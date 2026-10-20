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Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται οι φορείς της Λάρνακας σε σχέση με την υλοποίηση του Οδικού Χάρτη της Αρχής Λιμένων για τα έργα στη μαρίνα, λόγω του ότι εκκρεμεί ακόμη λύση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της μαρίνας.

Η διαδικασία παρουσιάζει ήδη καθυστερήσεις, αν και υπάρχουν διαβεβαιώσεις προς τις τοπικές Αρχές, πως τα έργα θα προχωρήσουν. Οι νέες καθυστερήσεις, πάντως, έχουν φέρει μουρμούρα και ανησυχία στη Λάρνακα, που όλο ακούει υποσχέσεις για έργα τα τελευταία είκοσι χρόνια, αλλά δεν τα βλέπει ποτέ.

Ν.Χ