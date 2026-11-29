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Ένοχος για τη δολοφονία της 49χρονης συζύγου του, Φράνσις (Frances), κρίθηκε την περασμένη Παρασκευή ο συνομήλικός της Ρόμπερτ Τζον Κρόφορντ (Robert John Crawford), πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας της Αυστραλίας. Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στο δικαστήριο, ο 49χρονος δολοφόνησε τη σύζυγό του όταν εκείνη ζήτησε διαζύγιο, καθώς ο ίδιος διατηρούσε εξωσυζυγικές σχέσεις με έως και δέκα γυναίκες.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η Φράνσις, η οποία ήταν μητέρα τριών παιδιών, θα δικαιούνταν μια ευνοϊκή οικονομική συμφωνία στο πλαίσιο του διαζυγίου και ενδεχομένως θα μπορούσε να αποκτήσει την πολυτελή κατοικία του ζευγαριού, αξίας αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων. Όπως υποστήριξαν, μάλιστα, με το να σκοτώσει τη σύζυγό του ο 49χρονος απέφυγε ένα δαπανηρό και περίπλοκο διαζύγιο και θα μπορούσε να αποκομίσει οικονομικό όφελος που ξεπερνούσε τα 5 εκατομμύρια δολάρια.

After a marathon trial, a jury has found former RAAF pilot Robert Crawford guilty of the brutal murder of his wife Frances at their Upper Lockyer property in 2024. pic.twitter.com/hQcacUwSoi November 27, 2026

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του δικαστηρίου ο Κρόφορντ έπνιξε την 49χρονη και στη συνέχεια πέταξε το σώμα της από έναν τοίχο και το τοποθέτησε δίπλα σε ένα χλοοκοπτικό μηχάνημα, επιχειρώντας να συγκαλύψει τη δολοφονία.

Η αστυνομία κλήθηκε στην έπαυλη του ζευγαριού, αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων, στην κοιλάδα Λόκιερ της Αυστραλίας, περίπου 100 χιλιόμετρα δυτικά του Μπρίσμπεϊν, στις 3:30 τα ξημερώματα της 30ής Ιουλίου 2024. Εκεί βρήκε τον Ρόμπερτ να προσπαθεί να κάνει ανάνηψη στη σύζυγό του. «Περιμένατε επί ώρες, υπολογίζοντας πώς θα μπορούσατε να ξεφύγετε από την κατάσταση και πώς θα μπορούσατε να πείτε ψέματα για να γλιτώσετε», είπε κατά τη διάρκεια της δίκης ο δικαστής Λίνκολν Κρόουλι.

Ο θάνατος της Φράνσις κρίθηκε ύποπτος και ο σύζυγός της, που είχε υπηρετήσει επί 28 χρόνια στην Πολεμική Αεροπορία και είχε πάρει μέρος στον πόλεμο στο Αφγανιστάν, συνελήφθη μήνες αργότερα, έπειτα από έρευνα, τέθηκε σε διαθεσιμότητα και τελικά αποπέμφθηκε τον Απρίλιο του 2025.

O Κρόφορντ είχε υπηρετήσει επί 28 χρόνια στην Πολεμική Αεροπορία της Αυστραλίας.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η οποία διήρκεσε έναν μήνα, οι εισαγγελείς αποκάλυψαν ότι ο Κρόφορντ διατηρούσε εξωσυζυγικές σχέσεις με έως και 10 γυναίκες. Ανάμεσά τους ήταν συνάδελφοί του από την Πολεμική Αεροπορία, μια μεσίτρια ακινήτων, καθώς και μια γυναίκα που είχε γνωρίσει μέσω της πλατφόρμας γνωριμιών eHarmony.

«Σε όλη μου τη ζωή ήσουν σκληρός. Κακοποιούσες, εκφόβιζες, χλεύαζες και βασάνιζες την οικογένειά μας. Τώρα ολόκληρη η χώρα μπορεί να δει το τέρας που είσαι, τη σκληρότητα για την οποία είσαι ικανός, και ελπίζω να μην αποκτήσεις ποτέ ξανά τέτοια εξουσία πάνω σε κανέναν» είπε συγγενής της οικογένειας απευθυνόμενη προς τον 49χρονο κατά τη διάρκεια της δίκης με τον Κρόφορντ να αναμένει πλέον την ανακοίνωση της ποινής του.

protothema.gr