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Έφυγε πριν λίγες μέρες στα ενενήντα του, ήσυχα και «διακριτικά», όπως έζησε. Ναι, είχε βροντερή φωνή και αβίαστο γέλιο και δεν ήταν… αθέατος στην παρέα, όμως, κρατούσε συνήθως τις σκέψεις του για τον εαυτό του και δεν τις μοιραζόταν εύκολα. Βέβαια, δεν είχε και πολλούς γύρω του για να τις μοιραστεί, στο μεγάλο περιβόλι του στο χωριό, όπου περνούσε τις μέρες, τους μήνες και τα χρόνια του.

Η σύζυγός του πέθανε και τα παιδιά του έχουν εγκατασταθεί κι εργάζονται στην πόλη. Είχε ωραίες χαρακιές στο πρόσωπο και μαυρισμένο δέρμα από τον ήλιο και τον αέρα, όπου εξέθετε τον εαυτό του όλες τις μέρες, χειμώνα-καλοκαίρι. Ζώντας την καθημερινότητα του με απλό και φυσικό τρόπο, όπως ζουν τα δέντρα στο περιβόλι του. Τον είχα συναντήσει μερικές φορές στο σπίτι του γιου του, σε κάποιες σύντομες επισκέψεις του στη Λευκωσία. Και μου έδινε πάντα την εντύπωση ότι δεν τον χωρούσε… ο τόπος και ότι αν σηκωνόταν απ’ την καρέκλα του, το κεφάλι του θα περνούσε απ’ το ταβάνι και οι τοίχοι θα κατέρρεαν.

Τον σκεφτόμουν σαν έναν… παραμυθένιο γίγαντα υπό εξαφάνιση, που απολάμβανε απαρατήρητος ένα είδος μαγικής ζωής, έξω και μακριά από την πόλη, μιλώντας με τις ελιές, με τις πορτοκαλιές, με τα σπουργίτια και με τα περιστέρια. Δεν τον ρώτησα ποτέ… τι τους έλεγε, τον ρώτησα, όμως, για άλλα ζητήματα, όπως ήταν η συμμετοχή του στον Απελευθερωτικό Αγώνα 1955-59, όταν ήταν 20χρονο παιδί. Γνώριζα ήδη ότι υπήρξε μέλος ομάδας αγωνιστών, με επικεφαλής ομαδάρχη επώνυμο ήρωα της περιόδου και ότι συμμετείχε σε πολλές ριψοκίνδυνες και δύσκολες αποστολές εναντίον αγγλικών στρατιωτικών στόχων. Ναι, μιλούσε με αγάπη και σεβασμό για τον Αγώνα, όμως, ήταν φανερό ότι δεν του άρεσε να αναλώνεται σε αυτάρεσκες αφηγήσεις μεγάλων κατορθωμάτων, πραγματικών ή… φανταστικών. Προφανώς, είχε προχωρήσει τη ζωή του και δεν την άφησε πίσω, κορνιζαρισμένη μέσα στο πλαίσιο μιας ιστορίας που απέχει χρονικά αρκετές δεκαετίες και που ήταν γι’ αυτόν μια σημαντική, αλλά περαστική στιγμή της νιότης του.

Παρέμεινε ταπεινός και ρεαλιστής, πάλεψε και άντεξε, μέσα σε αντίξοες κοινωνικές συνθήκες, δημιούργησε οικογένεια, στάθηκε μακριά από τον φανατισμό, την προσωπολατρία και τις πολιτικές έριδες που ακολούθησαν μετά το 1960. Σε αυτό το αποχαιρετιστήριο κείμενο, σημειώνω το δικό του ήσυχο πέρασμα απ’ τον κόσμο. Δεν περιλήφθηκε η αγωνιστική του δράση σε κανένα σχολικό εγχειρίδιο, δεν υπάρχει το όνομα του σε κανένα ιστορικό έγγραφο, δεν ανακηρύχθηκε… ήρωας της πατρίδας για ό,τι πρόσφερε στον αγώνα, αλλά πέτυχε κάτι ακόμα πιο ηρωϊκό, μετά τον αγώνα: Έζησε με αξιοπρέπεια, για άλλα σχεδόν εβδομήντα χρόνια.