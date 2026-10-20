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Στο 4,8% αναθεωρήθηκε ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας για το 2025, έναντι κυβερνητικής εκτίμησης 3,8%, όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Στατιστικής. Ο υπουργός συνέδεσε την επίδοση με την υπέρβαση των οικονομικών στόχων της κυβέρνησης, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη καλύτερης και πιο ισότιμης κατανομής του πρόσθετου πλούτου.

Μιλώντας την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου, σε εκδήλωση της Στατιστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Οικονομικών, ο κ. Κεραυνός υπογράμμισε ότι οι θετικές επιδόσεις δεν επιτρέπουν εφησυχασμό, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Στην ίδια εκδήλωση, με θέμα τον ρόλο των επίσημων στατιστικών στη διαμόρφωση οικονομικής πολιτικής, ο διευθυντής της Στατιστικής Υπηρεσίας, Σταύρος Καραγιώργης, επισήμανε ότι ένας υψηλός ρυθμός ανάπτυξης δεν αποκαλύπτει από μόνος του πώς κατανέμονται τα οφέλη της, αναδεικνύοντας τη σημασία της σωστής ερμηνείας των οικονομικών δεικτών.

Υπέρβαση στόχων με συντηρητικές προβλέψεις

Σε δηλώσεις του με την ευκαιρία της εκδήλωσης, ο υπουργός Οικονομικών χαρακτήρισε τη στατιστική σημαντικό και αξιόπιστο εργαλείο για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή οικονομικής πολιτικής.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση στηρίζει τον σχεδιασμό της στους δείκτες της Στατιστικής Υπηρεσίας, ακολουθώντας συντηρητική προσέγγιση στις προβλέψεις, καθώς οφείλει να σταθμίζει τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις οποίες χαρακτήρισε πολλές και αρνητικές κατά την τρέχουσα περίοδο.

Κατά τον ίδιο, η ανάπτυξη του 2025 καταδεικνύει ότι η κυβέρνηση θέτει στόχους, εφαρμόζει πολιτικές για την επίτευξή τους και αξιοποιεί τα διαθέσιμα δεδομένα επιδιώκοντας την υπέρβασή τους.

Ο κ. Κεραυνός σημείωσε ότι ο υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης δημιουργεί πρόσθετο πλούτο και ότι, μέσω των πολιτικών και των μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζονται, καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για καλύτερη και πιο ισότιμη κατανομή του.

Στον χαιρετισμό του πρόσθεσε ότι το 4,8% αποτελεί έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαντικά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ανέφερε επίσης ότι η Κύπρος κατέγραψε μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ μεταξύ των κρατών μελών.

«Η δημοσιονομική σταθερότητα δεν αποτελεί αυτοσκοπό»

Ο υπουργός απέδωσε τις επιδόσεις στην ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας και στη διατήρηση συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι παραμένουν ζητήματα και προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

«Η δημοσιονομική σταθερότητα δεν αποτελεί αυτοσκοπό», ανέφερε, εξηγώντας ότι συνιστά τη βάση για τη στήριξη της ανάπτυξης, την αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών και τη δημιουργία συνθηκών μακροχρόνιας ευημερίας.

Οι πολιτικές επιλογές, πρόσθεσε, πρέπει να αξιολογούνται τόσο ως προς το άμεσο δημοσιονομικό κόστος τους όσο και ως προς τα αποτελέσματα, τη διαχρονική βιωσιμότητα και την επίδρασή τους στις επόμενες γενιές.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη διάκρισης των προσωρινών μεταβολών από τις διαρθρωτικές τάσεις, των συγκυριακών δημοσιονομικών βελτιώσεων από εκείνες που έχουν μόνιμο χαρακτήρα και των βραχυπρόθεσμων κινδύνων από τις μακροχρόνιες προκλήσεις.

Όπως σημείωσε, ο κρατικός προϋπολογισμός, η ιεράρχηση των δημοσιονομικών προτεραιοτήτων και η διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών απαιτούν αξιόπιστη ανάλυση και συνεχή παρακολούθηση. Η έγκαιρη αναγνώριση των κινδύνων επιτρέπει την προσαρμογή της πολιτικής όταν οι συνθήκες αλλάζουν.

