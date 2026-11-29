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Η νέα σειρά κινουμένων σχεδίων για ενήλικες του Ρίκι Τζερβέις, «Alley Cats», κυκλοφόρησε στο Netflix και φέρνει στην οθόνη μια παρέα αδέσποτων βρετανικών γατιών που συζητούν κυνικά για τη ζωή και τον θάνατο. Χωρίς spoilers, η σειρά των έξι σύντομων επεισοδίων ακολουθεί μια επαναλαμβανόμενη συνταγή: ο Γκας και η παρέα του ξεκινούν με πρόχειρους αυτοσχεδιασμούς, περιπλανιούνται στη γειτονιά και καταλήγουν σε μελοδραματικούς προβληματισμούς υπό τη συνοδεία πιάνου.

Στα χαρτιά, το Alley Cats δείχνει να φιλοδοξεί να αγγίξει την αιχμηρή παρατηρητικότητα παλαιότερων επιτυχιών όπως το The Office ή το Extras. Στην πράξη, όμως, μοιάζει να βολεύεται σε εύκολες λύσεις. Αντί για ουσιαστικό βάθος, ο Τζερβέις συχνά αναλώνεται σε φτηνή προκλητικότητα, χοντροκομμένο χιούμορ και το γνώριμο αθεϊστικό ή κυνικό σχολιασμό του, ακολουθούμενο από στιγμές συγκίνησης που μοιάζουν περισσότερο βεβιασμένες παρά κερδισμένες.

Παρ’ όλα αυτά, η μικρή διάρκεια κάθε επεισοδίου κάνει τη θέαση ανεκτή. Το καστ γνώριμων συνεργατών –όπως ο Τομ Μπάσντεν, Ντέιβιντ Ερλ, η Νταϊάν Μόργκαν και η Κέρι Γκόντλιμαν– δίνει ζωή σε χαρακτήρες που θα μπορούσαν να έχουν πολύ περισσότερο ψωμί, αν η σειρά τολμούσε να ξεφύγει από την αυτοαναφορικότητα του δημιουργού της.

Ωστόσο, το συνολικό αποτέλεσμα αφήνει την αίσθηση μιας χαμένης ευκαιρίας και ενός καλλιτεχνικού τέλματος για έναν δημιουργό που έχει αποδείξει πως μπορεί πολύ καλύτερα, όταν δεν επαναλαμβάνει μηχανικά τον εαυτό του.

Τελικά; Μόνο για σκληροπυρηνικούς θαυμαστές του Ρίκι Τζερβέις που δεν περιμένουν κάτι φρέσκο.

Ελεύθερα 29.11.2026