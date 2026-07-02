Φίδι φέρεται να προκάλεσε βλάβη σε σταθμό μετασχηματισμού ηλεκτρικής ενέργειας στο Λευκόνοικο το απόγευμα της Τετάρτης, με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς ρεύμα αρκετές περιοχές στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με τη Χαμπέρ Κίπρις, το ζώο εισήλθε στον σταθμό και προκάλεσε δυσλειτουργία στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Η έρευνα της «αρχής ηλεκτρισμού» αναφέρεται στο δημοσίευμα κατέδειξε ότι ένα φίδι που εισήλθε ανάμεσα στους διακόπτες στον σταθμό προκάλεσε βραχυκύκλωμα. Ομάδες της «αρχής» μετέβησαν άμεσα εκεί για να επιδιορθώσουν την ζημιά.

Η διακοπή ρεύματος, σημειώνεται, επηρέασε πολλά χωριά, κτηνοτροφικές περιοχές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αντλιοστάσια νερού στις περιοχές Μπογάζι, Πραστειό Αμμοχώστου, Κνώδαρα και Λευκόνοικο.

ΚΥΠΕ