customers currently. Are you one of them? #lloydsbank #lloydsbankdown https://t.co/pTImIvbjXA — Status Is DOWN (@statusisdown) October 20, 2026

Από την πλευρά της, η Halifax ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι ορισμένοι πελάτες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση στην εφαρμογή και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της. «Γνωρίζουμε ότι ορισμένοι πελάτες αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εφαρμογή και τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας. Ζητούμε συγγνώμη και εργαζόμαστε εντατικά για την αποκατάστασή τους», ανέφερε. Η τράπεζα διευκρίνισε ότι οι πελάτες μπορούν να συνεχίσουν να επικοινωνούν τηλεφωνικά εφόσον χρειάζονται εξυπηρέτηση, ενώ δεσμεύτηκε να ενημερώσει μόλις επανέλθει η κανονική λειτουργία. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένος χρόνος πλήρους αποκατάστασης των υπηρεσιών, με τις εμπλεκόμενες εταιρείες να συνεχίζουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης των τεχνικών προβλημάτων.

We're aware some customers are having issues with our app and online. We're sorry about this and are working hard to fix it. If you need to you can still call us. We’ll let you know as soon as it’s back to normal.



You can find our numbers here: https://t.co/yWa4FuZJAX ^Dhanraj — Halifax (@HalifaxBank) October 20, 2026

Πάντως, η Revolut δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης, αφήνοντας ανοιχτό το πότε οι χρήστες θα μπορέσουν να αποκτήσουν ξανά κανονική πρόσβαση στους λογαριασμούς τους.

protothema.gr