Καραγιώργης: Οι αριθμοί χρειάζονται σωστή ερμηνεία

Από την πλευρά του, ο διευθυντής της Στατιστικής Υπηρεσίας υπογράμμισε ότι η αποστολή της δεν ολοκληρώνεται με την παραγωγή και δημοσιοποίηση στοιχείων. Εξίσου σημαντική είναι η μετατροπή της πληροφορίας σε γνώση που βοηθά στην κατανόηση των οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων.

Πέρα από το παράδειγμα της κατανομής των οφελών της ανάπτυξης, επισήμανε ότι χαμηλός πληθωρισμός δεν σημαίνει επιστροφή των τιμών στα προηγούμενα επίπεδα. Αντίστοιχα, η εξέλιξη της ανεργίας χρειάζεται να εξετάζεται μαζί με τις ευρύτερες συνθήκες στην αγορά εργασίας.

Ο κ. Καραγιώργης χαρακτήρισε τις επίσημες στατιστικές δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να είναι αξιόπιστο, αντικειμενικό και προσβάσιμο σε όλους. Η υποστήριξη της Υπηρεσίας, σημείωσε, αφορά την κυβέρνηση και τη δημόσια διοίκηση, αλλά και τις εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, την επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα και τους πολίτες.

Μετρήσιμοι στόχοι από τον σχεδιασμό κάθε πολιτικής

Ο διευθυντής της Στατιστικής Υπηρεσίας ζήτησε οι επίσημες στατιστικές να αξιοποιούνται σε ολόκληρο τον κύκλο της δημόσιας πολιτικής, από την αποτύπωση του προβλήματος έως την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων.

Κάθε σημαντική παρέμβαση, ανέφερε, πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους, καθώς και κατάλληλους δείκτες παρακολούθησης. Η αξιολόγηση πρέπει να εντάσσεται στον αρχικό σχεδιασμό και να μην αρχίζει αφού μια πολιτική έχει ήδη εφαρμοστεί.

«Πρέπει να γνωρίζουμε εκ των προτέρων όχι μόνο τι θέλουμε να επιτύχουμε, αλλά και πώς θα μετρήσουμε αν το πετύχαμε», τόνισε.

Κατά την εφαρμογή, η συνεχής παρακολούθηση πρέπει να επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό αποκλίσεων και την τεκμηρίωση διορθωτικών παρεμβάσεων. Ζητούμενο, πρόσθεσε, είναι να διαπιστώνεται τι επιτεύχθηκε, ποιοι ωφελήθηκαν και κατά πόσο τα αποτελέσματα ανταποκρίνονται στους αρχικούς στόχους.

Η Στατιστική Υπηρεσία μπορεί να στηρίζει τη διαδικασία με τεκμηρίωση και κατάλληλους δείκτες, χωρίς να υποκαθιστά τους αρμόδιους φορείς στην επιλογή ή στην αξιολόγηση των πολιτικών τους.





Καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων του κράτους

Ο κ. Καραγιώργης αναφέρθηκε επίσης στον μεγάλο όγκο πληροφοριών που βρίσκεται κατανεμημένος σε υπουργεία, υπηρεσίες και οργανισμούς.

Η διασύνδεση και αξιοποίηση των διοικητικών δεδομένων, με σεβασμό στη νομοθεσία, στο στατιστικό απόρρητο και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, μπορεί, όπως είπε, να βελτιώσει την ποιότητα και την ταχύτητα παραγωγής των επίσημων στατιστικών. Παράλληλα, μπορεί να μειώσει το κόστος συλλογής στοιχείων και την επιβάρυνση επιχειρήσεων και πολιτών.

«Δεν χρειάζεται πάντοτε να ζητούμε περισσότερα δεδομένα από την κοινωνία και την οικονομία. Χρειάζεται πρώτα να αξιοποιούμε καλύτερα τα δεδομένα που ήδη διαθέτουμε», ανέφερε.

Η προσπάθεια αυτή προϋποθέτει σύγχρονες υποδομές, συνεργασία μεταξύ των δημόσιων φορέων και πιο ολοκληρωμένη διακυβέρνηση των δεδομένων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συνεργασία με τα κέντρα λήψης αποφάσεων δεν περιορίζει την επιστημονική ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι οποίες καθιστούν τη συμβολή της αξιόπιστη και χρήσιμη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από την καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας Στατιστικής. Το φετινό ευρωπαϊκό θέμα, «Οι ευρωπαϊκές στατιστικές σε σταυροδρόμι: προτεραιότητες, ευκαιρίες και περιορισμοί», εστιάζει στις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης, στους περιορισμένους πόρους και στις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες.