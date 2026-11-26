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Ένοχος για τη δολοφονία του πρώην φίλου του και του νέου συντρόφου του κρίθηκε χθες (25/11) 31χρονος πρώην αστυνομικός στην Αυστραλία, σε μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη τον Φεβρουάριο του 2024.

Η δίμηνη δίκη αποκάλυψε μια ιστορία νοσηρής ζήλιας και εμμονής, η οποία, σύμφωνα με την εισαγγελία, εξελίχθηκε σε οργανωμένο σχέδιο εκδίκησης, με τον κατηγορούμενο να χρησιμοποιεί το υπηρεσιακό του όπλο για να σκοτώσει τους δύο άνδρες και στη συνέχεια να επιχειρεί να εξαφανίσει κάθε ίχνος του εγκλήματος.

Ωστόσο ο Μπο Λαμάρ –που υπηρετούσε στην αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας– δεν περιορίστηκε στη δολοφονία.

Μεταμφιέστηκε σε διανομέα για να προσεγγίσει το σπίτι του πρώην συντρόφου του, χρησιμοποίησε θήκες για σανίδες του σερφ για να μεταφέρει τις σορούς και επιστράτευσε φίλους του στην προσπάθεια να αποκρύψει όσα είχαν συμβεί.

Ανάμεσα στις μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο ξεχώρισε και εκείνη μιας φίλης του, η οποία περιέγραψε ότι κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής στην αυστραλιανή ύπαιθρο ο Λαμάρ έπαιζε το τραγούδι της Τέιλορ Σουίφτ «No Body, No Crime», δηλαδή «Χωρίς πτώμα, δεν υπάρχει έγκλημα».

Η σχέση που εξελίχθηκε σε εμμονή

Ο Λαμάρ γνώρισε τον 26χρονο Τζέσι Μπερντ τον Οκτώβριο του 2022 σε νυχτερινό κέντρο. Ο Μπερντ ήταν τηλεοπτικός παρουσιαστής στο δίκτυο Network Ten και διαιτητής στο πρωτάθλημα αυστραλιανού ποδοσφαίρου AFL.

Η σχέση τους δεν είχε την ίδια σημασία για τους δύο άνδρες. Τον Απρίλιο του 2023, ο Μπερντ αποφάσισε να απομακρυνθεί, όταν ανακάλυψε ότι ο σύντροφός του παρακολουθούσε τα προσωπικά του μηνύματα και παρενέβαινε στον λογαριασμό του στο Instagram, αφαιρώντας άλλους άνδρες από τη λίστα των ακολούθων του.

Ο χωρισμός δεν έβαλε τέλος στη συμπεριφορά του Λαμάρ. Αντιθέτως, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στη δίκη, η ζήλια του εντάθηκε. Παρακολουθούσε τον πρώην σύντροφό του ακόμη και μέσα στο σπίτι του, ενώ εισέβαλε επανειλημμένα στην κατοικία του και αποκτούσε πρόσβαση στο κινητό του.

Ο Τζέσι Μπερντ και ο Λουκ Ντέιβις / Φωτογραφία: Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Νότιας Ουαλίας

Σε μία περίπτωση, ο Μπερντ ξύπνησε και βρήκε τον Λαμάρ μέσα στην κρεβατοκάμαρά του. Χωρίς αρχικά να αντιληφθεί ποιος ήταν, τον καταδίωξε στον δρόμο. Για το περιστατικό αυτό ο πρώην αστυνομικός κρίθηκε επίσης ένοχος για παράνομη είσοδο σε κατοικία υπό επιβαρυντικές περιστάσεις.

Οι δύο άνδρες επανασυνδέθηκαν για λίγο, αλλά τον Νοέμβριο του 2023 ο Μπερντ έβαλε οριστικό τέλος στη σχέση. Στο μεταξύ, είχε γνωρίσει τον 29χρονο Λουκ Ντέιβις και οι δύο άνδρες είχαν ξεκινήσει μια νέα σχέση.

«Ήταν ακόμη στην αρχή, αλλά ήταν και οι δύο ξετρελαμένοι ο ένας με τον άλλον», κατέθεσε η μητέρα του Μπερντ, Έλεν. Ο γιος της τής είχε στείλει μια φωτογραφία με τον νέο σύντροφό του από συναυλία της Pink. «Του έστειλα μια μεγάλη καρδιά και του είπα ότι ήμουν πολύ χαρούμενη και για τους δύο», θυμήθηκε.

Το σχέδιο εκδίκησης και το ψέμα για τον καρκίνο

Για την εισαγγελία, η νέα σχέση του Μπερντ αποτέλεσε το σημείο καμπής. Ο εισαγγελέας Μπρετ Χάτφιλντ υποστήριξε ότι, μετά την οριστική απόρριψη, ο Λαμάρ άρχισε να σκέφτεται την εκδίκηση και να προετοιμάζει τη δολοφονία.

Η συμπεριφορά του, πάντως, παρέμενε αντιφατική. Ενώ φέρεται να σχεδίαζε το έγκλημα, εξακολουθούσε να προσπαθεί να επιστρέψει στη ζωή του πρώην συντρόφου του. Σε μία χαρακτηριστική περίπτωση, έπεισε φίλη του να στείλει στον Μπερντ ένα μήνυμα 1.600 λέξεων, το οποίο είχε γράψει ο ίδιος, υποστηρίζοντας ότι έπασχε από καρκίνο και ότι ενδεχομένως θα χρειαζόταν να ακρωτηριαστεί το χέρι του.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά στο δικαστήριο, ισχυρίστηκε ότι ένας θεραπευτής φυσικοπαθητικής, το όνομα του οποίου δεν μπορούσε να θυμηθεί, τον είχε διαγνώσει με «μια μορφή σποραδικού καρκίνου».

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο Λαμάρ είχε ήδη αρχίσει να αναζητά όπλο και να συγκεντρώνει αντικείμενα που θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν να κρύψει την ταυτότητά του και να καλύψει τα ίχνη του. Η εισαγγελία υποστήριξε ότι η προετοιμασία είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες πριν από τις δολοφονίες.

Η μεταμφίεση σε διανομέα και οι πυροβολισμοί

Το πρωί της 19ης Φεβρουαρίου 2024, ο Λαμάρ έφτασε στο σπίτι του Μπερντ με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, το οποίο είχε ζητήσει από τη μητέρα του να νοικιάσει για λογαριασμό του. Περίμενε να αποχωρήσουν οι συγκάτοικοι του παρουσιαστή και στη συνέχεια μπήκε στην κατοικία με κλειδί που είχε αντιγράψει.

Κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν μεταμφιεσμένο σε διανομέα της Uber, να περιμένει για περίπου 20 λεπτά στον δρόμο. Λίγο αργότερα ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Στην απολογία του, ο πρώην αστυνομικός υποστήριξε ότι είχε επισκεφθεί το σπίτι για να παραλάβει προσωπικά του αντικείμενα, μεταξύ των οποίων ένα δαχτυλίδι Cartier αξίας 25.000 δολαρίων Αυστραλίας. Είπε ακόμη ότι είχε μεταμφιεστεί για να μην αναγνωριστεί σε περίπτωση που συναντούσε κάποιον.

Υποστήριξε ότι ο Μπερντ τον απείλησε με μαχαίρι και ότι ο πρώτος πυροβολισμός έγινε για να τον αφοπλίσει, ενώ ο δεύτερος ήταν ατύχημα. Για τον θάνατο του Ντέιβις ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος αυτοπυροβολήθηκε όταν προσπάθησε να αρπάξει το όπλο.

Η εισαγγελία παρουσίασε διαφορετική εικόνα, υποστηρίζοντας ότι ο Μπερντ πυροβολήθηκε στην πλάτη και στη συνέχεια στον κρόταφο, ενώ βρισκόταν ήδη βαριά τραυματισμένος στο πάτωμα της κουζίνας. Ο Ντέιβις δέχθηκε πυροβολισμό ενώ προσπαθούσε να καλέσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Οι θήκες του σερφ, οι φίλοι και το τραγούδι της Τέιλορ Σουίφτ

Μετά τις δολοφονίες, ο Λαμάρ επιχείρησε να καθαρίσει το σπίτι και να εξαφανίσει τα ίχνη του εγκλήματος. Αγόρασε καθαριστικά, σφουγγαρίστρες και σακούλες απορριμμάτων, ενώ χρησιμοποίησε θήκες για σανίδες του σερφ και καλύμματα για τη μεταφορά των σορών.

Οι συγκάτοικοι του Μπερντ, επιστρέφοντας στην κατοικία, παρατήρησαν τις θήκες στην αυλή και φωτογράφισαν ένα κόκκινο υγρό που έβγαινε από αυτές. Μία από τις γυναίκες κατέθεσε ότι αρχικά πίστεψε πως επρόκειτο για νερό με σκουριά από τα έπιπλα εξωτερικού χώρου. Την επόμενη ημέρα οι θήκες είχαν εξαφανιστεί.

Στην προσπάθειά του να μεταφέρει τις σορούς, ο Λαμάρ ζήτησε τη βοήθεια φίλων του, χωρίς να τους αποκαλύπτει πάντοτε τι ακριβώς συνέβαινε. Ένας φίλος του κατέθεσε ότι ο πρώην αστυνομικός τού είχε τηλεφωνήσει και του είχε πει ότι είχε «σκοτώσει ανθρώπους», ζητώντας του να πάρει άδεια από την εργασία του για να τον βοηθήσει να καθαρίσει το σπίτι.

Σε μία από τις μετακινήσεις του, έπεισε μια φίλη του να τον συνοδεύσει με το βαν προς το Γκούλμπερν, περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ. Η γυναίκα θυμήθηκε ότι στο πίσω μέρος του οχήματος υπήρχαν καλύμματα και ότι η ατμόσφαιρα μύριζε έντονα λεμόνι.

Όπως προαναφέρθηκε, κατά τη διαδρομή, ο Λαμάρ έβαλε να παίξει το τραγούδι της Τέιλορ Σουίφτ «No Body, No Crime» («Χωρίς πτώμα, δεν υπάρχει έγκλημα»).

Οι σοροί των δύο ανδρών εντοπίστηκαν τελικά σε αγροτική έκταση, κοντά σε μοναστήρι, στην περιοχή του Γκούλμπερν.

Η ετυμηγορία των ενόρκων και η ποινή που αναμένεται

Στις 23 Φεβρουαρίου 2024, ο Λαμάρ παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα του Μπόνταϊ για να παραδοθεί. Λίγο πριν φτάσει, είχε τηλεφωνήσει σε γραμμή υποστήριξης της αστυνομίας, υποστηρίζοντας ότι είχε υποστεί εκφοβισμό και ψυχολογική κακοποίηση από συναδέλφους του και ότι εμφάνιζε συμπτώματα σχιζοφρένειας. Στη συνέχεια ζήτησε από την υπάλληλο να διαγράψει όσα είχε αναφέρει.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι ο πρώην αστυνομικός είχε ενεργήσει σε αυτοάμυνα και ότι πανικοβλήθηκε μετά το περιστατικό, επειδή αντιλαμβανόταν πώς θα φαινόταν η σκηνή σε τρίτους. Ο δικηγόρος του, Τζον Στράτον, παραδέχθηκε ότι ο πελάτης του είχε επιδείξει «ανόητη» και «ασυνήθιστη» συμπεριφορά, χαρακτηρίζοντάς τον έναν σύντροφο με κακή συμπεριφορά, αλλά επέμεινε ότι αυτό δεν τον καθιστούσε δολοφόνο.

Οι ένορκοι απέρριψαν την υπερασπιστική γραμμή και χρειάστηκαν λίγο περισσότερο από μία ώρα για να καταλήξουν στην ενοχή του.

Η ανακοίνωση της ποινής του έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2027, με τον 31χρονο να αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ισόβιας κάθειρξης.

protothema.gr