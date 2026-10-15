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Μακρύς διαφαίνεται και πάλι ο δρόμος για το πιο πολύπαθο έργο της Λάρνακας, που αφορά στην ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας, για τα οποία παρουσιάστηκε τον περασμένο Ιούλιο Οδικός Χάρτης για έργα €415 εκατ. από την Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ).

Οι διαδικασίες υλοποίησης του Οδικού Χάρτη έπρεπε ήδη ν’ αρχίσουν, ώστε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα. Ωστόσο, το θέμα είχε κολλήσει στον καθορισμό του νομικού πλαισίου, αλλά και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των δύο υποδομών, για τα οποία είχε ζητηθεί σχετική γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία.

Σε συνάντηση που είχε το απόγευμα της Τρίτης, με την υπουργό Μεταφορών Εύη Τσολάκη και αξιωματούχους της ΑΛΚ, ο δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας, ενημερώθηκε, όπως ανέφερε στον «Φ», πως ενώ για το λιμάνι υπερπηδήθηκαν τα νομικά θέματα που είχαν προκύψει, συνεχίζει να βρίσκεται σε εκκρεμότητα το θέμα της μαρίνας. «Υπάρχει μια εκκρεμότητα για τη μαρίνα, που μας είπαν, πως δεν ξέρουν προς το παρόν πώς θα τη χειριστούν. Μας ανέφερε η υπουργός πως θα συνεχίσει ο Οδικός Χάρτης και ότι σύντομα θα μας έχουν απάντηση για το πώς θα λύσουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς της μαρίνας», ανέφερε ο κ. Βύρας, σημειώνοντας πως υπάρχει αντίστοιχη και δέσμευση από την ΑΛΚ.

Το θέμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στις δύο υποδομές θεωρείται κομβικό. Η Αρχή Λιμένων είχε ζητήσει όπως της μεταβιβαστούν οι δύο κρατικές υποδομές, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει τη διαδικασία των έργων. «Η υπουργός μας είπε πως πρέπει να το δουν νομικά, για να διασφαλιστεί πως μπορεί να κάνει το έργο στη μαρίνα η Αρχή Λιμένων. Υποσχέθηκαν, όμως, πως δεν θα επηρεάσει αυτή η εκκρεμότητα, επειδή, έτσι κι αλλιώς, τους πρώτους μήνες η διαδικασία έχει σχέση με θέματα μελετών. Εμείς ευελπιστούμε ότι το συντομότερο θα επιλυθεί αυτό το θέμα με τη μαρίνα, για να δούμε εάν μπορεί να προχωρήσει το πλάνο όπως μας έχουν υποσχεθεί», σημείωσε ο δήμαρχος Λάρνακας, προσθέτοντας πως η Αρχή Λιμένων θα προχωρήσει στην αγορά εξοπλισμού για το λιμάνι.

Σημειώνεται πως πρόσφατα όλοι οι φορείς της Λάρνακας εξέφρασαν δημόσια τη δυσφορία τους για τις νέες καθυστερήσεις που παρατηρούνται, ενώ βουλευτές συμφώνησαν όπως εγγράψουν το θέμα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

Η ατζέντα της συνάντησης με την Εύη Τσολάκη περιλάμβανε, πάντως, κι άλλα σοβαρά θέματα που παραμένουν εδώ και καιρό σε εκκρεμότητα. Ένα από αυτά είναι οι σοβαρές επιπτώσεις από τη διάβρωση στο παραλιακό μέτωπο Ορόκλινης. Η θέση του δήμου, που βασίστηκε και στις απόψεις επιστημόνων, είναι πως η τοποθέτηση κυματοθραυστών αντί να επιλύσει, επιδείνωσε την κατάσταση. Θέση, ωστόσο, που απορρίπτει το Τμήμα Δημοσίων Έργων. «Δεν μπορεί κάποιος που βλέπει την κατάσταση εκεί να πει ότι το έργο πέτυχε. Θέσαμε επιτακτικά το θέμα, αλλά επιμένουν πως το έργο δεν έχει πρόβλημα. Ο διευθυντής των Δημοσίων Έργων υποσχέθηκε πως θα κάνουμε μαζί επί τόπου συνάντηση», σημείωσε ο κ Βύρας.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν και οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην ολοκλήρωση της μελέτης για την επίχωση και τη δημιουργία παραλίας στην περιοχή των πρώην διυλιστηρίων. «Θα μας παρουσιάσουν την επόμενη εβδομάδα τις λύσεις που προτείνονται στη μελέτη και μετά θα πρέπει να ληφθούν εγκρίσεις από τα αρμόδια Τμήματα, όπως το Τμήμα Περιβάλλοντος», είπε ο δήμαρχος Λάρνακας.

Τέλος, ο κ. Βύρας έθεσε ξανά το αίτημα για την καταβολή αντισταθμιστικών από τη λειτουργία του αεροδρομίου, καθώς και το θέμα της αξιοποίησης του παλαιού αεροδρομίου. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Λάρνακας και τα δύο θέματα θα περιλαμβάνονται στη νέα μελέτη για τα αεροδρόμια που θα καθορίσει τη διαδικασία προσφορών για εξεύρεση νέου διαχειριστή το 2032. «Στους όρους, όπως μας είπαν, θα περιλαμβάνονται και αντισταθμιστικά. Το τι ποσό και τι αντισταθμιστικά θα είναι θα το δείξει η μελέτη που θα κάνουν. Μας υποσχέθηκαν πως θα είναι στους όρους της νέας προκήρυξης και πως στους όρους για τις υποχρεώσεις του νέου διαχειριστεί θα περιληφθεί και το παλαιό αεροδρόμιο».