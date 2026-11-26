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Στο Musikverein της Βιέννης πραγματοποιήθηκε και φέτος η «Κυπρίων Συναυλία», την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή νέων μουσικών από τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου, της Χορωδίας του Μουσικού Σχολείου Πάφου και Κύπριων λυρικών καλλιτεχνών.

Η διοργάνωση, που αποτελεί πρωτοβουλία του Κυπριακού Πολιτιστικού Κέντρου Βιέννης, φιλοξενήθηκε στον ιστορικό συναυλιακό χώρο της αυστριακής πρωτεύουσας.

Στη συναυλία συμμετείχαν ο τενόρος Γιάννης Χριστόπουλος, οι σοπράνο Κατερίνα Κουρή, Μαρία Κόκκα, Γιούλη Καραγκούνη, Ελένη Χαραλάμπους και Κωνσταντίνα Νικολάου, καθώς και οι βαρύτονοι Σταύρος Μάντης και Κύρος Πατσαλίδης. Μαζί τους εμφανίστηκαν οι νεαροί μουσικοί του κλιμακίου της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου και η Χορωδία του Μουσικού Σχολείου Πάφου.

Τη μουσική διεύθυνση ανέλαβαν ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου, Γιώργος Κουντούρης, και ο μαέστρος της χορωδίας, Σόλων Κλαδάς.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε αποσπάσματα από έργα των Γιόχαν Στράους, Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, Ζορζ Μπιζέ και Νίνο Ρότα, συνθέσεις των Κύπριων δημιουργών Νίκου Βήχα και Αχιλλέα Λυμπουρίδη, καθώς και κυπριακά παραδοσιακά τραγούδια σε νέες κλασικές ενορχηστρώσεις.

Η συναυλία τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Την εκδήλωση παρακολούθησαν η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη και η Υφυπουργός Πολιτισμού Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, καθώς και εκπρόσωποι διπλωματικών, εκκλησιαστικών και πολιτιστικών φορέων και διεθνών οργανισμών.

Παρέστησαν επίσης η επιθεωρήτρια Μέσης Εκπαίδευσης Μουσικών Συνόλων του ΥΠΑΝ, ο Δήμαρχος Μόρφου, εκπρόσωπος του Δήμου Βιέννης, ο πρόεδρος και μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, καθηγητές και γονείς των παιδιών, αρκετοί κύπριοι που ήρθαν ειδικά για την συναυλία, ο ελληνισμός της Βιέννης, φίλοι της Κύπρου στην Αυστρία, καθώς και φίλοι του Κυπριακού Πολιτιστικού Κέντρου Βιέννης που διαμένουν στην Αυστρία.

Στον χαιρετισμό του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος αναγνώστηκε από τη σύζυγό του, γίνεται αναφορά στη θεσμοθέτηση της συναυλίας και στη συνεργασία νέων μουσικών από τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου και τα Μουσικά Σχολεία με καταξιωμένους Κύπριους σολίστ. Ο Πρόεδρος σημείωσε επίσης τη συμβολή του Κυπριακού Πολιτιστικού Κέντρου Βιέννης στην παρουσίαση της σύγχρονης κυπριακής καλλιτεχνικής δημιουργίας στο εξωτερικό.

Η Υφυπουργός Πολιτισμού, απευθυνόμενη στους νεαρούς μουσικούς, αναφέρθηκε στη σημασία της μουσικής εκπαίδευσης και στην ανάγκη δημιουργίας περισσότερων ευκαιριών καλλιτεχνικής συμμετοχής και διεθνούς παρουσίας για τη νέα γενιά. «Με το ταλέντο, την αφοσίωση και τη συστηματική εργασία τους, αποδεικνύουν ότι η μουσική παιδεία αποτελεί ουσιαστική επένδυση στον άνθρωπο, στην κοινωνία και στο μέλλον του πολιτισμού μας» είπε χαρακτηριστικά. «Ως Υφυπουργείο Πολιτισμού, θεωρούμε ευθύνη μας να στηρίζουμε τη νέα γενιά δημιουργών, να ενισχύουμε τις ευκαιρίες καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και συμμετοχής και να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για τη διεθνή προβολή του έργου τους».

Την καλλιτεχνική επιμέλεια της συναυλίας είχε ο βαρύτονος και πρόεδρος του Κυπριακού Πολιτιστικού Κέντρου Βιέννης, Κύρος Πατσαλίδης, ο οποίος μοιράστηκε τα προσωπικά εγκωμιαστικά σχόλια του διευθυντή εκδηλώσεων του Musikverein για την άρτια οργάνωση.

Η διοργάνωση υποστηρίχθηκε επίσης από την εταιρεία Island Oil.