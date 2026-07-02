Να σταματήσουν οι εικασίες και οι κατηγορίες σε βάρος της οικογένειας ζήτησε η 38χρονη μητριά των δύο παιδιών που βρέθηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο στην Ξυλοφάγου, στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή της μετά την αποφυλάκισή της.

Μιλώντας στο βουλγαρικό μέσο News24sofia.eu, η Τσβετελίνα υποστήριξε ότι η απόλυσή της συνδέεται με το γεγονός ότι δεν προέκυψε ευθύνη σε βάρος της. Ανέφερε επίσης ότι η σύλληψή της έγινε στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση.

«Μην παίζετε με τον πόνο μας. Μη λέτε ότι φταίει η μητριά, ο πατέρας, η γιαγιά ή ο παππούς. Μακάρι να μη ζήσει κανείς κάτι τέτοιο. Σταματήστε να μιλάτε για πράγματα που δεν γνωρίζετε», δήλωσε.

Η 38χρονη ανέφερε ακόμη ότι ο 30χρονος πατέρας των παιδιών παραμένει υπό κράτηση, επειδή είναι ο νόμιμος κηδεμόνας τους και απαιτείται η συνεργασία του με τις Αρχές για την ολοκλήρωση της διερεύνησης, καθώς και για τη διαδικασία επαναπατρισμού των σορών στη Βουλγαρία.

Οι έρευνες των Βρετανικών Βάσεων βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι ανακριτές αξιολογούν βιντεοληπτικό υλικό, μαρτυρίες και άλλα στοιχεία, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα εξειδικευμένων εξετάσεων που αναμένεται να αποσαφηνίσουν την ακριβή αιτία θανάτου των δύο αγοριών.

Τα δύο αδέλφια, ηλικίας οκτώ και 10 ετών, εντοπίστηκαν νεκρά το απόγευμα της 29ης Ιουνίου στο αυτοκίνητο του πατέρα τους στην Ξυλοφάγου. Οι Αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο να παρέμειναν εγκλωβισμένα στο όχημα για ώρες, υπό συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών.